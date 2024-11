The House of the Dead: Paul W.S Anderson dirigirá la nueva adaptación del clásico de zombies de Sega

The House of the Dead: Remake - captura del tráiler oficial

Más de dos décadas después de la fallida adaptación de Uwe Boll, The House of the Dead prepara una nueva película. Un nuevo informe confirma que Paul W.S Anderson escribirá y dirigirá un próximo largometraje inspirado en el juego de zombies de Sega que fundó una extensa franquicia, con un total de ocho entregas principales y un remake que se lanzó en 2022. Anderson no solo estuvo detrás de las seis entregas cinematográficas de Resident Evil, sino también dirigió películas de género como La nave del terror (Event Horizon, 1997) y Alien vs. Depredador (Alien vs. Predator, 2004).

“Vamos a basar la película en House of the Dead 3 y si conoces la mitología que se trata de conflictos familiares, en medio de la acción y sustos”, adelantó Anderson en una reciente entrevista. “Trata de una mujer, Lisa Rogan, que intenta rescatar a su padre. Y también trata sobre Daniel Curien, que es el hijo del hombre que causó este brote mutante en primer lugar y que tiene que lidiar con los pecados del padre”, agregó.

El director también explicó que The House of the Dead buscará diferenciarse de la franquicia Resident Evil. “Se trata de un viaje de terror en toda regla. Es diferente a lo que hicimos con Resident Evil, donde había montones de trampas y puzles y cosas que resolver. House of the Dead es, en el fondo, un juego de disparos sobre raíles ligeros, así que te arrastra directamente al centro de la acción. Voy a hacer una película que refleje ese enfoque y se desarrolle en tiempo real, arrastrando al público directamente a la acción. No va a estar cargada de un montón de historia que podría excluir a la gente que no sabe nada de House of the Dead. Todo el mundo va a estar en la misma página”, completó.

El juego original de The House of the Dead introdujo a los zombies rápidos y violentos que luego inspiraron películas como el remake de El amanecer de los muertos (Dawn of the Dead, 2004) y Guerra Mundial Z (World War Z, 2013). A su vez, junto con Resident Evil, fue responsable del resurgimiento de este tipo de monstruo hambriento de carne humana a inicios de siglo.

La propiedad de Sega ya tuvo una adaptación cinematográfica en 2003 de la mano del controvertido director Uwe Boll. Sin embargo, esta película dejó un sabor amargo entre los aficionados a los juegos y fue considerada un fracaso cinematográfico. Dos años más tarde se estrenó una intrascendente continuación que fue directo al cable de la mano del canal SyFy.

Si todas las piezas encajan, se espera que la nueva película de The House of the Dead comience su producción en algún momento de 2025.