Denis Villeneuve, director de ‘Duna’, lamenta el uso de diálogos y acusa a la televisión de dañar el cine

Captura del tráiler oficial de "Dune: parte dos". (Créditos: Warner Bros)

Denis Villeneuve, cineasta reconocido por largometrajes como La llegada (Arrival - 2016), se encuentra próximo a estrenar la segunda entrega de Duna (Dune), la épica adaptación de la obra de Frank Herbert, protagonizada por Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre) y Zendaya (Spider-Man: Sin camino a casa). Durante una gira de prensa, para promocionar la película, Villeneuve reveló su aversión hacia los diálogos en las películas.

Es evidente que el cine abarca diversas áreas, desde el guion y la iluminación hasta el diseño de vestuario y el sonido, todas fusionadas en favor de una historia. Sin embargo, el director subrayó su creencia de que la verdadera fuerza del cine no radica en las palabras, argumentando que no recuerda una película por sus diálogos.

En la entrevista, Villeneuve profundizó en sus motivos y examinó el panorama cinematográfico actual, declarando: “Francamente, odio el diálogo. El diálogo es para el teatro y la televisión. No recuerdo las películas por una buena línea, recuerdo las películas por una imagen fuerte. No me interesa en absoluto el diálogo. Imagen y sonido puros, ese es el poder del cine, pero es algo que no es obvio cuando miras películas hoy en día.”

Blade Runner 2049 (Netflix)

El cineasta amplió su crítica al afirmar que las películas han sido corrompidas por la televisión y expresó su deseo de realizar una película muda. En sus propias palabras: “En un mundo perfecto, crearía una película convincente que no pareciera un experimento, pero que tampoco contuviera una sola palabra. La audiencia saldría del cine y se preguntaría: ‘¿No había diálogos?’ Sin embargo, no los echarían de menos”.

Además de sus guiones elogiados tanto por la crítica como por el público, la importancia de la imagen es innegable para Villeneuve, como lo demuestran sus trabajos anteriores, tales como Sicario o Blade Runner 2049. En estas películas, se destaca un despliegue visual impresionante, resultado de colaboraciones con Roger Deakins, un experto en dirección de fotografía galardonado con quince nominaciones al Premio de la Academia.

El debate sobre el papel del diálogo en el cine ha sido histórico desde el surgimiento del cine sonoro, y realizadores como Damien Chazelle (Whiplash) han explorado sus repercusiones, como se refleja en el reciente largometraje Babylon. Sin embargo, este debate se aviva con el próximo estreno de Duna: parte dos (Dune: Part Two), programado para el 29 de febrero de 2024, donde podremos apreciar el último trabajo de Denis Villeneuve.