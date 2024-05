Warner Bros. levanta el reclamo de derechos de autor sobre el cortometraje de Gollum realizado por fanáticos

Se anunció oficialmente el lanzamiento de nuevas películas de la exitosa franquicia, empezando en 2026 (Warner Bros. Pictures/REUTERS)

Recientemente, la comunidad de seguidores de la Edad Media fue sorprendida por el anuncio de Warner Bros. sobre la producción de una nueva película ambientada en el universo de El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings), la cual se centrará en el intrigante personaje de Gollum. Sin embargo, esta emoción se vio atenuada cuando se hizo público que la empresa había retirado de Youtube un cortometraje realizado por fanáticos debido a problemas de derechos de autor.

El cortometraje, creado hace 15 años con un modesto presupuesto de cinco mil dólares, se había convertido en un querido tesoro para los seguidores de la obra de J.R.R. Tolkien, acumulando más de 13 millones de visualizaciones en la plataforma. La decisión de Warner Bros. de retirarlo provocó una gran polémica en línea, con numerosos seguidores instando a la productora a revertir su decisión.

Ante la presión de los aficionados, la compañía optó por retractarse y levantar el reclamo de derechos de autor, permitiendo que el cortometraje regresara a YouTube. Entre las voces que celebraron esta decisión se encuentra la de Adrian Webster, quien interpretó a Aragorn en la producción, expresando su gratitud por el apoyo recibido: “Parece que el movimiento de fans de hoy ha ayudado a que la película se restablezca en YouTube. Es bueno saber que hay algo de amor por lo que hicimos”.

Andy Serkis como Smeagol. (New Line Cinema)

El director de Hunt For Gollum, Chris Bouchard (Hackney’s Finest), también se pronunció al respecto, señalando la posibilidad de que el bloqueo inicial se debiera a un error automático por el título similar: “Estamos felices de ver que la película ya ha sido restablecida. Quizás fue un bloqueo automático de derechos de autor debido al mismo título. No está del todo claro. De todos modos, estamos felices de que vuelva a estar en línea en este momento”.

Aunque el audiovisual elaborado por los aficionados abarcaba una duración de 40 minutos y narraba la travesía de Aragorn en su búsqueda de Gollum, la trama oficial de la película que Warner Bros. tiene en sus planes aún no ha sido revelada. Sin embargo, se ha confirmado la participación de Peter Jackson, quien no solo ha escrito y dirigido las seis entregas anteriores, sino que también regresará en calidad de productor. Además, se anticipa la destacada presencia de Andy Serkis (El origen del planeta de los simios) como protagonista y director en este proyecto.