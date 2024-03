‘Garfield: fuera de casa’ estrena un nuevo avance que revela los orígenes del carismático gato

Un gato de casa. En una aventura fuera de casa. Mira el nuevo tráiler de Garfield: Fuera de Casa. Muy pronto en cines.

En 1978, la creación de Jim Davis, Garfield, irrumpió en la cultura pop como uno de los felinos más icónicos, destacándose por su distintivo pelaje naranja y una personalidad que lo aleja del estereotipo de los gatos adorables y tiernos. Más bien, este personaje es conocido por su amor desmedido por la comida, su humor sarcástico y su desdén evidente hacia los lunes.

Bajo la producción de Sony Pictures (Spider-Man: a través del Spider-Verso), llega una nueva película animada titulada Garfield: Fuera de casa (The Garfield Movie), que promete revivir las aventuras del gato gruñón en una nueva travesía. Dirigida por Mark Dindal, conocido por su trabajo en películas como Las locuras del emperador (The Emperor’s New Groove - 2001) y Chicken Little (2005), esta producción promete grandes dosis de humor y corazón, características inherentes al entrañable personaje, tal como lo muestra el nuevo tráiler.

Además, junto al adelanto, la productora nos brinda una visión tentadora de lo que aguarda a los espectadores: “Garfield, el famoso gato amante de la lasaña que odia los lunes, está a punto de vivir una aventura fuera de casa. Tras un inesperado reencuentro con su ausente padre, un sucio gato callejero llamado Vic, Garfield y su amigo canino Odie se ven obligados a abandonar su tranquila vida para unirse a Vic en un divertidísimo atraco de alto riesgo”.

Captura del tráiler oficial de 'Garfield: fuera de casa' (Créditos: Sony Pictures)

El elenco de voces para esta producción es otro de sus puntos destacados, contando con la participación de reconocidas estrellas. Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia) presta su voz al protagonista, Garfield, mientras que Samuel L. Jackson (Tiempos violentos), Nicholas Hoult (Mad Max: furia en el camino), Ving Rhames (Misión imposible), Hannah Waddingham (Hocus Pocus 2) y Brett Goldstein (Ted Lasso), entre otros, completan un elenco de lujo que promete una experiencia memorable.

La fecha de estreno para Garfield: fuera de casa está marcada para el 23 de mayo de 2024 en los cines de Argentina, ofreciendo así una opción de entretenimiento familiar que combina la comedia y la aventura, manteniendo vivo el legado de uno de los felinos más queridos de la cultura popular.