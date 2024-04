Scary Movie: Paramount confirma el reboot de la franquicia con el productor de ‘Rápidos y Furiosos’

Captura del tráiler oficial de Scary Movie

La industria cinematográfica de Hollywood está preparada para revivir un clásico de la comedia paródica con el anuncio de un reinicio de Scary Movie. En un comunicado conjunto, Paramount y Miramax confirmaron sus esfuerzos para llevar a cabo este proyecto, marcando un nuevo capítulo en la saga que debutó en 2000 bajo la dirección de Keenen Ivory Wayans (¿Y dónde están las rubias?).

Scary Movie fue pionera en su género al ofrecer una hilarante parodia de los éxitos del terror de la época, como Scream o Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer - 1997). Con una recaudación mundial de 278 millones de dólares, la película original desencadenó una serie de secuelas que mantuvieron viva la franquicia hasta 2013.

A lo largo de sus entregas, Scary Movie se destacó por su ingeniosa parodia de clásicos del cine de terror, incluyendo títulos como El exorcista (The Exorcist - 1973), Poltergeist: Juegos diabólicos (Poltergeist - 1982), y El resplandor (The Shining - 1980). El elenco original, encabezado por Anna Faris (Contando a mis ex), Marlon Wayans (Chiquito pero peligroso), Regina Hall (Girls Trip), Shawn Wayans (Dance Flick) y Carmen Electra (Una loca película épica), contribuyó al éxito duradero de la saga.

El reinicio de Scary Movie será producido por Neal H. Moritz, reconocido por su exitosa labor en la franquicia Rápidos y Furiosos (Fast & Furious), cuyas primeras entregas estaban protagonizadas por Vin Diesel y Paul Walker. Además, Moritz se encuentra involucrado en el desarrollo de Knuckles, una serie animada que expandirá el universo de las películas de Sonic en colaboración con Paramount, prometiendo ofrecer nuevas y emocionantes aventuras dentro de este universo cinematográfico.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre el reinicio, se espera que el rodaje comience en los próximos meses, generando expectativas entre los fanáticos sobre el nuevo elenco y las películas que serán objeto de parodia.