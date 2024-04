Scream 7: filtraciones de la trama adelantan nuevos personajes y grandes riesgos para Sidney Prescott

Ghostface in Paramount Pictures and Spyglass Media Group's "Scream."

Los últimos meses han sido bastante agitados para Scream 7. A finales de 2023, la película que completaría la saga de reinicio del popular slasher perdió a la dupla protagonista compuesta por Melissa Barrera y Jenna Ortega, actrices que daban vida a las hermanas Carpenter. Poco tiempo después, Christopher Landon, el director a cargo, anunció su baja del proyecto. Como consecuencia de esto lo siguiente fue plantear un reinicio creativo para el filme de terror.

Los primeros rumores apuntaron a un regreso de Sidney Prescott, la protagonista original que fue interpretada por la actriz Neve Campbell en cinco oportunidades. Finalmente, este trascendido confirmó el mes pasado junto con el anuncio que aseguraba a Kevin Williamson, uno de los guionistas originales de Scream, como el nuevo director. Ahora una nueva filtración podría dar indicios sobre la trama de la séptima entrega que, al parecer, tendría como objetivo a Sidney y a su familia.

De acuerdo a un reciente reporte del informante de la industria, Daniel Ritchman, la producción se encuentra en búsqueda de los talentos que darían vida a los hijos de Prescott. “Están buscando a los dos hijos de Sid. Parece que la película se centrará en la familia de Sid, ya que los cuatro (ella, su marido y sus dos hijos) aparecen como protagonistas”, declaró el insider. Semanas atrás, Richtman también había informado sobre el posible regreso de otras dos estrellas de la franquicia, Courteney Cox y Patrick Dempsey, quienes interpretaron a Gale Weathers y Mark Kincaid en la saga.

Neve Campbell (“Sidney Prescott”), left, and Courteney Cox (“Gale Weathers”) star in Paramount Pictures and Spyglass Media Group's "Scream."

Aunque se afirma que Cox ya firmó para su regreso, todavía no hay certezas respecto al fichaje de Dempsey cuyo personaje está casado con la protagonista en la ficción. En lo que respecta al libreto, Scream 7 ahora se encuentra en manos de Guy Busick, guionista que trabajó en la dos entregas anteriores de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, como también en Boda Sangrienta (Ready or not) de 2019.

Por el momento, Scream 7 se encuentra en desarrollo y todavía no ha anunciado su argumento oficial ni su ventana de lanzamiento.