Criaturas, posesiones y más: cinco películas de terror indie que llegan en 2024

En esta imagen proporcionada por Neon, Sydney Sweeney en una escena de la película "Immaculate". (Neon vía AP)

El año pasado nos demostró que el terror puede continuar sorprendiéndonos a partir de propuestas originales que emergen del ámbito independiente. Producciones como Cuando acecha la maldad (When Evil Lurks) de Demian Rugna y Háblame (Talk to me) son exponentes que lograron posicionarse entre lo mejor del año, logrando un consenso entre las valoraciones del público y la crítica. Pero... ¿este 2024 podrá ser igual de afortunado para los aficionados al género?

Desde Late Night With the Devil a lo nuevo de los directores de Scream, pasando por una de terror con Sydney Sweeney, en Malditos Nerds hacemos un punteo de películas con criaturas, posesiones y monstruos que podrían sorprendernos en los próximos meses.

Imagen de 'Late Night with the Devil'

Late Night with the Devil (Dir. Cameron Cairnes y Colin Cairnes)

Puede que durante este 2024 el terror se apodere de la televisión abierta con la película de posesiones de los cineastas australianos, Cameron Cairnes y Colin Cairnes, Late Night with The Devil. Esta cinta que tiene al talentoso David Dastmalchian (Oppenheimer, 2023) como protagonista, apuesta al formato de metraje encontrado para contar una historia de ocultismo y sectas, que llega al espectador a partir de los restos de un show nocturno sensacionalista de los años setenta.

Jack Delroy es un presentador desesperado que nunca consiguió destacarse en la guerra del rating y en un último intento para alcanzarlo, organiza un especial en vísperas de Halloween. ¿Los invitados? una parapsicóloga, un mago, un escéptico y alguien que afirma haber sido poseído por el diablo. Para sorpresa de nadie, la situación tomará un giro inesperado y los demonios se harán notar en el horario estelar.

Late Night With the Devil ya se llevó el premio al mejor guión en la última edición del Festival de Sitges y obtuvo el reconocimiento como mejor largometraje en Toronto After Dark. Con un puntaje notable en la página de Rotten Tomatoes, el consenso de la crítica señala que la película aborda la temática de posesiones desde un lugar fresco, destacando también la interpretación de Dastmalchian.

¿Cuándo la podremos ver? En Estados Unidos su estreno fue el 22 de marzo. Algunas semanas más tarde, el 19 de abril aterrizará en la plataforma especializada de terror, Shudder. En España, en cambio, su lanzamiento se determinó para el 24 de mayo. En países de Latinoamérica como Argentina llegará recién para el mes de agosto.

Nicolas Cage en Arcadian Captura del tráiler oficial

Arcadian (Dir. Benjamin Brewer)

Hay por lo menos tres razones por las que Arcadian del debutante Benjamin Brewer logró colarse en este listado: criaturas, un mundo postapocalíptico y ¡Nicolas Cage!

En la película, que por su premisa no logró escaparse de las comparaciones con Un lugar en silencio (A Quiet Place, 2018), Cage da vida a Paul, un padre que ha estado viviendo una vida a medias junto a sus dos hijos adolescentes: tranquilidad de día y tormento de noche. Cuando el sol se oculta, feroces criaturas se levantan y arrasan con todas las almas vivas a su paso.

Las cosas se complican para Paul cuando uno de sus hijos desaparece y se ve obligado a abandonar la seguridad de su granja fortificada, lanzándose a una lucha por la supervivencia en un mundo diezmado. Las primeras impresiones de Arcadian la destacan como un gran ejemplar de supervivencia moderno con diseños de criaturas tan inquietantes como únicos.

¿Cuándo la podremos ver? En Estados Unidos, Arcadian llegará a las salas el 12 de abril y, posteriormente, se unirá al catálogo de Shudder y AMC+. Su distribución en Latinoamérica y España todavía no fue comunicada.

Infested | Director: Sébastien Vaniček

Infested (Dir. Sébastien Vaniček)

Sin dejar a las criaturas de lado, le llegó el turno a otra ópera prima que promete llevar el miedo a las arañas a un nuevo nivel. Infested (también conocida como Vermines en su idioma original), es otra producción que comenzó su recorrido en festivales de género cosechando críticas favorables.

¿Su premisa? Kaleb está a punto de cumplir 30 años y nunca ha estado tan solo. Está peleado con su hermana y con su mejor amigo. Fascinado por los animales exóticos, encuentra una araña venenosa en una tienda y se la lleva a su departamento. Pero, debido a un descuido, la araña se escapa y comienza a reproducirse rápidamente, convirtiendo todo el edificio en una trampa mortal.

La crítica ha mencionado como puntos a favor de Infested la utilización de arañas reales y efectos prácticos, elecciones que le brindan una mayor sensación de terror como de autenticidad a la película.

¿Cuándo la podremos ver? Aunque todavía no hay una fecha definida para la llegada a Latinoamérica del filme francés, Infested aterrizará en Shudder el próximo 26 de abril de 2024.

Abigail | Director: Matt Bettinelli-Olpin | Productora: Project X Entertainment; Vinson Films; Radio Silence Productions; Wild Atlantic Pictures

Abigail (Dir. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet)

Tras su salida de la franquicia Scream, Radio Silence (la dupla de directores compuesta por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet) regresan a la gran pantalla con la historia de un secuestro que sale demasiado mal. Inicialmente promocionada como una película de monstruos para Universal Pictures, Abigail sigue a un grupo de criminales que (en su afán de dar un golpe millonario) raptan a la hija del mismísimo Drácula.

El proyecto descrito por sus creadores como un “verdadero baño de sangre” contó con un libreto de Stephen Shields mientras que el colaborador recurrente de los directores de Boda Sangrienta (2019), Guy Busick, se encargó de las revisiones.

¿Cuándo la podremos ver? Abigail se estrena el 19 de abril en los Estados Unidos.

Immaculate (Dir. Michael Mohan)

A una selección que incluye posesiones, criaturas, insectos asesinos y vampiros, solo le estaría faltando una cosa: el terror religioso. Mientras el año pasado tuvimos a La Monja 2 (The Nun 2), este 2024 nos tiene preparado otro filme con una monja en apuros, ahora protagonizado por Sydney Sweeney (Euphoria).

En Immaculate, una joven novicia acepta una aparentemente satisfactoria tarea en un convento italiano. Pero este viaje hacia la consagración espiritual toma un giro inesperado al encontrarse con horrores que desafían su lógica y su razón en cada rincón del edificio. Esto la lleva a poner a prueba su fe y su cordura mientras se enfrenta a las fuerzas del mal.

¿Cuándo la podremos ver? Immaculate se estrenó el 22 de marzo en salas de Estados Unidos y el 30 de mayo en los cines de Argentina.