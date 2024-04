Entrevistamos a Isabela Merced, protagonista de la película Turtles All the Way Down

Turtles All the Way Down | Dirección: Hannah Marks | Guión: Elizabeth Berger, Isaac Aptaker

Isabela Merced es joven, porta 22 años pero llenos de experiencia, y un futuro increíblemente prometedor. Como niña y adolescente, forjó su carrera como parte de Nickelodeon, pero también supo brillar en películas como Transformers: El último caballero (2017), Sicario: El día del soldado (2018), Dora y la ciudad perdida (2019) o Madame Web (2024), entre otras tantísimas producciones. Si miramos hacía adelante, vamos a poder verla en The Last of Us, Superman y Alien: Romulus, como si fuera poco.

Turtles All the Way Down (Mil veces hasta siempre, 2024) es una película que llegará pronto a nuestro país a través de Max, el próximo 2 de mayo. En ella, Isabela Merced interpreta a Aza Holmes, una adolescente de 17 años que sufre de ansiedad y de un trastorno obsesivo compulsivo. Claramente, no es fácil ser ella, pero Isabela lleva con altura cada faceta de este personaje, mientras intenta ser una buena hija, una buena amiga y una buena estudiante. Una historia que expone temas como el amor, la felicidad, la amistad y la esperanza, sin dejar de lado la salud mental.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o a leer, debajo, una transcripción.

Desde Malditos Nerds | Infobae tuvimos la oportunidad de hablar con Isabela Merced, la actriz que interpreta a Aza Holmes en la película 'Turtles All the Way Down'. Esta historia es una adaptación del exitoso libro del mismo nombre de John Green, el autor detrás de 'Ciudades de papel' y 'Bajo la misma estrella'.

—Hola, Isabela. ¿Cómo estás?

Isabela Merced: —Bien, bien.

—Ana Mason, de Malditos Nerds | Infobae, de Argentina. Me encanta poder hablar con vos en español.

Isabela Merced: —Sí. Qué emoción. Esto va a ser mi primera vez hablando de la película en español. Entonces perdóname si hay errores, o algo así.

—¿En serio? Wow. No, no te preocupes., Eh, Isabela, anoche vi la película y la verdad es que me voló la cabeza. Está buenísima adaptación, muy emotiva y muy bueno tu personaje. Tuviste que componer a una adolescente que está atravesando un trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad y un montón de problemas y sentimientos nuevos que ya de por sí conllevan ser adolescente. ¿Cómo compusiste a este personaje tan complejo y que a la vez es tan querible?

Isabela Merced: —Bueno, yo me siento muy agradecida de que pudiste ver la película y que te encantó, pero yo de verdad, yo leí este guión en 2018, yo creo antes de leer el libro, pero a mí me encantó inmediatamente de verdad y con amor. Todo estaba ahí entonces y yo también sentí una conexión como nunca, con ningún personaje que ha sido en el pasado. Entonces yo no había mucho trabajo con ese lado de ansiedad que ella sufre, porque yo también sufrí ansiedad, pero esa obsesión compulsiva yo no... no tengo ese no... yo no tengo obsesión compulsiva, entonces esto fue como que yo tuve que estudiar un poquito, pero en ese momento de mi vida, en 2018 yo también estaba estudiando psicología en una universidad en Ohio, entonces eso me dio más como que... más que leer, había más resources donde puedo estudiar y todo eso, entonces yo sentí como que Aza y yo tenemos mucho en común, pero solo... la única diferencia es que yo no soy introvertida, yo soy extrovertida como actriz y yo creo que eso fue mi único reto, que fue un poco difícil no cambiar mi manera de mi... mi cuerpo. Como que yo muevo. Ella mueve un poco menos porque ella siente como que toda su energía está aquí, está acá en su mente. Y yo tengo mis aretes porque ella tiene todos spirals. John Green también fue productor y por eso yo sentí como que había una guía en el set.

—Sí, John Green tuvo grandes adaptaciones antes a películas y me preguntaba si vos habías visto o habías leído su trabajo antes de llegar a este proyecto.

Isabela Merced: —Sí, yo me acuerdo de toda esa experiencia de The Fault in Our Stars por primera vez en 2012 o 2013 fue antes de la película, fue justo antes de la película y su estreno, porque yo lo sentí muy curioso y yo quería saber “¡Oy! ¿De qué habla este libro?”, porque todos están hablando en Tumblr sobre este libro, porque esa comunidad de Tumblr, ellos todos aman a John Green. Ahora tenemos BookTalk también, que es otra comunidad que acabo de sobrevivir a todo eso caos en Tik Tok. Pero yo creo que esa experiencia fue muy especial para mí, porque John Green tenía una habilidad de escribir personajes, específicamente a mujeres adolescentes, y él entiende no se cómo, pero entiende nuestra mente y mentalidad como jóvenes y mujeres. No sé cómo, pero tiene ese talento especial. Y yo encanto como él escribe, porque... y después de leer ese libro, tienes esa conexión con ese libro. Ahora fue muy fácil tener un conexión con él. Yo pensé que ya lo conozco porque yo he libros y ese conexión fue inmediato.

—Claro. ¿Cuántos años tenías en ese momento cuando salió del The Fault in Our Stars?

Isabela Merced: —11... yo creo. ¿En qué año salió la película? ¿Cuándo fue el estreno? Yo no sé.

—Sí, fue hace bastante....

Isabela Merced: —Entonces yo creo que 11 o 12.

—Entonces sí, era como que ya lo conocías de alguna manera. Y una de las primeras reseñas del libro Isa, dice que no necesitas haber sufrido como Aza para poder empatizar con ella. Sólo necesitas ser humana. ¿Estás de acuerdo con eso?

Isabela Merced: —Sí, totalmente, totalmente. Y yo también creo que si alguien tiene a alguien, sufre de eso, de ese problema específico de ansiedad, obsesión compulsiva, yo creo que estos sufrimientos no son lo mismo, tienen diferencias, tienen variedades de cosas, no, no parece lo mismo. Es diferente para cada persona que sufre eso. Entonces, aunque quizás no tienes el mismo tipo de ansiedad o obsesión compulsivo, puedes ver partes de tu sufrimiento en Aza y su historia. Y también si no tienes... mi mami dice que ella no sufre de ningún problema de salud mental, pero ella vio la película y me miraba y me dijo: “Oye, ahora sí entiendo, ahora entiendo lo que tratabas de explicarme años antes y ahora... ahora veo tú hornada”.

—O sea que a nivel personal para vos también te sirvió como para procesar eso y poder mostrárselo a los demás.

Isabela Merced: —Sí.

—Qué lindo. Más que la historia de amor que siempre están en los libros de John Green, está también su historia de amistad y tu química con Cree fue excelente. ¿Ya se conocían de antes?

Isabela Merced: —Sí, pues las dos fuimos parte de series de Nickelodeon. Yo hice una serie que se llamaba “100 cosas para hacer antes de High School” y ella hizo una serie que se llamaba “Game Shakers” y nos conocimos en esa era de Nickelodeon y fue como una conexión inmediatamente y por eso yo creo que ya sienten como una química cuando ven la película, porque la primera vez que hicimos una escena juntas no fue la primera vez que nos conocimos, y ya. Y esta película fue una oportunidad de crecer más cercanas y también construir más de una conexión. Sí, y todavía tenemos una conexión y amistad muy linda.

—Claro, sí, y eso se reflejó en la pantalla. Por último, Isabela, ¿qué te gustaría que la gente te diga sobre tu trabajo como Aza cuando salga la película o incluso dentro de muchos años, cuando la vuelvan a ver?

Isabela Merced: —Quizás. Bueno, gracias por representar este lado de mi sufrimiento en una manera genuina. ¿No? Eso es lo que quiero escuchar. Que yo he ayudado a alguien. Alguien joven o quizás que tiene mi edad. Bueno, yo soy joven, pero 22 años en comparación a ella que 17, como Aza. Pero quisiera escuchar que ha ayudado a alguien. Y también quiero mencionar que yo espero que los latinos y toda Latinoamérica sienten como que ahora esto puede abrir conversación entre nuestra comunidad de salud mental, porque creo que es muy “shh shh” que nadie quiere hablar sobre eso.

Yo me acuerdo de cuando yo era más chiquita, siempre había quizás un miembro de nuestra familia que sufrir... que estaba sufriendo de algo, pero lo llamaban algo diferente porque no querían hablar de la enfermedad y no quería decir el nombre de su enfermedad. Y yo creo que eso es muy importante porque lo que puede llegar a alguien que está sufriendo, esto es comunidad, familia y tenemos que juntarnos y apoyar uno de otro.

—Tal cual. Muchísimas gracias Isabela por tanto. Y bueno, felicitaciones por la película, Nos vemos la próxima.

Isabela Merced: —Gracias Ana. Saludos a Argentina.

—¡Gracias!