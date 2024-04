La trampa: se reveló el tráiler de la nueva película de M. Night Shyamalan con Josh Hartnett

Un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de un evento oscuro y siniestro. Escrita y dirigida por M. Night Shyamalan, “La Trampa” está protagonizada por Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills y Allison Pill. La película está producida por Ashwin Rajan, Marc Bienstock y M. Night Shyamalan. El productor ejecutivo es Steven Schneider.

Warner Bros. reveló el primer tráiler de La trampa (Trap), la próxima película de M. Night Shyamalan, director conocido por su trabajo en Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999) y Señales (Signs, 2002). Este nuevo proyecto que llega después de Llaman a la puerta (Knock at the Cabin, 2023) fue promocionado como un thriller psicológico con Josh Hartnett de Oppenheimer (2023) como una de sus figuras principales.

El primer clip de la película no solo amplía detalles relacionados con su argumento, sino que hace algo arriesgado: revelar uno de los principales giros de la trama. Anteriormente, se había mencionado que la historia estaría ambientada en un concierto, al que el personaje de Hartnett asistiría con su hija, quedando envuelto en la “trampa” que le da nombre al título del film. Ahora se sugiere que él interpretará a un reconocido asesino (el carnicero) y que la historia será contada desde su perspectiva. Teniendo en cuenta la filmografía previa de Shyamalan, no deberíamos sorprendernos de que este sea tan solo uno de múltiples giros que formen parte de La trampa.

“Tengo una nueva idea que comencé a escribir. Saldrá en 2024 y es muy emocionante. Es un thriller y es bastante diferente a lo que he hecho recientemente pero estoy muy emocionado por la historia. Tanto, que tengo muchas ganas de mostrarla. Diría que es el punto de vista de la historia lo que es tan emocionante”, declaró sobre el proyecto M. Night Shyamalan meses atrás.

La trampa (2024) Captura del tráiler oficial - Créditos Warner Bros.

En su paso por la alfombra roja de los Oscar, Josh Harnett también había adelantado que su trabajo en el filme había sido todo un desafío y que el público iba a estar muy sorprendido con el resultado ya que la película era “extraña, muy oscura y salvaje”.

Además de Hartnett, el largometraje cuenta con las actuaciones de Ariel Donoghue (Wolf Like Me) y Allison Pill (Scott Pilgrim da el salto), así como la participación especial de Saleka Shyamalan, hija del director que marcará su debut delante de cámaras con esta cinta.

La trampa se estrena en los cines de Estados Unidos el 9 de agosto de 2024.