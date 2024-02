La biopic de Fred Astaire con Tom Holland recibe una actualización por parte de su director

Cast member Tom Holland attends the premiere for the film Spider-Man: No Way Home in Los Angeles, California, December 13, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

El furor por las películas biográficas parece no aflojar. Mientras Bob Marley: la leyenda (Bob Marley: One Love) continúa posicionándose en la taquilla global, días atrás supimos que Ridley Scott podría hacerse cargo de una próxima película sobre los Bee Gees. El ganador del Oscar, Sam Mendes, por su parte anunció que iría más allá, no con una, sino con cuatro producciones entrelazadas en torno a los integrantes de la emblemática banda británica The Beatles. Ahora Paul King, el cineasta detrás de Wonka (2023), es quien nos brinda una actualización sobre el estado del largometraje que retratará la vida de Fred Astaire.

En 2021, se confirmó que una película sobre uno de los bailarines más influyentes de la gran pantalla estaba en marcha. Tom Holland, el intérprete detrás de la última trilogía de Spider-Man, había sido fichado para el rol principal, mientras que King (responsable de la saga Paddington) se encargaría de la dirección. Aunque por más de dos años no se conocieron muchas novedades sobre el proyecto, el realizador declaró que el proyecto está vivo y que continúan puliendo ideas con progresos significativos.

“Estamos trabajando en el guion. Estoy trabajando con Lee Hall, que es un gran, gran, gran escritor, un gran guionista. Es un gran conocedor de la época y de la historia. Está claro que conoce su baile por dentro y por fuera. He trabajado con él y he aprendido muchísimo”, agregó en una entrevista reciente. Además del propio King, quien demostró sus habilidades para el musical con la precuela del chocolatero interpretada por Timothée Chalamet, Hall es otra elección perfecta para el filme. Entre los trabajos más destacados del guionista se encuentran la película Billy Elliot (2000) y el musical inspirado en la vida de Elton John, Rocketman (2019).

"Wonka", con Timothée Chalamet es el trabajo más reciente de Paul King (Créditos: Warner Bros.)

La película biográfica de Fred Astaire representa una gran oportunidad para el propio Holland que, si bien ha hecho una meteórica carrera interpretando al trepamuros de Marvel y Sony, por fin podrá demostrar sus dotes como cantante y bailarín en la gran pantalla, tras protagonizar la producción del West End de Billy Elliot The Musical cuando sólo tenía 13 años.

Fred Astaire, cuya carrera cinematográfica abarcó un total de setenta y seis años, es considerado como uno de los mejores bailarines del siglo pasado y uno de los más influyentes en la historia del género musical. Por ahora, la cinta de Paul King continúa en desarrollo, lo que hace que su ventana de estreno sea todavía una incógnita.