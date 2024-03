‘Imaginario’, ‘Kung Fu Panda 4′, ‘Todos somos extraños’ y más, lo que llega al cine en la semana del 7 de marzo

Imaginario (Imaginary), la nueva apuesta de género de Blumhouse y Lionsgate

El tercer mes del año ya está entre nosotros y con su llegada se renueva, una vez más, la cartelera cinematográfica. La primera semana de marzo nos tiene reservado el regreso de Kung Fu Panda, una de las franquicias más populares de Dreamworks Animation que marca su retorno a las salas en casi una década con su cuarta entrega.

Además de esta propuesta animada para toda la familia, entre los estrenos del próximo jueves también se encuentran la aclamada película dramática protagonizada por Paul Mescal y Andrew Scott, Todos somos extraños, e incluso, un nuevo largometraje de terror a cargo de Blumhouse. ¡Acompañanos a repasar cada una de estas propuestas!

Kung Fu Panda 4

Todos somos extraños

La historia de mi mujer

Imaginario

Kung Fu Panda 4 (Dir. Mike Mitchell)

(Universal Pictures)

A casi una década desde su última película, una de las propiedades más exitosas de Dreamworks Animation regresa a la gran pantalla. En Kung Fu Panda 4, el carismático oso protagonista es convocado para asumir un rol inesperado: liderar espiritualmente el Valle de la Paz. Como es de esperarse, esto plantea una serie de problemas ya que puede que no esté del todo preparado para semejante tarea. Los problemas no van a terminar ahí, ya que mientras emprende la búsqueda de un digno sucesor, también deberá confrontar a La Camaleona, una hechicera con planes de apoderarse de un artefacto antiguo para traer de regreso a viejos enemigos.

En esta nueva película de la saga se incorporan al reparto de voces figuras como Awkwafina (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y Viola Davis (Escuadrón Suicida), mientras que la dirección estará a cargo de Mike Mitchell, responsable de otras populares cintas animadas del estudio como Trolls (2016) y La gran aventura Lego 2 (2019).

Todos somos extraños - All of Us Strangers (Dir. Andrew Haigh)

All of us strangers - Todos somos extraños - Searchlight Pictures

Tras su paso por destacados festivales de cine, incluido el Festival de Cine de Nueva York y el Festival de Cine de Londres BFI, llega a las salas latinoamericanas Todos somos extraños (All of Us Strangers), una conmovedora historia de reconciliación con el pasado protagonizada por Paul Mescal (Normal People) y Andrew Scott (Fleabag).

La trama se ambienta en el Londres contemporáneo y sigue la vida de Adam (Scott), un guionista en busca de inspiración que se ve envuelto en un encuentro casual con Harry (Mescal), un vecino extrovertido y seductor. La historia se vuelve aún más intrigante cuando Adam, descubre que sus padres, están vivos, a pesar de haber fallecido hace 30 años.

La historia de mi mujer – The story of my wife (Dir. Ildikó Enyedi)

Léa Seydoux en 'La historia de mi mujer' (2021)

Durante la primera semana de marzo también llega a salas la última película de la realizadora húngara Ildikó Enyedi, protagonizada por Léa Seydoux (Dune 2), Gijs Naber (Tulipani) y Louis Garrel (El oficial y el espía). Se trata de una coproducción entre Hungría, Alemania, Italia y Francia, que compitió en la Sección Oficial del Festival de Cannes en 2021.

Su historia se ambienta en los años veinte y sigue a Jacob Störr, un capitán holandés cuya vida amorosa no va del todo bien. Un día, apuesta en una cafetería que se casará con la primera mujer que entre en el lugar y allí conoce a Lizzy. Aunque su mala suerte en el amor parece haber terminado, con el correr del tiempo Jacob comienza a cuestionarse respecto a la fidelidad de su mujer. Es entonces cuando decide seguir de cerca sus movimientos, sin sospechar que cada avance que realice provocará que su vida comience a estar en peligro.

Imaginario – Imaginary (Dir. Jeff Wadlow)

Imaginario (Imaginary), la nueva apuesta de género de Blumhouse y Lionsgate

A los aficionados al terror, la primera semana de marzo les tiene reservado una cita con la nueva propuesta de Blumhouse. En esta ocasión, la productora detrás de M3GAN y Five Nights at Freddy’s, vuelve a apostar al género en un entorno infantil con Imaginario.

La trama sigue a Jessica, una mujer que regresa a la casa de su infancia con su nueva familia. En medio de este cambio, su hijastra menor, Alice, comienza a desarrollar un extraño apego por un oso de peluche llamado Chauncey que encuentra en el sótano. Pero lo que inicialmente parecen prácticas inocentes, se tornan en algo mucho más siniestro. A medida que los comportamientos de la chica se vuelven más y más preocupantes, Jessica interviene sólo para darse cuenta de que Chauncey podría ser mucho más que el oso de peluche que ella creía que era.

Imaginario está dirigida por Jeff Wadlow (Kick Ass 2) a partir de un guion que coescribió con Greg Erb y Jason Oremland. El reparto está compuesto por DeWanda Wise (Jurassic World: Dominio), Tom Payne (The Walking Dead) y Taegen Burns (Monarch: Legado de monstruos).