Marzo en el cine: ‘Todos somos extraños’ y ‘Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma’ lideran los estrenos

Captura del tráiler oficial de Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma

El año avanza rápidamente, dejando atrás febrero y dando la bienvenida a marzo, un mes repleto de producciones para todos los gustos. Para los amantes de la animación, se estrena la tan esperada entrega de la carismática Kung Fu Panda. Si preferís la acción, tienes la opción de disfrutar del clásico enfrentamiento entre Godzilla y Kong, además de otras propuestas igualmente emocionantes. En esta ocasión, repasamos todo lo que llega a la cartelera cinematográfica durante este nuevo mes.

Kung Fu Panda 4 (Dir. Mike Mitchell - Estreno 7 de marzo)

El Guerrero Dragón, protagonista de "Kung Fu Panda" enfrentará el retiro en la nueva entrega de la franquicia. (Créditos: DreamWorks)

La semana inicial del mes marca el esperado retorno de una de las franquicias animadas más queridas. En esta ocasión, Po, el carismático panda protagonista con la voz de Jack Black, se enfrenta a nuevos desafíos. Después de sus anteriores hazañas, se le llama para asumir un rol inesperado: liderar espiritualmente el Valle de la Paz. Sin embargo, antes de asumir este nuevo papel, debe encontrar y entrenar a su sucesor, lo que lo lleva a vivir una aventura llena de enseñanzas y humor.

Acompañando a Jack Black en esta nueva entrega, destacadas figuras de la actuación prestan sus voces a los personajes. Entre ellos se encuentran Awkwafina (Locamente millonarios), Viola Davis (La mujer Rey), Dustin Hoffman (Kramer vs. Kramer), Bryan Cranston (Breaking Bad), Ian McShane (John Wick 4) y Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo).

Todos somos extraños - All of Us Strangers (Dir. Andrew Haigh - Estreno 7 de marzo)

Todos Somos Extraños | Tráiler Oficial

En la intrigante película Todos somos extraños, protagonizada por Paul Mescal (Normal People), Andrew Scott (Fleabag) y Claire Foy (The Crown), somos llevados a un viaje emocional a través de la vida de Adam (interpretado por Scott). En una noche tranquila, el encuentro casual con su enigmático vecino, Harry (encarnado por Mescal), altera la monotonía de su existencia.

A medida que su relación se desarrolla, Adam se ve confrontado por los recuerdos del pasado y se siente irresistiblemente atraído de vuelta a su ciudad natal suburbana y al hogar de su infancia. La película fusiona hábilmente elementos de romance, drama y misterio, ofreciendo al espectador una experiencia cinematográfica rica en emociones y giros inesperados.

Atrapados en lo profundo - No Way Up (Dir. Claudio Fäh - Estreno 14 de Marzo)

Captura del tráiler oficial de Atrapados en lo profundo

Si te apasionan las películas de catástrofes y te intrigan los tiburones, Atrapados en lo profundo es la opción perfecta. Este filme combina comedia, drama y acción, siguiendo la historia de un grupo de personas que abordan un avión rumbo a sus vacaciones soñadas. Sin embargo, lo que esperaban ser días de descanso se convierten en una pesadilla cuando el avión se estrella en el mar debido a la explosión de una turbina tras impactar con aves en pleno vuelo.

Con el oxígeno disminuyendo rápidamente, los sobrevivientes se enfrentan a una situación desesperada. Pero la tragedia toma un giro aún más aterrador cuando se dan cuenta de que están rodeados de hambrientos tiburones, convirtiendo la lucha por la supervivencia en un verdadero horror en las profundidades del océano.

Atrapados en lo profundo promete mantener al espectador al borde del asiento con su combinación de comedia, acción y terror submarino.

Rescate imposible - Land of bad (Dir. William Eubank - Estreno 14 de marzo)

Captura del tráiler oficial de Rescate imposible

Para los amantes de la acción, llega Rescate Imposible, protagonizada por Russell Crowe (Gladiador), Liam Hemsworth (Los Juegos del Hambre), Luke Hemsworth (Thor: Amor y Trueno) y Milo Ventimiglia (Las Chicas Gilmore). Acompañamos a Kinney en su primera misión con las Fuerzas Delta en un operativo en Filipinas. Sin embargo, el equipo se encuentra en una situación desesperada cuando quedan atrapados y desarmados. En este momento crítico, las habilidades de Reaper, un piloto de drones de la Fuerza Aérea, emergen como su única oportunidad de sobrevivir.

Este largometraje promete impresionar con sus secuencias de acción y una trama llena de giros inesperados. Con un elenco estelar y una narrativa cargada de tensión, Rescate Imposible lleva al público a una emocionante aventura donde el ingenio y la valentía son cruciales para enfrentar los desafíos en un entorno hostil y peligroso.

El bastardo - The promised land (Dir. Nikolaj Arcel)

Captura del tráiler oficial de El bastardo

En El bastardo, una película danesa encabezada por Mads Mikkelsen (Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore), la trama se centra en el capitán Ludvig Kahlen, quien en 1755 emprende una osada misión: conquistar los desolados páramos daneses para establecer una colonia en nombre del rey y obtener así el codiciado título real que tanto anhela. Sin embargo, sus planes se ven amenazados cuando se enfrenta a Frederik de Schinkel, el despiadado gobernante de la región, que reclama la tierra como suya.

Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma - Ghostbusters: Frozen Empire (Dir. Gil Kenan - Estreno 21 de Marzo)

La tercera parte de "Ghostbusters" trasladó la acción al campo de Oklahoma. Sin embargo, la quinta entrega retoma la historia en su escenario original, la metrópoli de Nueva York. (Créditos: Sony Pictures)

La secuela de Ghostbusters: El Legado trae de vuelta a Paul Rudd (Ant-Man) a la franquicia. En Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma, la familia Spengler regresa a la emblemática estación de bomberos de la historia original.

La trama se desencadena cuando extraños fantasmas y criaturas desagradables son liberadas debido a un antiguo artefacto que desata una fuerza maligna. Tanto la nueva como la vieja generación de Cazafantasmas deben unir sus fuerzas para proteger su hogar y evitar que el mundo caiga en una segunda Edad de Hielo. Junto a Rudd, el largometraje cuenta con la participación de estrellas juveniles cómo Finn Wolfhard (Stranger Things) y Mckenna Grace (Un don excepcional).

Godzilla y Kong: El nuevo imperio - Godzilla vs Kong: The new empire (Dir. Adam Wingard - 28 de Marzo)

Godzilla y Kong: El nuevo imperio - Trailer Oficial 2 - Cines

¿Alguien dijo monstruos gigantes peleando?

Warner Bros. y Legendary Entertainment están a punto de lanzar la nueva entrega de dos de las criaturas más famosas de la historia de la cultura popular: Godzilla y Kong: El nuevo imperio.

En esta emocionante entrega, tanto Godzilla como Kong deben unir fuerzas en una misión épica en contra de extrañas figuras que se encuentran ocultas en lo más profundo de nuestra tierra. Desenterrando a los famosos y misteriosos titanes, la película promete revelar los secretos ocultos de la Isla Calavera, ofreciendo a los espectadores una experiencia llena de diversión y emoción.

Con batallas míticas y escenas cargadas de adrenalina, esta película es un festín visual para los fanáticos de estas historias y promete satisfacer su sed de acción y entretenimiento.