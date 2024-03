Entrevistamos a Jason Beghe, quien interpreta al sargento Hank Voight en la serie Chicago P.D.

CHICAGO P.D. -- "End of Watch" Episode 906 -- Pictured: Jason Beghe as Hank Voight -- (Photo by: Lori Allen/NBC)

Policías de Chicago, serie conocida como Chicago P.D. en su idioma original, nace a partir de otra reconocida serie: Chicago Fire. La serie se centra en un grupo de policías de Chicago que, cotidianamente, se tienen que enfrentar con toda clase de maleantes, criminales y asesinos. Como espectadores, nos solo vemos el desempeño de ellos como agentes de la ley, sino también la construcción personal de cada personaje, sus relaciones, y cómo su trabajo termina influyendo en su vida personal.

La serie fue creada por Dick Wolf (Law & Order) y Matt Olmstead (NYPD Blue) y tuvo su primera temporada en 2014. Hoy ya lleva 11 temporadas y se ha confirmado una doceava entrega. Desde Malditos Nerds, tuvimos la suerte de entrevistar a Jason Beghe, quien además de interpretar al sargento Hank Voight en la serie, ha trabajado en otras producciones, como Californication, Chicago Fire, American Dreams o Everwood, entre tantas otras.

—En primer lugar, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?

Jason Beghe: —Bien. Bien. ¿Cómo está usted?

—Estoy muy bien, gracias por preguntar. Hace como 230 episodios que trabajas en la serie. ¿Se hace más fácil o más difícil retratar al mismo personaje después de tantos episodios?

Jason Beghe: —Oh, creo que más fácil porque, ya sabes, el primer par de años todavía estoy creando. Ya sabes, hay muchas cosas que no sé sobre él. Ahora, conozco al personaje y sigue evolucionando. Pero tengo la base, las raíces están plantadas. Ahora el árbol simplemente crece. Así que hay una estabilidad. Y no me aburro porque sigue evolucionando.

—Bueno, hablando de eso al principio en los dos primeros episodios en la primera temporada, se puede ver como alguien duro, alguien que hará lo que sea necesario para hacer el trabajo. Pero al mismo tiempo, es empático. Él quiere eso. Quiere que le vaya bien. Espera que sus colegas sigan su camino y mejoren su vida. Al actuar, ¿Cómo encuentras ese punto dulce para hacer que tu personaje habite ambos mundos y al mismo tiempo se sienta real? Porque, él lo hace.

Jason Beghe: —Bueno, lo que tienes que hacer es intentar decir la verdad. Y, ya sabes, la gente es, ya sabes, no siempre tiene sentido. Hacemos cosas arbitrarias y nadie es sólo de una manera. Y creo que eso es parte de lo que, ya sabes, yo, ya sabes, tal vez el por qué hago lo que hago. Lo sé. Y lo creo. Y creo que es importante. Y, ya sabes, no es que haya chicos buenos, chicos malos. Son sólo tipos. A veces hacen cosas buenas, a veces no. Ya sabes, y esa es la simplicidad de la misma.

—Y llegaste a un momento donde dijiste “Oh, no debería estar haciendo esto”.

Jason Beghe: —No, no, no, no. Es como, ciertamente, ya sabes, comete errores...

—¿Como todo el mundo?

Jason Beghe: —Si. Y hay muy pocas cosas en mi vida, y he hecho un montón de errores, entre comillas, que lamento, ya sabes, porque son todas las oportunidades, ya sabes, así es como se aprende. Es como, ya sabes, los fracasos son al menos tan valiosos como los éxitos. Ya sabes, así que si puedes tener eso, puedes dar la bienvenida a todo lo que... simplemente arrancas un trozo de pan y sacas toda la salsa del plato. Ya sabes, es una vida.

—Es una vida. Me gusta esa metáfora. Es genial. Tengo mis dos preguntas finales. Estuviste interpretando a este personaje por tanto tiempo, y creo que usted... usted conoce a este hombre. Te puedes imaginar a este tipo tomando café con otras personas. Pero además de eso, ¿qué vida le gustaría tener a este personaje? ¿Qué crees que se puede decir de su futuro? Como amigo tal vez.

Jason Beghe: —Sabes, sería algo interesante, si yo fuera amigo de Hank y Hank me permitiera sentarme allí y decirle algo. Yo diría “Hank, sabes, eres un ser humano, no un hacer humano. Y te estoy mirando, hermano. Te quiero. Pero creo que sin ese trabajo, no creo que lo lograrías. Entonces, ¿quién eres? Fuera de lo que haces. ¿Y cómo conseguimos eso sano en sostenible?”.

—¡Serías un buen amigo para Hank! Quiero que se conozcan. Creo que es imposible. Pero necesito que se conozcan. Ahora la pregunta tonta. La última. ¿Ya te sabes la placa de Hank de memoria?

Jason Beghe: —No, no me lo sé.

—¡Oh, qué locura!

Jason Beghe: —Sí, sí, sí. No soy bueno con los detalles.

—Yo tampoco. No te preocupes, Jason. Jason, muchas gracias por esto. Te quiero. Creo que eres genial.

Jason Beghe: —Muchas gracias.

—Muchas gracias por esto. Espero que tengas un gran día y me quedaré atento para esta temporada.

Jason Beghe: —Bien. Espero que lo disfrutes. Creo que lo harás.

—Eso espero. Muchas gracias, chicos.