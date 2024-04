Abril en el cine: ‘Spy x Family Código: Blanco’ y ‘Desafiantes’ lideran los estrenos

(Disney Plus)

Con el comienzo del mes de abril, llega también la actualización de los estrenos que invadirán la gran pantalla. Esta vez, la oferta incluye producciones para todos los gustos. Para los amantes del anime, destaca el lanzamiento del largometraje basado en el exitoso Spy x Family.

Por otro lado, para aquellos que prefieren el terror, no pueden perderse La primera profecía. A continuación, repasamos los principales títulos que desembarcarán durante este mes.

Mark Wahlberg as Michael in Arthur The King. Photo Credit: Carlos Rodriguez

Arthur - Arthur the king (Dir. Simon Cellan Jones - Estreno 04 de Abril)

El director Simon Cellan Jones, conocido por su trabajo en Some Voices, se reúne nuevamente con Mark Wahlberg después de colaborar juntos en Plan en Familia (The Family Plan - 2023), para llevar a cabo Arthur. Esta vez, la trama sigue la historia de Mikael Lindnord, un corredor de deportes extremos que, junto a su equipo de deportistas de élite, se topa con un perro que ha sido golpeado por la vida mientras participan en un Campeonato Mundial de Carreras de Aventura en medio de Costa Rica.

En esta situación, los deportistas optan por adoptar al maltratado animal, convirtiéndose así en un elemento fundamental para levantar el ánimo de todos los involucrados. Sin lugar a dudas, la película está impregnada de emociones y brinda valiosas lecciones de vida.

La primera profecía (20th Century Studios)

La primera profecía - The First Omen (Dir. Arkasha Stevenson - Estreno 04 de Abril)

Nos sumergimos en el universo del terror con La primera profecía (The First Omen), la película que sirve como precuela de La profecía (The Omen), el icónico filme que aterrorizó al mundo entero en 1976.

En esta ocasión, seguimos los pasos de una joven que se ve obligada a viajar a Roma para comenzar una vida dedicada al servicio de la Iglesia. Sin embargo, durante su estadía, descubre una conspiración destinada a desencadenar el nacimiento de la encarnación del mal, que eventualmente se revelaría como el Anticristo, Damien, uno de los personajes más siniestros en la historia del cine.

Back to black | Directora: Sam Taylor-Wood | Productora: Monumental Pictures; StudioCanal UK

Back to black (Dir. Sam Taylor-Johnson - Estreno 11 de Abril)

Continúa la prominente tendencia de las películas biográficas en Hollywood, tras los aclamados largometrajes que nos llevaron a través de las vidas de figuras como Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody), Elton John (Rocketman) y Bob Marley (Bob Marley: One Love). Ahora, es el momento de adentrarnos en la vida de una de las voces más destacadas en la historia de la música: Amy Winehouse.

En esta nueva entrega cinematográfica, se nos ofrecerá un retrato íntimo de la infancia y juventud de la cantante, cuyas melodías, como Valerie o Tears Dry On Their Own, han dejado una huella imborrable en la industria musical. Pero la película no se limitará únicamente a esto; también explorará los desafíos y las luchas personales que Winehouse enfrentó a lo largo de su vida.

Contra Todos - Boy Kills World (captura del tráiler oficial)

Contra todos - Boy kills world (Dir. Moritz Mohr - Estreno 25 de Abril)

Contra todos promete ser un emocionante viaje al mundo de la acción y el gore, liderado por Bill Skarsgård en un papel completamente diferente al icónico Pennywise de It. En esta ocasión, interpreta a Boy, un joven marcado por la tragedia y decidido a vengarse de una dinastía postapocalíptica que le arrebató a su madre y lo dejó con una discapacidad auditiva.

La trama se intensifica cuando Boy se sumerge en su videojuego favorito en busca de inspiración para su venganza. Esta búsqueda lo lleva a través de una intensa secuencia de entrenamiento, donde forja alianzas con rebeldes de la resistencia, interpretados por un elenco destacado que incluye a Famke Janssen (Búsqueda implacable), Jessica Rothe (Feliz día de tu muerte), Brett Gelman (Stranger Things) y Sharlto Copley (Distrito 9).

Zendaya interpreta a una ex tenista que enfrenta retos profesionales y sentimentales en "Challengers". (Créditos: MGM)

Desafiantes - Challengers (Dir. Luca Guadagnino - Estreno 25 de Abril)

Hemos dejado atrás la acción para sumergirnos en un drama romántico con Desafiantes. En esta película, conocemos a Tashi, interpretada por Zendaya, una de las actrices más destacadas de Hollywood, conocida por su trabajo en producciones como Euphoria y Dune.

Tashi es una ex tenista que ha alcanzado renombre como entrenadora. En medio de esta situación, su esposo, un campeón interpretado por Mike Faist, atraviesa una racha de derrotas. Como resultado, Tashi decide enfrentarlo junto a Patrick, Josh O’Connor, su ex mejor amigo y ex novio. La dirección está a cargo de Luca Guadagnino, el cineasta conocido por películas como Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name - 2017) y Hasta los huesos (Bones and All - 2022).

Red - Turning Red (Dir. Domee Shi - Estreno 25 de Abril)

Durante la pandemia, la industria cinematográfica enfrentó desafíos significativos, y la animación no fue una excepción. Consciente de esta situación, Pixar tomó la decisión de lanzar directamente en Disney+ sus producciones de esos años, entre las que se destacan Soul (2020), Luca (2021) y Red (Turning Red - 2022).

Años después, finalmente, estas producciones verán la luz en la gran pantalla, y ahora es el turno de Red. En esta ocasión, nos adentramos en un relato de crecimiento personal donde una joven debe enfrentar una herencia familiar peculiar que consiste en transformarse en un gigante panda rojo y torpe mientras atraviesa los desafíos típicos de la adolescencia.

"Spy x Family Código: Blanco" es un proyecto independiente que sigue a los Forger en unas vacaciones navideñas, las cuales serán de todo, menos pacíficas. (Créditos: Crunchyroll)

Spy x family Código: Blanco - Spy x Family Code: White ( Dir. Takashi Katagiri - Estreno 25 de Abril)

Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment nos traen el largometraje basado en el exitoso anime de Spy x Family, una de las producciones más importantes de los últimos años.

En esta ocasión, acompañamos a Loid y Yor, dos detectives que ocultan sus identidades secretas tras la fachada de una familia aparentemente perfecta. Sin embargo, su hija adoptiva, Anya, dotada de habilidades telepáticas, descubre los emocionantes secretos de sus padres sin levantar sospechas. Bajo el pretexto de disfrutar de un fin de semana de invierno en familia, Loid intenta avanzar en su misión actual, la Operación Strix, pero se enfrenta a dificultades cuando Anya se ve involuntariamente involucrada, desencadenando una serie de eventos que ponen en peligro la paz mundial.