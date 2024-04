Entrevistamos a Gigi Garita, ganadora de la tercera temporada de “Escuela Imparables”

Escuela Imparables | Participantes y host | Imágenes de prensa

El mundo del entretenimiento tiene lugar para todos. Así como existe contenido en cuanto a cine, series, anime y programas de entretenimiento y variedad, los reality show han logrado ganarse un lugar más que destacado, con varios ejemplos que se pueden abordar como producciones que han generado un revuelo abrumador. En ese contexto, E! Entertainment anunció hace muy poco que la emprendedora costarricense Gigi Garita fue la gran ganadora de la tercera temporada de su producción original “Escuela Imparables”, el primer reality de competencia de empoderamiento femenino en Latinoamérica.

“Osa Perezosa” es una marca de skincare inclusiva que busca potenciar el amor propio y el cuidado de la piel, y la tiene a Gigi Garita como creadora. La joven costarricense participó y ganó esta tercera temporada, llevándose un premio de US$20.000 dólares para darle más fuerza a su emprendimiento, que ya contaba con una gran aceptación y muchos clientes antes de darse a conocer mediante la producción de E! Entertainment. Desde Malditos Nerds | Infobae, pudimos conversar con su flamante ganadora, que nos contó cómo empezó con su proyecto, la importancia que tuvo su familia en el proceso, y otros detalles más que interesantes.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o a leer, debajo, una transcripción.

—¿Cómo empezó “Osa Perezosa”?

Gigi Garita: —“Osa Perezosa” empezó porque en el colegio me pidieron que hiciera un proyecto, que se trataba de hacer un producto relacionado con mi pasión. Entonces yo decidí empezar haciendo jabones artesanales, champús artesanales, cosas de ese tipo y luego terminé el proyecto. Me fue bien, lo dejé y cuando empezó Pandemia, que fue muy poco tiempo después de eso, estaba demasiado aburrida y decidí que quería seguir el proyecto. Era algo que me gustaba, no tengo absolutamente nada que hacer y no tengo porque esperarme para hacer esto si es que me gusta tanto.

Entonces seguí haciendo los productos, empecé a publicarlos en la página de Instagram que tenía, le cambié el nombre, hice el logo y empecé a hacer como todo el branding y a la gente le gustó mucho, a los productos les fue bien, y desde ahí empecé a darme cuenta de que eso es algo en lo que yo podía trabajar. Entonces decidí tomármelo más en serio para que fuera un hobby, a empezar a hacerlo un negocio, empezar a tomármelo ya con más formalidad y empezar a desarrollar productos más avanzados.

Y desde ahí el proyecto empezó a crecer un montón. A la gente le ha encantado. He tratado de hacer los mejores productos que pueda evolucionar la marca como pueda y le creé una identidad de marca. Hice una comunidad súper bonita. Entonces todo empezó donde un proyecto del colegio y ahora ya se volvió mi trabajo todo el tiempo, literalmente.

—¿Siempre fuiste emprendedora?

Gigi Garita: —A ver, siempre supe lo que me gustaba, Siempre sabía que lo que más me gustaba era el cuidado de la piel, el cuidado del pelo, el cuidado personal en general. Entonces siempre supe que era lo que más me gustaba, pero no sabía qué quería hacer con eso. Y cuando empecé este proyecto me di cuenta que esto es lo que yo en verdad quería hacer. Empecé a publicarlo y como vos decís, si mucha gente empieza con un montón de seguidores y luego crea su marca, lo que a mí me pasó fue al revés que hice la marca y como yo doy la cara, más bien empezaron a llegar seguidores a mí.

Y ahora también tengo la dicha de trabajar con un montón de marca súper bonitas. Pero sí, o sea, siempre he tenido como esa motivación de hacer algo, siempre he querido trabajar para mí misma. No es que tenga algo de malo trabajar para alguien más, pero en mi caso siento que no funcionaría. Yo no podría trabajar para alguien más, pero sí, o sea, siempre ha sido como mi motivación, poder tener algo propio y crearlo y hacerlo como yo lo quiero.

—¿El apoyo de tu familia fue clave para emprender como mujer latina?

Gigi Garita: —Nunca es fácil. Yo sí que he tenido demasiados privilegios y demasiadas ventajas que mucha gente no tiene. Tengo papás que me ayudan demasiado. Mi tía es diseñadora entonces al principio, en vez de tener que contratar a un diseñador gráfico para que me ayudara a hacer todo el branding, ella fue la que me ayudó. Ya tengo mi diseñadora propia, pero al principio se me hizo más fácil a mí que a un montón de gente, y eso lo tengo muy claro. Obviamente sigue siendo muy difícil. Mi mamá me ha ayudado con todo.

Mi papá me ha ayudado más que todo al principio con la parte legal tipo con registrar la marca, con saber quién es un buen abogado para hacer las cosas que yo necesito hacer, quién es un buen contador, cosas así que yo jamás hubiera sabido si ellos no me lo hubieran enseñado, pero ya ahora no lo molesto. O sea, ya ahora sí sé hacer las cosas y lo puedo hacer sola, pero al principio me ayudaron un montón con todo ese tipo de cosas y obviamente me siguen apoyando en todo lo que yo hago.

—¿Cómo decidiste participar en “Escuela Imparables”?

Gigi Garita: —La razón por la que descubrí primero “Escuela Imparables” fue porque yo trabajo con un laboratorio que se llama Wimo (Wimo Cosmetics). Este laboratorio, la dueña se llama Rebecca Mora. Yo trabajo con ellos hace un montón. Y yo quiero muchísimo a Rebeca. Ella es increíble. Y ella me estaba hablando el año antepasado de que había audicionado para un reality.

Hizo toda una producción enorme para el video de su audición. Me lo enseñó. Yo sabía, como todo el proceso que ella estaba haciendo para poder aplicar y me pareció muy chiva. Yo dije: “está muy bonito, tal vez en algún futuro pueda ir” pero no lo pensé más. Y luego al año siguiente me acordé de el reality. Yo dije: “estaría muy chiva poder aplicar e ir”, pero ahorita no es el mejor momento, es época alta, o sea, estoy entrando a época alta, tengo demasiado trabajo, creo que tal vez con mejor planeación lo puedo dejar para el año que viene.

Eso fue el año pasado y al día siguiente que hablé esto con mi mamá me escribieron de “Escuela Imparables” por Instagram, que si me interesaba aplicar o participar. Entonces yo dije: “bueno, esto es como... Esto sí que es una señal”. O sea, si yo la estaba pensando ayer y me escribieron hoy, o sea, es demasiado raro, a menos de que tengan cámaras en mi casa, jamás hubiera sabido que yo quería hacer esto.

Y entonces ahí dije: “bueno, está bien, ahí veo, ahí me la juego y veo cómo hago, pero sí lo voy a hacer”. Entonces apliqué, mandé todo, estaba súper emocionada, ni siquiera le había dicho a mis papás. Yo nada más le dije a mi papá un día como: “Ey! Voy para México” y él me dijo: “¿Qué?” como “No, no, o sea no, no se va a ir a México sola...”. Pero fue una decisión impulsiva, es una decisión de las mejores decisiones que he tomado, pero creo que las mejores decisiones se toman así, sin pensarlo nada más hacerlo y de ahí me fue súper bien. Estoy súper feliz que haya ido. Creo que fue el momento perfecto para ir, por más de que tuviera todo ese trabajo y todo ese estrés. Fue como un descanso bonito que me llevó a conocer un montón de gente. Pero sí fue todo por Rebeca. Ella fue la que me introdujo al reality.

—¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó “Escuela Imparables”?

Gigi Garita: —Llegó un punto en el reality en el que ya obviamente el premio era lindo, pero ya no me importaba tanto el premio, sino lo que más me importaba era lo que me estaba llevando de ahí. Conocí demasiada gente. Bueno, la... nuestra mentora principal, la host, Daniela, me enseñó demasiado y creo que me enseñó demasiado sobre resiliencia. Juana Ramírez es una genia y me dio demasiadas lecciones de vida. Por ejemplo, algo que siempre me pasa es dejar que mis emociones como que me controlen y no poder hacer mi trabajo bien, hacer las cosas bien por culpa de eso. Y Juana un día me agarró y me dijo: “¡Ya! O sea, suficiente, usted no puede llorar, si algo le pasa mal tiene que seguir”.

Y de ahí entendí que yo no puedo permitir que esas cosas me controlen. También, lo que más me llevo son las amistades que hice. Pronto me va a estar visitando Andrea. La convencí de que viniera a Costa Rica, se va a estar quedando conmigo. Adriana también, hice demasiadas amigas que jamás hubiera conocido si no hubiera sido por el reality y personas que de verdad yo quiero montones. Esta Aleja, que era la que nos cuidaba, Rubén, Dafne, o sea, demasiada gente bonita y creo que eso es lo que más me llevo aparte del premio, aparte del aprendizaje, todo fue de verdad conocer un montón de gente demasiado linda.

—¿Tu futuro cambió después de “Escuela Imparables”?

Gigi Garita: —Sí. Más que todo lo que, bueno, lo que cambió en mí siento que fue que aprendí demasiado sobre sororidad, entre una rivalidad y una competencia sana, entre aprender que hay campo para todo el mundo. Siento que algo que me pasaba mucho es que yo obviamente, uno no quiere competencia, pero aprendí que hay espacio para todos. Aprendí que hay que apoyarnos entre todas, que todas tenemos las mismas oportunidades y todas merecemos aprovecharlas. Y también, bueno, lo más que... lo que siempre digo, lo dije durante el reality y lo dije durante las entrevistas que he tenido antes, y en esta, es que la sororidad es súper importante, aprender a ayudarnos entre todas. Durante el reality, algo que destacó esta temporada demasiado fue que... ¿cómo se dice esto? Que en vez de, no sé, yo le pedía un consejo a Andrea o a Ale, o no se, a Priscila o a la persona que fuera, ellas en vez de decirme “No, no te voy a ayudar porque estamos compitiendo”, ellas me ayudaban o yo las ayudaba, no era como esa competencia fea de que yo quiero todo para mí. Yo no te voy a ayudar. No, como que todas estaban dispuestas a apoyar una a la otra y siempre querían lo mejor para las demás.