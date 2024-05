Entrevistamos a Mary Elizabeth Winstead, coprotagonista de la serie ‘Un caballero en Moscú'

Un caballero en Moscú | Paramount+ | Imágenes promocionales

Un caballero en Moscú es una serie de ocho episodios que se estrenará el 17 de mayo en exclusiva por Paramount+, y tiene a Ewan McGregor (Trainspotting, Star Wars, Moulin Rouge!) y Mary Elizabeth Winstead (Live Free or Die Hard, Scott Pilgrim vs. the World, Abraham Lincoln: Vampire Hunter) como protagonistas. Se trata de una adaptación de la novela homónima escrita por Amor Towles y sigue al conde Alexander Rostov (Ewan McGregor) quien, tras la Revolución Rusa, descubre que su pasado lo sitúa en el lado incorrecto de la historia cuando es desterrado por un tribunal soviético al ático del Hotel Metropol de Moscú, con amenaza de muerte si vuelve a poner un pie en el exterior.

Mary Elizabeth Winstead interpreta a la actriz de cine Anna Urbanova. Mientras Alexander construye una nueva vida entre las paredes del hotel, descubre el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor, con Anna como eje central de su nueva mirada sobre la vida. Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la oportunidad de conversar con la actriz que le dio vida al icónico personaje de Ramona Flowers, y que en Un caballero en Moscú muestra una faceta completamente nueva.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o a leer, debajo, una transcripción.

Nuestra especialista Lu Agosta tuvo el agrado de entrevistar a Mary Elizabeth Winstead, quien es coprotagonista de la serie 'Un caballero en Moscú' junto a Ewan McGregor.

Mary Elizabeth Winstead: —¡Hola!

—Hola, ¿cómo estás?

Mary Elizabeth Winstead: —Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás?

—Genial, gracias. Primero que nada, me encanta tu personaje, y me encanta la forma en la que ella domina la habitación cuando entra. ¿Qué puedes contarme sobre ella y sobre su rol en la historia?

Mary Elizabeth Winstead: —Bueno, yo interpreto a Anna Urbanova, una estrella de cine rusa de los años 1920 cuando la vemos por primera vez, cuando comienza el show. Y ella es increíblemente… más grande que la vida, es como una diva. Como dices, se adueña de una habitación cuando entra y ella quiere que la atención esté en ella. Creo que es parte de su rol en la sociedad de esa época, ella es la estrella.

Creo que ella… ella es una sobreviviente en el sentido de que… ella quiere seguir en el juego, ya sea en la industria del show pero también en la vida en Rusia en la época. Quieres estar del lado de la gente que tiene poder para sobrevivir y llegar al próximo día. Así que ella siempre piensa sobre la marcha. Siempre está intentando ser un poco misteriosa, de estar con la persona correcta en el momento correcto. Y a medida que vemos pasar el tiempo, que envejece mientras cambia y crece su sentido de la moralidad cambia también. Y creo que fue bello verla empezar en aquel lugar más del interés propio y terminar en uno diferente.

—Sí, completamente. Y a mi me gustó la relación con el Conde y cómo evoluciona, por lo que me pregunto, ¿qué consideras que un buen romance en pantalla debe tener para funcionar como lo hace este?

Mary Elizabeth Winstead: —Oh dios, no lo sé. Sé que… que funciona para nosotros porque como actores, más allá del hecho de que estamos casados, pero cuando trabajamos juntos conectamos, y no hay esfuerzo y es muy fácil. Y encaramos nuestros roles y nuestros trabajos de forma muy similar y nos encanta. Nos encanta la oportunidad de interpretar escenas juntos. Y conocemos el buen diálogo y cuando está ahí, nos emocionamos por ello, y creo que nos alimentamos de la emoción del otro. Eso crea una chispa que nos hace muy felices de poder hacerlo con el otro. Así que no sé… No creo que puedas señalar “Oh, necesito tener esto para que el romance funcione en pantalla”. Solo sé que funciona para nosotros y no puedes premeditar esas cosas. Son esas cosas que simplemente se transmiten en pantalla o no. Como actor, uno siempre espera lo mejor.

—Completamente. Ya sabes, como dijimos antes, esto tiene lugar en el marco de la Revolución Rusa. ¿Qué sabemos exactamente? Porque es como si el ángulo fuese completamente diferente. ¿Qué puedes decirme sobre este ángulo en particular?

Mary Elizabeth Winstead: —Creo que es fascinante, y ciertamente da lugar a personajes muy interesantes. Que haya mucho en juego con lo que tienen que lidiar momento a momento, en el día a día. Los ves enamorarse, y conocerse el uno al otro, y hay humor, hay liviandad. Pero en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. La tensión siempre está ahí, de que quizás no lleguen al día siguiente. Si dan un paso equivocado, o dicen la cosa equivocada, o, ya sabes… Y me encanta eso. Me encanta que haya tanto en juego, y que haya estos sentimientos que están en la superficie de los que siempre estás al tanto. Y nunca es aburrido, eso es seguro. Desde una perspectiva histórica es fascinante. Y también ser capaz de ver dónde está Rusia ahora y ver hacia atrás a esta época, y tener otra perspectiva sobre quizás por qué estamos donde estamos en este momento de el mundo. Creo que es interesante en muchos niveles.

—Nuestro medio se llama Malditos Nerds, y tu has sido una parte importante de DC y Star Wars, por lo que me pregunto si tienes un lado geek o nerd, tal vez algún juego que juegas, un show que te gusta, o franquicia de películas o cualquier cosa.

Mary Elizabeth Winstead: —Creo que si fuese alguna clase de geek, si tuviese un lado nerd, me inclinaría más a ser una especie de nerd del horror. Siempre me gustaron las películas de terror. Definitivamente trato de no perderme cuándo hay películas nuevas de terror que son buenas. Trato de no perderme eso. Me gusta verlas en la pantalla grande. Me gusta verlas con amigos y palomitas, y ya sabés, me resultan muy, muy divertidas. Creo que sería eso, no me llaman la atención los videojuegos pero he hecho películas y cosas como esas que la gente pregunta “¿te gustan los videojuegos?” Y me encantaría poder decir que sí, pero no soy nerd en ese sentido. Pero sí tengo ciertos lados de mi en los que me pongo geek por ciertas cosas.

—Me encanta. Debo decirte, cuando estaba por hacer esta entrevista, mi editor me preguntó “¿Eres consciente que estás por entrevistar a Ramona Flowers?”. Así que creo que mi última pregunta es, ¿cuál es el rol por que el que más te sorprende que te reconozcan en general? Como “¿De verdad? ¿Ese?”.

Mary Elizabeth Winstead: —Sí, creo que probablemente sea Ramona Flowers, lo que es maravilloso porque es inesperado. No fue un hit masivo cuando salió. Así que llevó tiempo para que ese rol realmente se convierta en algo por lo que se me reconoce. Y hay algo especial en ello, ser capaz de mirar hacia atrás a algo que salió hace diez años y que haya crecido en popularidad es fantástico. Así que me siento muy afortunada y estoy muy orgullosa de esa película. Creció porque es una gran película. Y soy muy afortunada de haber sido parte de ella.

—Lo es, y eres fantástica en esa película, así que tu siempre serás nuestra Ramona.

Mary Elizabeth Winstead: —Gracias.

—Muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones, estoy disfrutando mucho este show.

Mary Elizabeth Winstead: —Genial, me alegra mucho. Gracias. Un placer hablar contigo.

—A ti.