Deadpool & Wolverine: el director de la película explica porque no será necesariamente Deadpool 3

Marvel Studios actualiza el calendario de estrenos de sus próximas películas y en este video repasamos las fechas de sus grandes apuestas para la gran pantalla.

En un año en el que Disney y Marvel Studios reconocen que están priorizando la calidad por sobre la cantidad de producciones, la tercera entrega película de Deadpool ocupa un lugar privilegiado en el calendario de estrenos como la única película de la franquicia en llegar a salas durante este 2024. A su vez, no solo se tratará de una nueva colaboración entre el director Shawn Levy y Ryan Reynolds luego de Free Guy: Perdiendo el control (Free Guy, 2021), sino que contará con el regreso del Wolverine de Hugh Jackman, tras su despedida en 2017.

Deadpool & Wolverine promete ser un evento cinematográfico que tendrá al mercenario mal hablado y a uno de los X-Men más famosos haciendo equipo por primera vez. Por esta razón, Shawn Levy advirtió que su largometraje se diferenciará de las entregas anteriores ya que, más allá de tratarse de una continuación, tendrá como prioridad centrarse en el viaje de ambos personajes.

“En cuanto a la elaboración de la historia de Deadpool y Wolverine, me sentí privilegiado todos los días porque estás hablando de dos estrellas de cine masivas en sus papeles más icónicos”, compartió Levy en una reciente entrevista tras su paso por la CinemaCon. “También me dio una oportunidad. Es la tercera película de Deadpool, pero no es Deadpool 3. Es algo diferente que se puede hacer con Deadpool. Es algo diferente, que tiene mucho de Deadpool y de Wolverine. Y no trata de copiar nada de las dos primeras películas. Fueron increíbles, pero esta es una aventura de dos personajes”, remató.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman anunciaron su colaboración en 2022

Aunque muchos detalles de la trama de Deadpool & Wolverine todavía permanecen en secreto, todo indica que esta nueva cinta con calificación para adultos tendrá mucho de buddy movie (películas de parejas al estilo Arma Mortal). La sinopsis oficial apunta a que Wade Wilson decide jubilar oficialmente a Deadpool, para dedicarse a la venta de coches usados mientras atraviesa una crisis de mediana edad. Pero cuando sus amigos, su familia y el mundo entero están en juego, el mercenario se verá obligado a sacar sus katanas del retiro y reclutar a un poco dispuesto Wolverine para luchar por su supervivencia y su legado.

Además de la participación de Reynolds y Jackman, el reparto está repleto de figuras conocidas. Morena Baccarin y Stefan Kapicic repetirán sus papeles como Vanessa y Coloso, respectivamente. La actriz de The Crown, Emma Corrin debutará en Marvel como la villana Cassandra Nova mientras que Jennifer Garner volverá a encarnar a Elektra. Dado que los derechos de X-Men ahora son propiedad de Disney se espera la introducción de muchos más personajes y rostros conocidos de la era Fox. No obstante, la mayoría de ellos no fueron confirmados de manera oficial.

Deadpool & Wolverine llegará a los cines el próximo 25 de julio.