Rebecca Ferguson comparte su peor experiencia con un compañero en un set: “Empecé a llorar y me tuve que ir”

La actriz Rebecca Ferguson, a quién conocemos por su participación en franquicias exitosas como Duna (Dune) y Misión Imposible (Mission: Impossible), ha captado la atención en Hollywood tras compartir una experiencia desafortunada durante el rodaje de una película junto a una destacada estrella de la industria.

Durante una entrevista promocional para Duna: parte dos (Dune: Part Two), Ferguson compartió una situación desagradable que vivió en el set. Según sus palabras, un colega “completamente tóxico” la humilló públicamente: “Hice una película con un auténtico engreído como coprotagonista. Esta persona era tan insegura y estaba tan enfadada porque no podía realizar las escenas de manera correcta, y yo creo que estaba tan vulnerable y tan incómoda que me gritó, empecé a llorar y me tuve que ir del set”.

Sin revelar la identidad del individuo, Ferguson señaló que al ser una figura de “gran peso” en la industria, no recibió apoyo de los productores presentes: “Debido a que esta persona era la número uno en la hoja de llamadas, no había red de seguridad para mí. Nadie me respaldaba”.

Además, compartió las palabras que el intérprete le dirigió durante ese momento: “Esta persona literalmente me miraba frente a todo el equipo y decía: ‘¿Te llamas actor? ¿Esto es con lo qué tengo que trabajar?’ Me quedé allí, destrozada”.

A pesar del maltrato, la actriz no cedió ante la situación. Al día siguiente, enfrentó al actor y se negó a trabajar con él, optando por realizar las escenas restantes hablándole a su espalda: “Le dije que se vaya y que no quería volver a verlo nunca más. Y luego recuerdo que los productores se acercaron y dijeron: ‘No puedes hacerle esto al número uno. Tenemos que dejar que esta persona esté en el set’. Y dije: ‘La persona puede darse la vuelta y yo puedo actuar con la parte posterior de la cabeza’. Y lo hice. Estaba muy asustada. Lo siento ahora cuando lo digo”.

Estas revelaciones han causado un gran revuelo en Internet, generando especulaciones sobre los artistas con los que Ferguson ha trabajado a lo largo de su carrera. A pesar de no hacer más declaraciones al respecto, la actriz continuará destacando en la pantalla, especialmente en la anticipada segunda entrega de Duna, que se estrenará el 29 de febrero de 2024.