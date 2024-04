Entrevistamos a Holly Madison frente al estreno de la segunda temporada de “El lado oscuro de Playboy”

1347676 ID Playboy Murders Gallery- Las Vegas, NV- Holly Madison

Durante muchísimos años, Playboy fue una revista pensada para el consumo preferentemente masculino, donde además de algunas notas de color que generalmente ostentaban cierto estilo de vida, se caracterizaba por mostrar a hermosas mujeres desnudas. Representando un poco el placer y la búsqueda frente al concepto del gran sueño americano, estas mujeres, a quienes llamaban “conejitas” haciendo alusión al logo de la revista, fueron cobrando cada vez más fuerza hasta que llegaron a ser más importantes que la propia publicación, que se terminó convirtiendo en una suerte de “catapulta” para llegar a la fama de Hollywood. Con un fuerte impulso gracias a la icónica revista, aparecieron celebridades como Pamela Anderson, Carmen Electra, Victoria Silvstedt, Kendra Wilkinson, Holly Madison o Anna Nicole Smith, quién murió de forma trágica y hubo todo un revuelo alrededor de, justamente, su muerte.

The Playboy Murders (El lado oscuro de Playboy) investiga todas las muertes que tienen como protagonistas a las conejitas de Playboy que fueron pasando por la revista en algún momento de su vida. La ex conejita Holly Madison es quien se pone al hombro el proyecto, no solo con todo lo que ella sabe por haber vivido en la Mansión Playboy durante varios años, sino por hacer investigaciones profundas donde contacta a muchísima gente que tiene historias para contar que nunca fueron contadas. Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la oportunidad de charlar con ella y le preguntamos cómo va a ser la segunda temporada, entre varios detalles más de su carrera y su vida personal. La primera temporada de El lado oscuro de Playboy se encuentra completa en Max. La segunda temporada estrena capítulos semana a semana, y se encuentran en la misma plataforma.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o a leer, debajo, una transcripción.

Holly Madison, ex pareja de Hugh Hefner, es la productora del documental 'El lado oscuro de Playboy'. Pudimos entrevistarla con motivo del estreno de la segunda temporada para que nos cuente algunos detalles sobre esta serie que trata la mansión más conocida del mundo.

—Ha sido un placer conocerte, de verdad. Así que gracias por esta entrevista. Vamos a hablar de “The Playboy Murders” porque vi algunos episodios de la segunda temporada. Amo el trabajo que estas haciendo. Creo que es muy valioso para nosotros, especialmente para las mujeres. Así que felicidades por todo el trabajo que estás haciendo. ¿Por qué decidiste dedicarte a este proyecto y exponer todo este lado oscuro de un imperio tan famoso?

Holly Madison: —Cuando los productores me presentaron la idea, miré los casos y me di cuenta de que algunos de ellos nunca los había oído, aunque pensaba que sabía todo sobre todos los que habían pasado por el mundo de Playboy. Y quedé tan intrigada por estos casos. Y pensé: Este es un programa que me encantaría ver como espectadora, incluso si no estuviera involucrada.

Así que estaba emocionada de formar parte de ello y mientras hacíamos la primera temporada, tuvo una recepción tan buena y comencé a pensar en diferentes historias. Había oído hablar de diferentes asesinatos de personas en la comunidad de Playboy. Así que cuando llegó la segunda temporada, me reuní con los productores. Colaboramos en qué casos íbamos a cubrir. Y simplemente amo cubrir estos casos porque me gusta retratar a las mujeres de Playboy como más que simplemente una conejita de Playboy y tratar de entender mejor quiénes son y de qué se trata todo.

—Sí, en el programa se ve mucho lo que querían hacer en sus vidas. Y es muy emocionante para ellas en algunos momentos. ¿Alguna vez tuviste miedo de exponer todo esto?

Holly Madison: —No, siento que he sido tan sincera sobre tantas cosas diferentes que a la gente no le han gustado a lo largo de los años que estoy un poco inmune. Creo que estas son historias importantes para contar. Sabía que si estaba involucrada o no, alguien más lo contaría, así que pensé que podría ayudar a que fuera lo mejor posible.

—Gracias. Tú también estuviste involucrada en este mundo, ¿cómo afrontaste el momento en que entraste en Playboy y te dijiste a vos misma: “esto es todo, quiero irme”?

Holly Madison: —Creo que mi primera experiencia con Playboy fue cuando audicioné para la búsqueda de la Playmate del Milenio hace unos 24 años. Fue hace tanto tiempo. Y luego finalmente me fui después de vivir allí durante unos siete años porque quería comenzar una familia propia y la relación se estaba volviendo realmente difícil, así que finalmente me fui.

—Vale. Gracias. ¿Pasaste por muchas repercusiones emocionales cuando contaste tu historia personal y todas las demás historias? Porque a veces tocan. Hay similitudes. Tal vez. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo manejas todas las repercusiones emocionales?

Holly Madison: —Definitivamente puede volverse emocional. La forma en que lo manejo es simplemente dividiendo mucho mi vida, mi trabajo es mi trabajo, mi tiempo con mis hijos es tiempo con mis hijos. No estoy en el teléfono o haciendo otra cosa cuando estoy con ellos, siempre me aseguro de dormir lo suficiente, hacer ejercicio todos los días y simplemente dosificarme. Intento hacer la investigación para los programas más temprano que tarde, así que nunca estoy apurada en nada. Así que es realmente importante para mi salud mental solo ser capaz de unir todo.

—Entiendo que hay algunas cosas que son un poco diferentes de la primera temporada a la segunda porque son historias diferentes. ¿Qué vamos a ver que sea realmente algo que no vimos en la anterior?

Holly Madison: —Oh, esta temporada es tan interesante. Definitivamente es más como una montaña rusa porque cubrimos casos como el caso de Dorothy Stratten, que probablemente es el caso de asesinato de Playboy más famoso. Pero hablamos con personas que nunca habían hablado públicamente al respecto antes. Lo cubrimos de una manera realmente diferente. Además, cubrimos muchos casos que la gente no ha escuchado. Había un caso conectado con Sharon Tate y los asesinatos de Manson. Hay casos que involucran a personas que conocía y cubren el curso de tantas décadas diferentes, desde los años sesenta hasta los veinte. Así que hay una gran variedad en esta temporada.

—¿Crees que hay nuevos temas entre la primera y la segunda temporada? ¿Crees que esta tiene algunos temas nuevos además de todos los asesinatos?

Holly Madison: —Absolutamente. Quiero decir, nuestro estreno de temporada sobre Jason Taddeo y Sandy Bentley, es realmente interesante. Involucra una relación transaccional. Involucra un robo de joyas, involucra malversación. Involucra tantas cosas diferentes que conducen al asesinato. Es como un caso más extraño que la ficción.

El lado oscuro de Playboy | Entrevista a Holly Madison | Captura del Trailer Oficial

—¿Tienes algún caso que te toque de manera más personal?

Holly Madison: —Sí, definitivamente. El final de temporada involucró a una mujer llamada Joanne Spalding, a quien conocí hace unos 20 años, y no supe que había fallecido hasta que estaba haciendo investigaciones para mi podcast hace aproximadamente un año y medio. Y descubrí que fue asesinada por su esposo en un asesinato-suicidio. Así que no lo sabía, y quería profundizar en esa historia. Así que eso fue muy impactante para mí.

—Entiendo que estamos en un nuevo mundo en este momento donde todo va rápido y hay tantas plataformas donde la gente monetiza su contenido, especialmente las mujeres. Y es un poco peligroso para las mujeres jóvenes. ¿Qué puedes decir a esas mujeres jóvenes que están expuestas a esta guerra que quiere aprovecharse de su sexualidad?

Holly Madison: —Sí, creo que es muy importante mantenerse seguro, tanto en la vida real como en línea. Creo que ya sea que estés en el ojo público o no, deberías tener mucho cuidado con lo que publicas en las redes sociales. No publiques dónde estás en tiempo real. Quiero decir, yo no publico las caras de mis hijos. Trato de ser muy cuidadosa con eso.

Creo que en Onlyfans también deberías tener mucho cuidado con lo que envías porque siempre puede filtrarse y puede ser muy difícil y casi imposible eliminar incluso material con derechos de autor de internet. Creo que las personas deberían limitar el tiempo que pasan trabajando cada día para no estar constantemente 24/7 inundadas con mensajes directos muy exigentes y cosas así. Creo que es muy importante crear límites para la salud mental antes incluso de unirse a una plataforma como Onlyfans, seguro, porque puede ser mucho para algunos creadores.

—El programa que toca cosas muy emocionales de las que hablamos, pero ¿hay otras cosas de las que quieres hablar del mundo de Playboy que no tocaste todavía?

Holly Madison: —Sí, fue realmente interesante contar historias de diferentes décadas, ya sabes, sé tanto sobre la historia de Playboy y la encuentro fascinante y amo cubrir la historia. Cubrimos la historia de una mujer que fue Playmate del Año en los años sesenta. Así que eso fue súper interesante. Simplemente me encanta sumergirme en todas esas épocas.

El lado oscuro de Playboy | Entrevista a Holly Madison | Captura del Trailer Oficial

—¿Y qué hay para Holly en este mundo, en este nuevo 2024? ¿Qué vas a hacer?

Holly Madison: —Bueno, además de la segunda temporada de “The Playboy Murders”, hay otro programa llamado Legally Blond, que es similar. No es específico de Playboy. Se trata de todos los asesinatos que involucran a personas en los márgenes de la industria para adultos. Así que también estoy muy apasionada por ese.

—Ok. Gracias. Holly, creo que hemos terminado aquí, así que ha sido un placer conocerte. Muchas gracias.

Holly Madison: —Gracias.