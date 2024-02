Star Wars: la protagonista de ‘The Acolyte’ revela que su personaje fue escrito para ella desde el principio

Amandla Stenberg, la protagonista de The Acolyte.

La franquicia de Star Wars se expande aún más en el ámbito televisivo con la próxima llegada de su serie titulada The Acolyte. Esta producción se suma a una lista creciente de títulos destinados a la pantalla chica, incluyendo The Mandalorian, Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi y El libro de Boba Fett (The Book of Boba Fett), sin olvidar las series animadas.

The Acolyte contará con un elenco encabezado por Amandla Stenberg (Los juegos del hambre) y Lee Jung-jae, conocido por su papel en la exitosa serie surcoreana El juego del calamar (Squid Game). Junto a ellos, completan el elenco figuras como Dafne Keen (Logan), Jodie Turner Smith (Queen y Slim: los fugitivos), Manny Jacinto (The Good Place) y Carrie-Ann Moss (Matrix).

En una reciente entrevista, Amandla Stenberg compartió sus emociones y la presión que experimenta al sumergirse en el universo de Star Wars, consciente del exigente estándar de calidad que caracteriza a esta franquicia en el ámbito audiovisual. Stenberg expresó: “Definitivamente he estado sintiendo un poco más de temor de lo que pensaba. Por este proyecto tengo una carga muy pesada, una carga anormal”.

Primeras imágenes de la serie de Star Wars: The Acolyte.

La actriz también reveló detalles sobre su primera conversación con Leslye Headland (Muñeca rusa), la showrunner de la serie, quien le aseguró que siempre la habían tenido en mente para el papel principal. Stenberg compartió: “Toda la obra de arte fue conceptualizada con mi cara, y Leslye [La Showrunner] dijo: ‘He estado trabajando en esto durante unos tres o cuatro años para ti. No sé qué voy a hacer si no lo haces. Así que me enviaron a la luna, por supuesto”.

Aunque la trama de The Acolyte se mantiene en gran parte en secreto, se sabe que estará ambientada al final de la era de la Alta República, aproximadamente 100 años antes de los eventos de Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace - 1999). Sin embargo, aún no se han revelado muchos detalles sobre los personajes.

Al preguntarle sobre la trama, Stenberg bromeó diciendo que no podía revelar mucho, pero ofreció algunas pistas sobre lo que podemos esperar de la serie: “En el contexto del universo de Star Wars, es una época de gran paz, en teoría. También es una época de institución, y es una época en la que las concepciones en torno a la fuerza son muy estrictas. Y creo que lo que estamos tratando de explorar en nuestro programa es cuando una institución tiene una concepción singular de cómo se puede usar el poder. La idea es honrar el espíritu de Star Wars y las ideas en torno a la Fuerza y también desafiarlos, con suerte de manera armoniosa”.

La serie está programada para llegar durante el mes de junio del año 2024.