De ‘Ready Player One’ a ‘Sector 9′: películas ambientadas en escenarios distópicos para mirar en Max

Una escena de "Ready Player One", la película dirigida por Steven Spielberg (Cortesía)

Blade Runner

Soy Leyenda

Sector 9

Al filo del mañana

Ready Player One

Las historias ambientadas en escenarios distópicos han capturado la imaginación de los cinéfilos durante décadas. Estas narrativas nos transportan a mundos donde la humanidad enfrenta los peores resultados posibles, desde sociedades opresivas hasta catástrofes globales y avances tecnológicos que salen de control. A partir de estas producciones, la ciencia ficción ha encontrado una forma poderosa de explorar las inquietudes y los miedos contemporáneos, al tiempo que nos invita a reflexionar sobre las posibles consecuencias de nuestras acciones en el presente.

Max ofrece una variedad de propuestas relacionadas con esta rama de la ciencia ficción. Desde Blade Runner y Ready Player One, hasta Sector 9 y Soy Leyenda, hoy en Malditos Nerds repasamos cinco películas ambientadas en escenarios sombríos y desoladores.

Blade Runner (1982) – Dir. Ridley Scott

Blade Runner es un clásico del cine de ciencia ficción dirigido por Ridley Scott

Blade Runner es un clásico del cine de ciencia ficción dirigido por Ridley Scott, inspirado en la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de 1968. Su historia transcurre en un futuro distópico en el que los humanos coexisten con replicantes, seres artificiales creados para servir en las colonias espaciales. La trama sigue los pasos de Rick Deckard, miembro de un cuerpo especial de la policía, que es sacado de su retiro para cazar a los replicantes que se rebelan.

Aunque inicialmente recibió críticas mixtas, Blade Runner ha sido revalorizada a lo largo de los años, ganándose un lugar como una de las películas más influyentes de su género. Entre sus puntos a destacar se encuentran efectos visuales que han resistido la prueba del tiempo, un diseño de producción impresionante y una profunda exploración de temas como la humanidad, la identidad y la moralidad.

Soy Leyenda (I Am Legend, 2007) – Dir. Francis Lawrence

Soy Leyenda adapta libremente el relato de Richard Matheson, El último hombre en la Tierra (The Last Man on Earth)

Inspirada libremente en el relato de Richard Matheson, El último hombre en la Tierra (The Last Man on Earth), Soy Leyenda (I Am Legend) ambienta su historia en una Nueva York post-apocalíptica. Will Smith da vida a Robert Neville, un virólogo que intenta sobrevivir en un mundo en decadencia, mientras trabaja para encontrar la cura para una plaga que arrasó con la sociedad.

Dirigida por Francis Lawrence a partir de un libreto de Akiva Goldsman, Soy Leyenda combina de manera efectiva elementos de terror, acción y ciencia ficción, algo que la convierte en una propuesta perfecta para aquellos que disfrutan de historias de supervivencia con un enfoque en la condición humana y la esperanza en medio del desespero.

Sector 9 (District 9, 2009) – Dir. Neill Blomkamp

District 9 - captura del trailer oficial Créditos: Sony Pictures Entertainment

Otra propuesta disponible en el catálogo de Max es Sector 9 una película de ciencia ficción que desafía las convenciones del género y ofrece una visión única y provocadora de la interacción entre humanos y alienígenas.

Ambientada en un Johannesburgo en un ucrónico, la película sigue a Wikus van de Merwe, un funcionario que se ve atrapado en medio de un conflicto entre extraterrestres confinados en campos de refugiados en Sudáfrica y humanos. Con un estilo de falso documental y una narrativa cargada de comentarios sociales, Sector 9 fue aclamada por su originalidad, sus efectos visuales innovadores y su capacidad para abordar problemas sociales. Producida por Peter Jackson y dirigida por Neill Blomkamp, la cinta también recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, mejor guion adaptado, mejor montaje y mejores efectos visuales.

Al filo del mañana (Edge of Tomorrow, 2014) – Dir. Doug Liman

Captura del tráiler oficial de 'Al filo del mañana'

Dirigida por Doug Liman e inspirada en el cómic All you need is kill de Hiroshi Sakurazaka, Al filo del mañana nos sitúa en un futuro en el que la humanidad está al borde de la extinción debido a una invasión alienígena. Tom Cruise interpreta a Cage, un comandante que se ve obligado a participar en una operación de desembarco y se ve atrapado en un bucle temporal. Con la ayuda de una guerrera experta, interpretada por Emily Blunt, intenta perfeccionar sus habilidades para derrotar al enemigo y cambiar el curso de la guerra.

Al filo del mañana es otra excelente opción disponible en Max, ideal para quienes buscan entretenimiento a partir de una historia que mezcle acción y ciencia ficción, con una trama inteligente y personajes carismáticos.

Ready Player One (2018) – Dir. Steven Spielberg

A través de una historia de aventuras distópicas, Ready Player One plantea un debate sobre la dependencia de la tecnología (Créditos: Max)

Aunque la novela de ciencia ficción de Ernest Cline ya era bastante popular, Ready Player One se volvió en una propiedad muy reconocida a partir de una adaptación cinematográfica dirigida por Steven Spielberg que llegó a salas en 2018.

Esta película protagonizada por Tye Sheridan y Olivia Cooke que también está presente en el catálogo de Max, nos lleva a un futuro distópico donde la mayor parte de la humanidad escapa de la realidad a través de un mundo virtual bautizado como el Oasis. La historia sigue a Wade Watts, un joven que se une a una competencia para ganar la fortuna de su creador.

Con referencias a la cultura pop de los años 80 y una estética visual impresionante, Ready Player One resulta ser una fiesta para los fanáticos del cine y los videojuegos. No solo es un viaje nostálgico con guiños constantes a propiedades muy queridas, sino también una reflexión sobre la dependencia de la tecnología y el impacto que puede tener en nuestras vidas.