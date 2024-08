Razas de perros: historia, comportamientos y necesidades del Caniche enano

Integrar a un perro a tu familia es una decisión que no se debe de tomar a la ligera, pues cada raza necesita que su entorno sea el adecuado para tener un desarrollo y una buena calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar a un canen la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la hogar, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del Caniche enano, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a adiestrarlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del Caniche enano

Es un perro de aspecto noble. Tiene un hocico fino y cuello largo y un pelaje abundante y rizado que suele moldearse. Puede ser de muchos colores, incluyendo el azul, gris, plata, marrón, albaricoque y crema. Para más información, consulta el estándar de la raza. El caniche enano adulto suele medir entre 28 y 38 cm y pesar de 12 a 14 kg.

Son muy alegres, sociables y cariñosos, por lo que se convierten en unos magníficos perros de compañía. Les encanta llevar una vida ajetreada y que los incluyan en todas las actividades familiares. Los caniches enanos se adaptan bien a la vida en espacios más reducidos siempre y cuando hagan suficiente ejercicio. Pueden ser buenos perros guardianes, ya que anuncian la llegada de cualquier persona y no son nunca agresivos.

El caniche enano se desarrolló a partir del caniche grande por personas que querían una versión más pequeña del caniche de mayor tamaño, ya que eran más fáciles de cuidar y más baratos de alimentar. Se sabe que este tamaño de caniche ya existía hace al menos 500 años. Se volvieron muy conocidos en los circos porque son fáciles de adiestrar y siempre quieren complacer al dueño.

Los beneficios de tener un perro

Los animales de compañía ayudan en gran medida a mejorar la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de "amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social". Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.