Guerra Civil: A24 presenta un explosivo tráiler final de la esperada película de Alex Garland

Del guionista y director Alex Garland y protagonizada por Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson y Cailee Spaeny. Civil War.

Guerra Civil (Civil War), la nueva película de Alex Garland, se prepara para su desembarco en salas de cine. En plena cuenta regresiva hacia su estreno el próximo 18 de abril, el estudio A24 ha presentado un explosivo tráiler de lo que denomina como “el acontecimiento cinematográfico del año”, anunciando violencia, explosiones y conflictos en una América fracturada.

Lo nuevo del director de Ex Machina (2014) y Annihilation (2018) estará ambientado en un futuro cercano y verá cómo Estados Unidos estalla en una guerra civil, explorando las posibles consecuencias para la población. La película seguirá a un equipo de periodistas mientras atraviesan el país con la esperanza de entrevistar al presidente antes de que las facciones rebeldes asalten la Casa Blanca.

Guerra Civil es la película más grande de A24 hasta la fecha, y también la más costosa para el estudio independiente con un presupuesto de 50 millones de dólares. Una cifra que es aproximadamente el doble de lo que costaron dos de sus películas ganadoras al Oscar, Moonlight (2016) y Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everything All at Once, 2022).

"Civil War" presenta una distopía en Estados Unidos bajo un régimen autoritario. (Créditos: A24)

Además del cineasta ganador de la estatuilla dorada por la mejor realización de efectos visuales (gracias a su labor en Ex Machina), Guerra Civil cuenta con un reparto estelar. El thriller tiene un reparto principal formado por Kirsten Dunst (Spider-Man), Jesse Plemons (Breaking Bad), Nick Offerman (The Last of Us), Wagner Moura (Narcos), Cailee Spaeny (Priscilla) y Karl Glusman (The Idol), entre otros.

Guerra Civil llegará a los cines de Latinoamérica el próximo 18 de abril, fecha en la que también estará disponible en pantallas IMAX.