Las emotivas imágenes del rescate de Onyx, el doberman que regresó a salvo tras aventura en parque nacional

Onyx fue rescatado en el Joshua Tree National Park. (Facebook/Riverside County Animal Services)

Onyx, un doberman de pelaje negro, protagonizó un conmovedor momento al reunirse con su dueño luego de ser rescatado de una comprometedora situación en Joshua Tree National Park, parque nacional de árboles ubicado en el sureste de California, Estados Unidos.

Autoridades de Riverside County Department of Animal Services (RCDAS) captaron en fotografías el rescate, el momento en que se reunió con su dueño, Christian Corona, y cuando la mascota disfrutó de una plácida siesta al finalizar la jornada.

Aunque hoy se encuentra a salvo, la operación estuvo lejos de ser fácil, pues su dueño trató de atraerlo los primeros días tras su escape, no fue hasta que miembros del JOSAR, una unidad de búsqueda y rescate de la que forman parte voluntarios del parque nacional, entraron en acción que Onyx pudo reunirse con su propietario.

El momento del rescate inmortalizado en fotos

Los oficiales le permitieron a Onyx descansar en un automóvil con aire acondicionado para escapar del abrasador calor.

Las fotografías compartidas a través de redes sociales por los empleados del RCDAS muestran el primer encuentro del equipo de rescate con Onyx, durante el cual le ofrecieron un poco de agua.

Las siguientes imágenes muestran al animal de compañía descansando dentro de uno de los vehículos del equipo de socorristas. Según lo indicado por autoridades del RCDAS, los termómetros registraron hasta 32 grados centígrados, por lo que pasar el rato frente al aire acondicionado del automóvil era necesario.

La fotografía que conmovió a los seguidores de la cuenta del servicio animal era la que retrató a Corona tras reunirse con su mascota. El momento quedó inmortalizado con un abrazo y una gran sonrisa en el rostro del hombre.

Perdido a 60 metros de altura

Al finalizar la jornada, Onyx tomó una plácida siesta.

El doberman acampaba junto a su dueño en la zona de Jumbo Rocks el 9 de junio, cuando se asustó y salió corriendo, según informaron autoridades del RCDAS a través de un comunicado de prensa el 17 de junio. Corona declaró haber pensado que jamás vería a su mascota nuevamente, pues sus intentos de encontrarlo a lo largo de los siguientes dos días tras su escape fueron insuficientes.

“Se precipitó de vuelta al campamento y, para mi sorpresa, corrió directamente hacia la tienda. Lo que me desconcierta es que, cuando me acerqué a él, me ladró. Luego simplemente corrió y se lanzó hacia la carretera. Subí a mi automóvil para tratar de alcanzarlo. Pero estamos en el desierto, no hay paredes ni cercas. Pensé: ‘¿Quién sabe cuándo va a detenerse?’”, comentó Corona.

Fue durante la tarde del segundo día que los oficiales del parque nacional recibieron reportes sobre el avistamiento de un perro que había escalado las formaciones rocosas, llegando a una altura de aproximadamente 60 metros sobre la zona en la que había acampado con su dueño.

Para llegar hasta donde se encontraba Onyx, el equipo de rescate tuvo que escalar durante 15 minutos, según autoridades del RCDAS, la mascota se les figuraba a un borrego cimarrón.

Su dueño, Christian Corona, se mostró muy feliz por recuperar a su amigo de cuatro patas.

En cuanto alcanzaron al animal en apuros, éste respondió con ladridos, sin embargo, comenzó a relajarse al poco tiempo. Rescatistas le dieron un tazón con agua del que Onyx no tardó en beber. Tal gesto les sugirió que estaba “extremadamente deshidratado”.

Llegar al doberman era la primera parte de la operación, pues todavía necesitaban averiguar si se trataba de un perro callejero, por lo que le colocaron un arnés y le permitieron subir a un vehículo con aire acondicionado para que pudiera protegerse del calor abrasador.

Bryan Yarnall, uno de los rescatistas que respondieron al llamado sobre Onyx, reportó el caso de la mascota al refugio del condado ubicado en Thousand Palm. Miembros del personal se cruzaron con una publicación en redes sociales que reportaba el extravío del doberman. Fue gracias a este post que fue posible el reencuentro entre Corona y su animal de compañía.

“Esta es una de nuestras reuniones más singulares. La gente no se da cuenta de que respondemos al Joshua Tree National Park, ya que la mayor parte del parque está dentro del condado de Riverside. Los dueños siempre deben estar atentos para proteger a sus mascotas de situaciones como esta”, declaró Erin Gettis, directora de servicios animales.

Gettis recomendó implantarle a los animales de compañía un microchip o, en su defecto, colocarles un collar que cuente con un dispositivo de rastreo, ya que uno de estos dispositivos pudo recortar el tiempo en el que se reunieron Corona y Onyx.