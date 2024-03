REVIEW | Damsel: Millie Bobby Brown es una princesa guerrera en la película de fantasía medieval de Netflix

Damsel. (L-R) Millie Bobby Brown as Elodie, Nick Robinson as Prince Henry, Robin Wright as Queen Isabelle and Milo Twomey as King Roderick in Damsel. Cr. Netflix ©2023

Después de convertirse en la heroína de toda una generación con su personaje Eleven en Stranger Things, la actriz revelación Millie Bobby Brown decidió que quería ser la representante de un modelo de personaje que -según ella- estaba faltando en la cultura popular: la joven heroína independiente y empoderada que protagoniza sus propias historias. Para eso, no solo bastaba con su rol de actriz, ya que no había suficientes propuestas. Por eso, decidió que también estaría del otro lado de la cámara, tomando las decisiones.

Con apenas 16 años, se convirtió en productora para hacer realidad la adaptación de Enola Holmes (2020) en Netflix, la primera de una saga de películas basadas en los libros de la escritora estadounidense Nancy Springer, sobre la hermana menor del famoso Sherlock Holmes. Por supuesto, ella también sería la protagonista, y una de las principales voces creativas detrás de la potencial franquicia. Una actitud avasalladora para una adolescente de 16 años que apenas estaba despegando en Hollywood, pero que tiene clarísimo lo que quiere y está dispuesta a trabajar incansablemente para lograrlo.

Damsel. (L-R) Millie Bobby Brown as Elodie and Nick Robinson as Prince Henry in Damsel. Cr. John Wilson/Netflix ©2024

Con el estreno de Damsel, la joven actriz y productora londinense se convierte también en heroína de acción, filmando demandantes escenas de destreza física en una producción de gran factura para Netflix. La plataforma de streaming ya incursionó en el género de fantasía con películas como Escuela del bien y del mal (The School for Good and Evil, 2022), dirigida por Paul Feig, con un elenco que incluía figuras como Charlize Theron y Kerry Washington. También lanzó la franquicia de acción La Vieja Guardia (The Old Guard, 2020) con Charlize Theron a la cabeza, pero ninguna de las dos tuvo los resultados esperados.

Damsel mezcla un poco esos dos géneros y supone una oportunidad renovada para Netflix: la de presentar una heroína juvenil original de la plataforma de streaming (que no se basa en ningún libro ni cómic como las anteriores). Una fórmula que -sin dudas- funcionó extraordinariamente bien para Stranger Things y su protagonista, creada por los hermanos Duffer para la pantalla. En este caso, la historia está escrita por el casi desconocido Dan Mazeau (Fast X, Wrath of the Titans) y dirigida por el español Juan Calros Fresnadillo. Sin la presión de ser una producción esperada por un fandom preexistente, la película se desenvuelve con ciertas libertades que le sientan muy bien.

Damsel. (L-R) Millie Bobby Brown as Elodie and Brooke Carter as Floria in Damsel. Cr. John Wilson/Netflix ©2024

Elodie es la joven princesa de un reino azotado por la pobreza, que acepta casarse con el príncipe heredero de un reino lejano por una fortuna considerable para aliviar las penas de su pueblo. Junto a su padre, su madrastra y su hermana menor, viaja a conocer a su prometido, con quien parece entablar una conexión que alivia el sacrificio. Elodie es culta, amable y valiente, además de bella y compasiva, todas las cualidades de una princesa de cuento que se precie de tal. Sin embargo, la opulencia de su nuevo reino, la necesidad de su gente y la aparente amabilidad del príncipe la encandilan como para no ver el peligro ante sus ojos.

A pesar de las advertencias de su madrastra y de la actitud sospechosa de su padrastro, Elodie acepta de buena gana entregar su felicidad a cambio del bienestar de su pueblo. Hasta acá, un cuento como cualquier otro. Pero la película se esfuerza en revertir los tropos más clásicos del cuento de hadas, para presentar un nuevo modelo de heroína que se rescata sola. Aunque no siempre lo logra, y por momentos cae en lugares comunes, frases melosas y giros de guion forzados para encajar con el mensaje de la película, no es más fantasiosa y trillada que cualquier película del género.

Damsel. Millie Bobby Brown as Elodie in Damsel. Cr. John Wilson/Netflix ©2024

De hecho, es refrescante ver que todavía se pueden narrar historias de este tipo para una nueva generación, sin depender de la nostalgia y de los refritos. Damsel es una propuesta original que, si bien toma todos los arquetipos del género para darles una vuelta “moderna”, lo hace con una gracia e inocencia que son dignas de celebrar. Las nuevas generaciones merecen sus propios cuentos de hadas, y sus propios héroes y heroínas a los que admirar. Y también, que las productoras tomen los riesgos necesarios para que todo se vea bien, con una identidad visual y efectos a la altura de las circunstancias.

Casi como un guiño a La princesa prometida (The Princess Bride, el clásico de 1987 que también deconstruye los tropos del cuento de hadas), Robin Wright forma parte del elenco, en el papel de la reina. Angela Basset, otra reina que hemos visto hace poco en Wakanda Forever (2022) nominada al Oscar por su papel, interpreta a la madrastra de Elodie, dando vida a un personaje que contradice todos los estereotipos de madrastra de los cuentos de hadas. Mientras que Ray Winstone (The Departed, Black Widow) encarna al padre de Elodie y Nick Robinson (Love, Simon) al príncipe prometido.