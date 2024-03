Universal Pictures confirma la próxima película de los directores de ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

Daniel Scheinert y Daniel Kwan. (Foto AP/Chris Pizzello, arhivo)

Los cineastas Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos en la industria como los Daniels, han anunciado su colaboración en un nuevo largometraje tras el éxito de Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once - 2022), que causó sensación durante la temporada de premios de 2023. Se espera que su próxima película se lance en 2026 como parte de un acuerdo exclusivo de cinco años firmado con Universal Pictures a principios de 2022.

Universal recientemente añadió al calendario de estrenos una película sin título dirigida por los cineastas. Tras anunciar esta colaboración, Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, destacó: “Los Daniels son creadores que han evolucionado su oficio con una visión distinta y una voz singular que es inconfundible en todo el espectro de contenido que compite por la atención del espectador”.

Originarios del ámbito independiente, los Daniels han trabajado en cortometrajes animados y videos musicales, como el exitoso Turn Down for What de DJ Snake y Lil Jon. Su debut cinematográfico fue con la película independiente Un cadáver para sobrevivir (Swiss Army Man - 2016), protagonizada por Daniel Radcliffe (de la saga de Harry Potter), Paul Dano (The Batman) y Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños - 2010). A pesar de su transición hacia el trabajo con grandes compañías, los creadores expresaron su inquietud: “Nos encanta que nos digan que no, con moderación. Me pone nervioso tener un presupuesto que nos impida tener esas conversaciones difíciles”.

Todo en todas partes al mismo tiempo - Tráiler oficial - Cines

Aunque se conoce el año de lanzamiento, aún no se han revelado detalles sobre el elenco o la trama del próximo proyecto de los Daniels. Sin embargo, está etiquetado como una “película de evento sin título”, lo que sugiere un gran despliegue y un presupuesto significativo.

Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de la serie Star Wars: Skeleton Crew, en la cual los Daniels dirigieron un episodio. Además, pueden ver Todo en todas partes al mismo tiempo en Amazon Prime Video, donde conocerán a Evelyn (interpretada por Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos que se embarca en una aventura para salvar al mundo viajando por distintos multiversos.