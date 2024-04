Nightbitch: el largometraje de terror protagonizado por Amy Adams llegará a los cines en el mes de diciembre

Amy Adams en Animales nocturnos. (Créditos: HBO Max)

La próxima producción de Searchlight Pictures (La forma del agua y El gran hotel Budapest), Nightbitch, dirigida por Marielle Heller, ya tiene su fecha de lanzamiento oficial. Esta película de terror, protagonizada por la versátil actriz Amy Adams (La llegada), llegará a los cines estadounidenses el 6 de diciembre. Adaptando la novela de Rachel Yoder, publicada en 2021, se espera que este largometraje combine una atmósfera terrorífica con tintes de comedia.

Según la sinopsis oficial, la historia sigue a una mujer atrapada en la monotonía de la vida doméstica mientras cría a su hijo en los suburbios. La descripción la detalla de la siguiente manera: “‘Nightbitch cuenta la historia de una mujer sumida en la rutina de quedarse en casa de criar a un niño pequeño en los suburbios, quien lentamente abraza el poder salvaje profundamente arraigado en la maternidad, y quien cada vez está más preocupada y convencida de que puede estar convirtiéndose en un perro”.

La película cuenta con el guión de la propia escritora, Yoder, tras la adquisición de los derechos por parte de la colaboración entre Searchlight y Annapurna (con proyectos anteriores como Nimona y El vicepresidente: Más allá del poder). Además, Amy Adams se desempeñará como productora ejecutiva junto a Stacy O’Neil (Juntas hasta la muerte), a través de la compañía audiovisual Bond Group (Lady in the Lake).

Amy Adams en La Llegada (Netflix)

Marielle Heller, conocida por sus trabajos en Diario de una chica adolescente (The Diary of a Teenage Girl - 2015) y Un buen día en el vecindario (A Beautiful Day in the Neighborhood - 2019), expresó su entusiasmo por liderar este proyecto: “El libro de Rachel Yoder me dejó sin aliento. La oscura e hilarante historia de Rachel sobre la maternidad y la ira me hizo sentir que estaba ahí. Y adaptarlo con Amy [Adams] en mente ha sido lo que más me ha gustado. Me ha ayudado a atravesar la pandemia. Estoy muy emocionada de darle vida a esta película con socios maravillosos como Anne Carey, Annapurna Pictures y Searchlight. Es un sueño hecho realidad.”

La película está clasificada como R debido a sus escenas intensas. Además de Adams, el reparto incluye a Scoot McNairy (Mátalos suavemente) y Mary Holland (Self Reliance). Aunque su estreno está programado en Estados Unidos para el 6 de diciembre, aún no se ha confirmado su llegada a Latinoamérica.