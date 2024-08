Entrevistamos a Iwan Rheon, parte del elenco de la miniserie Wolf

Wolf | Universal+

Jack Caffery es el inspector protagonista de las novelas de Mo Hayder. Gracias a Universal+, llega a Latinoamérica la adaptación en formato miniserie, creada por Megan Gallagher y protagonizada por Ukweli Roach (Blindspot), Juliet Stevenson (Mona Lisa Smile), Owen Teale (Discovery of Witches), Iwan Rheon (Game of Thrones) y Sacha Dhawan (The Great), entre otros. Este nuevo thriller promete llevar a la audiencia al borde del asiento, ya que es considerado como desconcertante, retorcido, sangriento y divertido por la audiencia que ya pudo verla. En esta oportunidad, pudimos conversar con el actor Iwan Rheon, quien nos contó un poco sobre su personaje, sobre el rol que cumple dentro de la historia, y mucho más.

Como decíamos, Wolf es un thriller de terror que sigue las peripecias de Jack Caffery (Ukweli Roach), un joven inspector atormentado por el secuestro y asesinato de su hermano en los 90s. Desde entonces, Jack sólo piensa en dar con el paradero del asesino y llevar a cabo su propia venganza. Su objetivo parece estar más cerca cuando encuentra una nueva pista que le conduce al hogar de los Anchor-Ferrers, una adinerada familia que vive en una casa aislada en Monmouthshire, Gales. En una línea temporal paralela, la tranquila vida de los Anchor-Ferrers se ve alterada por la presencia de un misterioso psicópata que ha decidido atormentarlos con unos macabros juegos mentales. Dos tramas que están destinadas a colisionar en una turbulenta narrativa y cuyo desenlace es incierto. La serie se estrena este 16 de agosto solo por Universal+.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción debajo.

Pudimos conversar con Iwan Rheon (Game of Thrones, Inhumans, American Gods), frente al estreno de la miniserie Wolf mediante Universal , creada por Megan Gallagher.

—Felicitaciones y gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros.

Iwan Rheon: —Gracias y perdón por hacerte esperar.

—¡No, no hay problema, está bien! No te preocupes. Primero que nada, esta serie tiene muchas capas. ¿Cuál fue tu primera impresión al leer el libreto por primera vez?

Iwan Rheon: —Pues, cuando lo leí por primera vez atravesé una serie de… Porque el personaje cambia tanto a lo largo de la serie, lo cual espero que la gente disfrute. Pero sí, creo que inicialmente no estaba seguro, pero a medida que leía me encantaba cómo se desarrollaba, y cómo cambian las relaciones, las dinámicas, los estatus. Lo muy divertido que fueron las interacciones con el personaje de Sacha, con Honey. Y además fue muy interesante, pero nunca suelen pedirme que interprete a un oficial de policía.

—Claro. Guiño, guiño. Entonces, ¿por qué crees que Molina y Honey son tan inquietantes como villanos y como criminales? Porque realmente nos dan miedo pero, ¿por qué crees que sucede?

Iwan Rheon: —Pues, primero que nada, creo que esa dinámica está escrita de manera hermosa. Y también creo que mucho de eso es porque son divertidos, y hay algo atemorizador y siniestro en esta gente siendo graciosa. Quiero decir, es algo en lo que realmente trabajamos. Y yo tenía la idea de que tal vez ellos siempre estuvieron parados junto al otro en el mismo lado, si entiendes lo que digo. Yo siempre estaría sobre su hombro derecho. Y eso en cierta forma sigue un estilo de tradición cómica, de “Morecambe y Wise”, y ahora lo tenemos con otra gente, no sé si sabrán quiénes son esas personas en América del Sur, pero sí.

De alguna forma siempre sabes dónde están, y creo que eso es lo siniestro que ellos tienen. Son muy impredecibles porque están constantemente haciendo que la audiencia se pregunte quiénes son. Y creo que eso es lo bello de cómo está escrito, nunca lo sabes realmente y creo que mantiene a la audiencia cuestionando todo el tiempo como lo hizo conmigo cuando lo leía.

—Sí, por supuesto, y hablando del tono, en cierta forma me recordó un poco a Ramsay Bolton en el sentido que manejas muy bien este tono de comedia, pero que al mismo tiempo es un psicópata, la mezcla entre los dos, lo que lo hace increíblemente poderoso y aterrorizante. ¿Cómo haces en este escenario para manejar esos tonos tan bien?

Iwan Rheon: —Realmente no lo sé. Creo que muchas veces proviene de cómo está escrito. Y creo que tiene que ver con divertirse con ello. Para mí, podrías interpretar a un villano muy serio y oscuro, y no creo que eso sea tan interesante. Y creo que… Pues, esa clase de desarrollo con Molina, lo que realmente me atrajo hacia él es esa clase de cualidad simple en cuanto a que él no es, ya sabes, un criminal curtido. No es, ya sabes… Él es un idiota. Y eso te lleva a que, creo yo, vuelve a Honey absolutamente loco. Pero creo que es eso, yo realmente quería explorar esa dinámica y esa estupidez, y qué tan ridículo es.

—Sí, y cuando estaba viéndola me recordó un poco a “Funny Games”, en donde estos dos personajes realmente siniestros entran a una casa, y sus intenciones son asustar a la gente, y tú realmente no sabes qué es lo que van a hacer. ¿Viste algún material de referencia o fue como “tengo a este personaje, aquel personaje y esta película” que quizás te inspiraron? ¿O no realmente?

Iwan Rheon: —Lo he hecho en el pasado, pero creo que con esta serie realmente no hice eso. Creo que pasaba más por encontrar esa dinámica del dúo de comedia y cómo se complementaban el uno al otro. Sacha y yo nos juntamos antes de empezar a grabar y tuvimos muchas buenas conversaciones sobre cómo ambos pensamos que esto funcionaría, y cómo sería la dinámica. Y partimos desde ahí, realmente. Nosotros no… Creo que es muy difícil porque esta serie es un tanto extraña, y tratamos de no ser influenciados en gran medida por otras cosas. Eso fue lo que intentamos y creo que se siente muy original. Queríamos conservar esa vibra.

—Y hablando de esa dinámica. ¿Practicaste algo? ¿Ensayaste algo previamente o quizás improvisaste un poco? ¿Tal vez hiciste eso, queriendo sorprender a los actores que tal vez no sabían qué ibas a hacer?

Iwan Rheon: —No lo sé, es decir, es algo que discutimos. Que deberíamos probar cosas y ver cómo funcionaban. Pero creo que era todo sobre interactuar el uno con el otro. Y creo que una gran parte de mi trabajo esa jugar con él, ser en cierta forma su compinche, y simplemente quedarme callado. Porque necesitas ver su frustración con lo completamente inútil que es Molina. Ahí está la diversión, sabes. Porque ellos parecen tan peligrosos y siniestros, pero luego ves a este tipo pensando “no puedo creer lo estúpido que es este tipo” y yo tengo que lidiar con eso.

Así que sí, eso fue casi como un dúo tradicional de comedia, y puedes seguir esos estándares, esa tradición cómica, las payasadas. Payasadas clásicas y esas cosas a través de la historia del teatro y la comedia. Creo que eso era lo que nosotros intentamos, tener ese balance y esa dinámica, y no intentar forzarlo, simplemente dejarlo suceder. Creo que ambos actores tienen que estar muy abiertos a permitir esa libertad para lograr eso. Y yo básicamente lo volví loco.

—Completamente, y puede verse el resultado, porque me está encantando la serie. Soy una gran fan, felicitaciones. Espero verte en otra entrevista.

Iwan Rheon: —Gracias.