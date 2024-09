The Bride: Peter Sarsgaard anticipa que la película con Christian Bale será salvaje y violenta

Christian Bale

Son numerosos los actores y actrices que, después de una carrera destacada frente a las cámaras, deciden aventurarse en la dirección. Maggie Gyllenhaal es un ejemplo de esta transición. Conocida por sus papeles en Donnie Darko, La secretaria (Secretary, 2002) y La maestra de kínder (The Kindergarten Teacher, 2018), Gyllenhaal debutó como directora en 2021 con La hija oscura (The Lost Daughter), un drama protagonizado por Olivia Colman (La favorita), Jessie Buckley (Men: Terror en las sombras), Paul Mescal (Gladiator 2) y Dakota Johnson (Madame Web). Ahora, la actriz está trabajando en su segundo proyecto como realizadora, The Bride, del cual uno de sus protagonistas ha ofrecido detalles preliminares sobre el enfoque y el contenido de la película.

Según varios informes, The Bride será una nueva versión de La novia de Frankenstein (Bride of Frankenstein, 1935) dirigida por James Whale (El hombre invisible). La sinopsis oficial describe la trama de la siguiente manera: “Vemos a un solitario Frankenstein viajar a Chicago en los años 30 para buscar la ayuda de un Dr. Euphronius para crear una compañera para él mismo. Los dos revitalizan a una joven asesinada y nace la Novia. Sin embargo, ella va más allá de lo que ambos pretendían, desencadenando un romance explosivo, la atención de la policía y un movimiento social salvaje”.

Peter Sarsgaard (Presunto inocente, La huérfana), quien será uno de los actores principales en The Bride y además está casado con la directora Maggie Gyllenhaal, ha adelantado que el guión de la película es uno de los mejores que ha leído. En sus palabras: “Es lo mejor que he leído. Para mí, es una gran película tanto para adultos como para adolescentes. Es lo que todos esperan y tratan de lograr al hacer una gran película.”

Jessie Buckley en 'Men', de Alex Garland

Además, ha revelado que The Bride será un largometraje que combina elementos de violencia y emoción de manera intensa: “The Bride es punk, rápida y realmente emocional. También es violenta en ocasiones y extremadamente romántica.” Contrastando con La hija oscura, el anterior trabajo de Gyllenhaal, que también incluye elementos de violencia pero de una naturaleza diferente, Sarsgaard enfatiza que The Bride es notablemente más ambiciosa debido a su guión innovador y potente.

Con su estreno previsto para octubre de 2025, el proyecto contará con las actuaciones principales de Christian Bale (El maquinista) como el monstruo de Frankenstein y Jessie Buckley en el papel de la novia. El elenco de reparto incluirá a Jake Gyllenhaal (Secreto en la montaña, El Duro), Penélope Cruz (Ferrari, Vicky Cristina Barcelona) y Annette Bening (Belleza Americana), quienes aportarán sus talentos a esta ambiciosa re-imaginación.