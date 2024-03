The Boys: todo lo que sabemos sobre el regreso de la irreverente serie de Prime Video

En la cuarta temporada, el mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca de la oficina presidencial, mientras Homelander consolida su poder. (Prime Video)

Con una pausa de dos años desde la emisión de su tercera entrega, The Boys se prepara para regresar a las pantallas con su capítulo más explosivo hasta la fecha. Inicialmente estrenada en 2019, la producción de superhéroes desarrollada por Eric Kripke para Prime Video se inspira en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson, que sigue a un equipo de justicieros en su lucha contra individuos dotados de poderes que abusan de sus habilidades.

Tras tres exitosas entregas (y un spin-off que no solo amplió su universo, sino que preparó el terreno para su cuarta temporada), la nueva tanda de episodios tendrá muchas preguntas por responder y llega con la promesa de ser una de las más violentas e irreverentes hasta el momento. Reparto, fecha de estreno, argumento y más, repasamos todo lo que se sabe sobre el regreso de Billy Butcher y equipo a las pantallas hogareñas.

Cómo Gen V preparó el terreno para la cuarta temporada de The Boys

Gen V es el primer spin-off con actores reales del universo The Boys (Prime Video)

A lo largo de Gen V, y sobre todo en los capítulos finales, se insinuaron muchas conexiones y posibles pistas sobre la trama de la cuarta temporada de The Boys. En el último episodio de la primera temporada, Homelander fue el responsable de que Marie y su equipo quedaran atrapados en las instalaciones de Vought. El hecho de que Homelander esté tan directamente involucrado en los acontecimientos de la Universidad Godolkin fue una gran revelación y es probable que tenga consecuencias directas en la serie principal.

A su vez, se reveló que Victoria Neuman, una de las principales antagonistas de la serie, fue decisiva para que Marie entrara a la Universidad de Godolkin. Las dos tienen mucho en común, ya que comparten poderes y una infancia en el Instituto Red River, pero hasta el momento se desconocen sus verdaderos intereses. Dado que Homelander encarceló a su aparente protegida, Neuman y podría tener un inesperado desacuerdo con uno de los principales villanos de la tira.

Neuman también preparó su camino para convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos y esto la pone como uno de los objetivos principales de The Boys. Por otra parte, tras su salida de Vough, Starlight trabajará con el equipo a tiempo completo, mientras que Butcher tiene entre 12 y 18 meses de vida debido al uso excesivo del Temp-V.

La clave de la nueva temporada de The Boys

Prime Video confirmó que la temporada 4 de 'The Boys' se estrenará el 13 de junio de 2024

Además de sus estrechas conexiones con el spin-off estrenado en 2023, otra de las grandes claves sobre el futuro de la serie será el personaje de Ryan, el hijo biológico de Homelander. El creador de la serie, Eric Kripke, aseguró que, si Butcher puede descubrir cómo arreglar sus asuntos y recuperar al niño, esa podría ser la mejor arma que tienen contra su enemigo. Pero esto también ocurre a la inversa, es decir, si Homelander logra ganarse la confianza de su primogénito, las cosas podrían escalar a un nuevo nivel.

“Es apocalíptico porque entonces habrá dos Homelanders. Es como un drama infantil con apuestas apocalípticas. Es como si Kramer vs. Kramer se encontrara con Avengers: Endgame. Así que será una historia realmente rica en el futuro”, reconoció Kripke.

¿Quién vuelve y quién se incorpora en la próxima temporada de The Boys?

Siguiendo su enfoque crítico hacia el universo de los superhéroes, la cuarta temporada se adentra en las luchas morales y de poder. (Créditos: Prime Video)

El reparto principal de la cuarta temporada de The Boys vuelve a estar formado por los actores Karl Urban (Butcher), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight) y Anthony Starr (Homelander). Tal como se viene anunciando hace un tiempo, Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead se unirá al reparto principal en un papel todavía no revelado.

De acuerdo a las imágenes promocionales, también se han incorporado oficialmente dos nuevos Supes al reparto de la cuarta temporada de The Boys. Sister Sage, que será interpretada por Susan Heyward (Orange is the New Black) y Firecracker, que será interpretada por Valorie Curry (The Lost Symbol).

Simon Pegg (Shaun of the Dead) regresará como el padre de Hughie, mientras que Rosemarie DeWitt (La La Land) fue confirmada para interpretar a su madre en la serie.

Fecha de estreno y modalidad

En febrero pasado Prime Video confirmó que la temporada 4 se estrenará el 13 de junio de 2024. Ese día se lanzarán los 3 primeros episodios y luego se estrenará un nuevo capítulo cada semana hasta que la temporada 4 llegue a su final el 18 de julio de este año.

¿Habrá una quinta temporada?

The Boys - temporada 4 - Prime Video

Mientras el universo de The Boys continúa expandiéndose en diversas direcciones, no solo con la renovación de Gen V, sino también con la confirmación de una nueva serie ambientada en México, por el momento se desconoce si la serie madre tendrá una quinta temporada.

Lo más seguro es que, como una de las propiedades más exitosas de la plataforma, una nueva entrega ya esté en los planes. Sin embargo, es probable que Amazon esté esperando al estreno de la cuarta para hacer el anuncio oficial, como ya ocurrió en el pasado.

Anteriormente, el showrunner de la serie dio a entender en su momento que su plan era llegar como mínimo hasta una quinta entrega.