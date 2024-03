Entrevistamos a James Hawes, director de la película Lazos de vida (One Life)

Lazos de vida (Captura de tráiler oficial)

La Segunda Guerra Mundial es un período de nuestra historia que se ha visto muy representado en el cine. Sin embargo, estas películas usualmente no suelen basarse en historias reales. Lazos de vida, una nueva película protagonizada por Anthony Hopkins, cuenta la historia de Nicholas Winton y cómo su esfuerzo salvó la vida de muchos niños durante la guerra. Tuvimos la oportunidad de hablar con James Hawes, el director de la película, quien nos contó cómo fue trabajar con Hopkins, los desafíos de hacer una película basada en una historia real y más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

—Hola, James. ¿Cómo estás? Mi nombre es Lucas, soy de Malditos Nerds | Infobae.

James Hawes: —Hola, mucho gusto en conocerte.

—James, si no me equivoco, One Life es tu debut como director en una película, ¿verdad? ¿Cómo dirías que esa experiencia difiere de dirigir para televisión?

James Hawes: —De algunas maneras, pero tal vez no tantas como hace diez años. La televisión se ha vuelto mucho más ambiciosa, mucho más parecida al cine. El elenco que solía estar solo en películas ahora también está en televisión, así que tal vez el salto a la pantalla grande no es tan grande como solía ser, y todavía se trata de contar historias, ese es el corazón. Se trata de actuaciones y de crear atmósferas, construir mundos. Eso es lo mismo donde sea que estés. La diferencia está en el ritmo y saber cómo se va a reproducir en una pantalla de 20 metros en comparación con una de un metro. Y la otra cosa es cómo manejar a los productores, porque hay muchos más de ellos.

—Y hablando de dirigir, Anthony Hopkins es una de las estrellas más grandes en esta película. ¿Cómo fue dirigir a alguien con una carrera tan larga?

James Hawes: —Bueno, es una alegría, obviamente, porque, ya sabes que este hombre va a traer tanta experiencia y tanto instinto al papel. Y luego tienes que confiar en tus propios instintos para dirigir como lo harías y no dejarte abrumar por tener a un dios en tu set. Él ama lo que hace. Él ama la actuación. Él ama contar historias. Le encanta actuar. Así que trajo un ambiente tan bueno al set que los otros actores y el equipo a su alrededor pudieron relajarse y simplemente dar lo mejor al proyecto.

Lazos de vida (Captura de tráiler oficial)

—¿Alguien se sintió intimidado trabajando con alguien como Anthony Hopkins?

James Hawes: —Sí, eso pasa. Están intimidados por su reputación y su nombre. Y en más de una ocasión, vi a actores frente a él muy, muy nerviosos. Nerviosos hasta el punto de temblar. Y no es porque él sea algo excepto un hombre encantador y generoso. Pero es muy importante para otro actor tener una escena con Anthony Hopkins. Así que vienen al set ese día nerviosos y él es muy, muy bueno para calmarlos y hacer que se sienta como otro día más en la oficina.

—One Life está basada en una historia real. ¿Qué tan desafiante es dirigir una película basada en una historia real donde hay personas reales en lugar de una pieza de época? Que puede estar basada en el mismo período de tiempo, pero es ficticia, esto es real. Esto realmente sucedió.

James Hawes: —Se trata de la responsabilidad que tienes como director hacia la verdad, hacia la historia y hacia esas personas cuya historia estás contando. Y entonces, obviamente, hay registros de los hechos, hay fotografías, hay videos a menudo de los hechos, y debes ser muy, muy claro acerca de tratar de obtener eso lo mejor posible. Aún así recibiremos emails, llamadas y cartas de personas que argumentan que usamos el tipo equivocado de taxi o el tipo equivocado de equipaje. Eso siempre sucede. La clave es tener la esencia de la historia verdadera y ser respetuoso con los personajes cuya historia estás contando.

—¿Y qué tan cerca trabajaste con la familia Winton?

James Hawes: —Muy de cerca. Los productores y los escritores mucho más que yo porque estaban desde el vamos. Antes, Lucinda Coxon y Nick Drake, los escritores, fueron y pasaron tiempo con la familia, se quedaron en su hogar y absorbieron mucho quiénes eran y aprendieron la historia a partir de los hechos. Obviamente, usamos el libro, que está escrito por Barbara, la hija de Nicky, como nuestra Biblia en términos de la historia. Para la parte de Nikki al menos. Y durante todo el proceso, estuvieron allí si queríamos preguntar qué tipo de comida tendrían para una cena de televisión, qué tipo de equipaje llevarían. Quiero decir, todos esos detalles donde pudiéramos obtenerlos, lo hicimos.

Lazos de vida (Captura de tráiler oficial)

—El tema de la película es bastante pesado. ¿Qué tan difícil es clavar el tono de una historia como esta?

James Hawes: —Creo que es lo que más me enorgullece, realmente, porque creo que como equipo lo hemos logrado. Y llegamos con una palabra clave, y esa palabra fue “moderación”. Sentimos que había tanta carga emocional en esta historia que no necesitábamos agregar más. No necesitábamos estar jugando al melodrama o agregando mucho más azúcar, podría contarse bastante directamente. Y eso se adaptaba al hombre que era Nikki y se adaptaba a su generación. Cuando había personas que salían de la guerra habiendo visto cosas horrendas, y elegían no hablar mucho al respecto y ciertamente, no emocionalmente. Y creo que eso permitió al público acceder a esto sin sentirse abrumado por la emoción y mantenerlo fielmente.

—Claro, porque hay mucha tragedia en la historia. Pero definitivamente hay algunos momentos brillantes donde puedes… quizás “relajarte” no es la palabra correcta, pero puedes bajar un poco la guardia.

James Hawes: —Sí, y eso es muy importante. Creo que el humor es importante siempre. Y esta historia es esencialmente sobre la humanidad. Los límites mismos de la humanidad, y la amistad y la risa y relajarse es parte de eso. Y Nicky era conocido por su sentido del humor y por hacer bromas prácticas. Y se percibe. Ves su sentido de diversión y su camaradería con el personaje interpretado por Jonathan Pryce en medio de las cosas. Así que creo que nos da tiempo para relajarnos y aliviar. No querría que la gente pensara que esta es una película tan pesada que saldrán deprimidos porque creo que es una película sobre el espíritu humano. Y creo que honestamente te levanta y puede que salgas sintiendo que has pasado por algo muy emocional, pero de una manera positiva porque muestra triunfo y posibilidad al final.

—Y hay mucho de ida y vuelta en términos de líneas de tiempo en la película, hay mucho presente y pasado. ¿Cómo llegaron a esa decisión en lugar de contar una historia lineal? Comenzando al principio de la guerra y luego terminando donde terminas en la película.

James Hawes: —Bueno, la decisión honesta es que eso sucedió en el proceso de edición. Originalmente, arrancaba con un poco de Nicky del pasado, y luego contamos toda la historia durante el período de guerra y luego el final. En el período de edición descubrimos, como a menudo es el proceso, porque hacer una película es un viaje tan orgánico, que sentimos que podríamos hacerla mucho más fuerte si nos intercalábamos más a menudo. Podríamos mostrar lo que había causado que el viejo Nicky fuera como era al saltar de vuelta a los eventos de la experiencia del joven Nicky. Y también, honestamente, es un testimonio de la actuación de ambos actores que interpretan a Nicky. Podías deslizarte entre los dos períodos de tiempo sin un sobresalto. Se sentía como si interpretaran un papel con tanta confianza y había tanta similitud entre los dos que no pensabas “oh es el otro actor”. Creías en la misma historia. Y realmente la respuesta corta es que sentimos que enriquecía la película viajar entre los tiempos con más frecuencia.

Lazos de vida (Captura de tráiler oficial)

—Sí, estoy de acuerdo. Y ¿cuál dirías que fue la parte más desafiante en términos de lograr la idea de transportar a la audiencia a esa época, el período de guerra o los años ochenta?

James Hawes: —Creo que la época de guerra, por razones contradictorias, realmente. Obviamente, los años ochenta, es un poco más cercano para gran parte de la audiencia. Es una experiencia de vida. Y la guerra también la hemos visto tantas veces que tienes un ejército de críticos allá afuera que te dirán que no es tan buena como la última vez que la vieron. Y además, está un poco más alejado en nuestra experiencia, así que puede sentirse lejano para nosotros. Y es por eso que puse la cámara en mano. Y “viaja” con Nicky para tratar de involucrar a la audiencia en la experiencia de Nicky.

—Y para cerrar las cosas. ¿Qué pueden esperar las personas cuando vayan a ver One Life?

James Hawes: —Creo que esperarás una historia de escala y alcance. Creo que obtendrás un golpe emocional. Creo que lo que realmente disfrutarás es la experiencia de estar en el teatro con otros cinéfilos porque este es el tipo de película para disfrutar de la experiencia colectiva, compartida. Saldrás sintiendo emociones o de lo contrario habré fracasado, pero saldrás habiendo compartido una narración realmente rica y algunas actuaciones increíbles de un elenco de clase mundial.

—Bueno, James, muchas gracias. Fue un placer. Tengo que admitir que lloré viendo la película, así que no creo que hayas fallado.

James Hawes: —¡Éxito! Gracias. Es encantador hablar contigo.