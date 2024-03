Intensamente 2: todo lo que sabemos de la secuela animada de Pixar que presenta nuevas emociones

Intensa-mente (Créditos: Disney+)

La compañía Pixar, reconocida por producciones icónicas como la saga de Toy Story, Buscando a Nemo (Finding Nemo - 2003) y Los increíbles (The Incredibles - 2004), entre otras, sorprendió al mundo del cine en 2015 con Intensamente (Inside Out), llevando la premisa característica de la empresa a un nuevo nivel.

A lo largo de su amplia trayectoria cinematográfica, Pixar ha indagado en preguntas como ¿cómo sería si los juguetes cobraran vida? ¿Pueden los automóviles experimentar emociones? Y otros cuestionamientos acerca de la racionalidad de objetos inanimados. Sin embargo, con la película Intensamente, la compañía llevó este concepto a un nivel excepcionalmente brillante: ¿cómo se manifiestan nuestras emociones dentro de nuestra mente? Esta premisa, aunque peculiar, es magistralmente abordada en esta obra animada.

Dirigida por Pete Docter, una figura destacada en la empresa, responsable de películas como Monsters, Inc. y Up: una aventura de altura (Up - 2009), Intensamente nos presenta a Riley, una niña de 11 años que enfrenta el estrés de una mudanza. A través de sus ojos, conocemos las emociones que residen en su cabeza: Alegría, Tristeza, Temor, Ira y Desagrado. La película explora cómo estas emociones interactúan, especialmente en momentos de cambio y dificultad, ayudando a Riley a comprender la importancia de la tristeza en su vida.

Ansiedad, con la voz de Maya Hawke, no es el tipo de Emoción que se queda en un segundo plano. (Créditos: Disney)

Nueve años después de su estreno, con una recaudación mundial de 857 millones de dólares y numerosos premios, incluido el Oscar a la mejor película de animación, Pixar está lista para lanzar Intensamente 2. Dirigida por Kelsey Mann (Un gran dinosaurio), la secuela promete llevarnos nuevamente al universo presentado en la primera entrega.

¿Qué podemos esperar de Intensamente 2?

Según lo revelado, la película nos presentará a una Riley más grande, enfrentándose al desafiante mundo de la adolescencia. Este período de la vida está marcado por la intensidad emocional, los cambios físicos y la búsqueda de identidad, junto con la típica rebeldía adolescente y los primeros amores.

"Intensamente 2" llegará a los cines de Estados Unidos en verano de 2024. (Créditos: Disney)

Los dos avances revelados hasta el momento nos presentan a un nuevo personaje que se une como protagonista: Ansiedad, una incorporación caótica y desafiante que promete romper el equilibrio de las emociones anteriores. Interpretada por Maya Hawke (Stranger Things), se suma a Aburrimiento (Adèle Exarchopoulos), Envidia (Ayo Edebiri) y Vergüenza (Paul Walter Hauser), enriqueciendo así el universo de la película.

Intensamente 2 está programada para estrenarse en cines el 13 de junio en Latinoamérica, antes de su lanzamiento en la plataforma Disney+. Con una premisa divertida, personajes entrañables y una exploración profunda de la psicología humana, esta secuela promete cautivar tanto a audiencias jóvenes como adultas, perpetuando la tradición de excelencia cinematográfica de Pixar.