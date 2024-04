Entrevistamos a Alejandro Nones, quien interpreta a Nazario Aguilar en la serie ‘Malverde: el santo patrón’

Malverde: el santo patrón | Telemundo Global Studios | Imágenes de prensa

Jesús Malverde (Pedro Fernández en la pantalla) es el santo patrón que protege a los criminales, en especial a los que se dedican al narcotráfico. Pero, al mismo tiempo, es un defensor de inocentes, un hombre que, donde encuentra desequilibro o algo injusto, decide interferir. Junto a su banda de ladrones, les roba a los ricos para darle el fruto de sus atracos a los que menos tienen, recordando a otro clásico personaje como Robin Hood. Sin embargo, Malverde está basado en un personaje real que se ha convertido en un ícono de México y de tantos otros países.

Telemundo Internacional anunció el estreno de la serie en Latinoamérica y, desde Malditos Nerds | Infobae, pudimos conversar con el actor Alejandro Nones, quien interpreta a la mano derecha del héroe de esta historia. Además de Pedro Fernández (Mariachis), también son parte de esta gran producción la actriz Carolina Miranda (¿Quién mató a Sara?), Mark Tacher (La Reina del Sur), Isabella Castillo (El Recluso), y muchas estrellas más. Alejandro Nones, por su parte, tienen una amplia carrera en la industria, donde supo ser parte de otros proyectos como Lola: Érase una vez, Los Simuladores, Cuna de Lobos, ¿Quién mató a Sara? o Pacto de Sangre, entre tantas otras.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o a leer, debajo, una transcripción.

Alan Schenone entrevista a Alejandro Nones, quien interpreta a Nazario Aguilar en la superproducción llamada ‘Malverde: el santo patrón’.

—Alejandro, primero, muchísimas gracias por tomarte estos minutos para hablar con nosotros y ya te quiero preguntar sobre la figura de Malverde. Que tal es para quienes no estamos tan familiarizados con él. ¿Qué nos puedes contar de este icónico personaje de México? que protege tanto a los ladrones, pero también ayuda a la gente más pobre quitándole a los ricos. ¿No?

Alejandro Nones: —Sí, mira esta historia cuenta, como bien dice la vida de Malverde, quien fue un y sigue siendo todavía un ícono en todo México y ya en muchos países del mundo. Básicamente Malverde es una persona que se crió con unos indios, que le ayuda, que le enseñaron como cómo curar con las plantas y bueno, siempre ayudó. Fue una persona con mucha conciencia social y estuvo ayudando constantemente a lo largo de su vida y ayudó a la gente con la salud, los iba curando muchísimo y también era como una especie de Robin Hood mexicano que de alguna manera donde sentía que había como injusticias, repartía un poco mejor, por decirlo de alguna manera.

Y él, curando, se va creando esta leyenda y este mito que existe hoy, de que había que pedirle al santo y se crea la figura del santo patrón Malverde. Que nada, que siempre tuvo el cariño de la gente del pueblo mexicano y a lo largo de los años, pues ha continuado ese legado por distintos rubros, por decirlo de alguna manera.

—Ahora, Alejandro, también una producción súper importante que quiero preguntarte también cómo fue participar donde había más de 190 personas detrás de cámara, con una escenografía impresionante, con una ciudad de época, con el vestuario, las escenas de acción, los doble de riesgo, las armas. ¿Cómo te sentiste, para una producción tan importante de un personaje tan relevante para la historia de México, también?

Alejandro Nones: —Mira, yo creo que es de los proyectos más impactantes en los que yo he estado, sobre todo por esta super mega producción. Realmente el verlos a todos, todos los días eran cualquier cantidad de personas todos disfrazados, el borrachito en la calle, el conejo saltando, el caballo, el burro, el humito de las tazas, impresionante, impresionante y los vestuarios, el vestuario, ya sea sentir constantemente...

Bueno, eso, en un mundo paralelo, en una película eterna. Eso fue una experiencia bien bonita, sobre todo porque nada, todo ese despliegue y toda esa logística para adecuar un mundo de ficción de una manera tan espectacular, pues es un regalo como actor porque no pasa todos los días, porque con una historia tan potente, tan bien contada, creo que también hay que hay que recibirlo como un regalo.

—Además, hablando de experiencia, con lo que fue hacer esta esta serie te tocó muchas veces participar desde el lado del villano de la historia. En este caso vas a hacer el compañero de Malverde, quién lo está ayudando, quién siempre es el que pregona su palabra, su mensaje. ¿Cómo te sentís en este caso? Por un lado, interpretar a un villano como hiciste tantas veces y ahora al compañero del héroe, un buen personaje en este caso.

Alejandro Nones: —En este caso sí. Mira lo que pasa que a lo mejor hay personajes que icónicamente se identificaron como el malo, pero yo nunca lo vi de esa forma, sobre todo porque a mí me gusta contar historias y las cuento con verdad y creo que cada personaje o cada individuo, porque es una condición humana, siempre vive sus acciones desde la justificación y desde la convicción de que lo que estás haciendo es lo correcto.

Y con este personaje, con Nazario, yo me encontré con un tipo con una cantidad de adjetivos calificativos positivos que no a lo mejor me había pasado siempre y lo disfruté muchísimo. Es la primera vez que me permitía a mí como actor, jugar con mi bagaje de vida, con mi energía y con una conexión que sentí muy cercana con Alejandro, conmigo mismo, porque por lo general yo intento alejarme un montón de mis personajes para desarrollar una energía diferente y sentí que en Nazario encontré un personaje que en un principio intenté buscarle como siempre lejanía y al contrario, me di cuenta de que tenía como tantos recursos que eran como cercanos a mí, que me permití jugar un poco con mi energía y con mi forma de muchas cosas.

Entonces, como actor también está interesante porque también entras en un mundo en el que no estoy acostumbrado porque siempre estoy protegido por el personaje y nada, fue una experiencia muy bonita, sin duda, trabajar con un elenco de gente tan profesional. Pedrito Fernández, Pedro Fernández, Caro Miranda, bueno, es un elenco enorme y de mucho talento y sin duda estar como cobijado y acompañado con tanto profesional... nada, maravilloso.

—Y hablando también Alejandro, de los desafíos personales, también en tu rubro, lo que es tu carrera. Últimamente se le está dando más lugar a actores latinoamericanos para participar de estas grandes superproducciones que tienen, por ejemplo, DC Comics, Marvel, como hace muy poco salió el héroe Blue Beetle. Te ves entrando en ese mundo el día de mañana, siendo parte?

Alejandro Nones: —Mira, la vida organiza, la verdad es que sí, ¿por qué no? Sí, sin duda. Sin duda. Siento que es algo que podría pasar. Que me gustaría que pasara. También tendría que ver qué tipo de historia, en dónde va a salir.... y es realmente, bueno, como siempre lo veo, con cualquier producto al cualquier proyecto ¿no? Pero, pero, pero sí, yo creo que hoy en día hay que abrirse las puertas y abrirse al mundo y estar siempre abierto a ese tipo de proyectos y a cualquier otro que sea una oportunidad de seguir creciendo en esta carrera.

—Hablando de esto, de abrir lo que es el mundo y demás, sabes que estás muy arraigado en cierta manera, indirectamente sí queremos decirlo así, con nuestro país, porque participaste, por ejemplo, de una remake mexicana de Los Simuladores y no sé si conoces o estás al tanto, pero dentro de muy poquito se va a lanzar la película de este supergrupo argento para la gran pantalla. ¿Cómo te toma esta noticia y cómo fue esa relación con Los Simuladores? Que entiendo que tiene larga data con vos, ¿no?

Alejandro Nones: —Sí, fíjate que yo antes de salir en Los Simuladores fui muy fan de la versión argentina y estoy muy conectado con la Argentina desde siempre, culturalmente, culinariamente, a través de la vida he conocido, sigo teniendo en mi entorno a grandes amigos y gente importante, amores importantes de mi vida. O sea, Argentina siempre ha estado ahí. Acabo de estar hace nada, un par de meses promocionando una serie.

Y nada, la conexión va más allá de Los Simuladores, fugazzeta, imagínate la comida, el asado. Yo, tengo mucha conexión con Argentina y siempre ha formado parte de mi vida. Y nada, me encantaría ver una película de Los Simuladores, ¿por qué no? Sin duda.

—Así que Alejandro, ojalá que te esperemos muy pronto, porque también para que sepas que participaste la remake mexicana de Floricienta, en este caso llamada Lola.

Alejandro Nones: —Sí, claro.

—Así que, ¿quién te dice? Te tenemos por este lado dentro de muy poquito con estas nuevas producciones y también para presentar “Malverde”, que la recomendamos completamente a todo lo que estén viendo del otro lado este video, ¿no?

Alejandro Nones: —Mira, el cuadro que tengo atrás es de una Argentina.

—¡Mirá vos!

Alejandro Nones: —De una artista. Argentina. Sí, ojalá. A mí me encantaría, me encantaría, sin duda. Respeto muchísimo y admiro muchísimo lo que se hace en Argentina. Creo que el lugar desde donde se cuentan las historias es muy interesante. Me encanta la dirección, la escritura y lo que es la actuación argentina. He tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos compañeros argentinos, no sólo actores, sino escritores, directores y...

—¿Tenés alguno favorito? O que te mueras de ganas decir: “bueno, que me gustaría compartir pantalla con Darín”, o con un director...

Alejandro Nones: —Bueno, ya lo acabas de decir, sin duda Darín es un referente para todo, cualquier contador de historias latinoamericano, sin duda. Creo que Darín... a mí me gusta muchísimo Leo Sbaraglia, me parece que es un animal. Pero bueno, imagínate. Francella. Grandinetti... ¡No! Imagínate...

—Una dupla con Francella puede ser, ¿eh?

Alejandro Nones: —Francella es un... Para mí de lo que más admiro. Creo que su actuación en El secreto de sus ojos es de lo mejor que vi en mi vida.

—Perfecto. La verdad que Alejandro, muchísimas gracias. Mucha suerte con lo que venga y claramente vamos a estar ahí para ver a Malverde.

Alejandro Nones: —Abrazo grande para ti, y para toda Argentina.