Comienzan las finales del Six Invitational 2024, el torneo más grande de Raibow Six Siege

Rainbow Six Siege, de Ubisoft.

No cabe duda que Rainbow Six Siege es uno de los juegos más populares en la escena de los esports. Desde su lanzamiento en el 2015, el shooter táctico de Ubisoft conquistó la escena y en estos casi diez años no hizo más que crecer. Este fin de semana comienzan las finales del Six Invitational 2024, que reúne a los mejores equipos del mundo y, además, marca el comienzo de un nuevo año de contenido para el juego. Lo destacable es que por primera vez en la historia del juego, el evento tiene lugar en América del Sur, ya que el Six Invitational 2024 se celebra en el Ginásio do Ibirapuera de São Paulo, Brasil. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber de este gran evento de Rainbow Six Siege.

La finales del Six Invitational 2024 tendrán lugar este 23, 24 y 25 de febrero, en donde seis equipos competirán en un formato de doble eliminación para coronarse campeones y llevarse a casa el premio de $1 millón de dólares. Los seis equipos clasificados para estas finales son FaZe Clan, Virtus.pro, Soniqs, w7m esports, DarkZero, y G2 Esports, los campeones del año pasado. Durante estas finales las partidas serán al Mejor de Tres victorias, con excepción de la Gran Final, que será al Mejor de Cinco.

El Six Invitational se lleva a cabo desde el año 2017, aunque con los años fue cambiando de formato para convertirse en lo que es al día de hoy. Rainbow Six Siege es altamente popular a nivel global, y en Sudamérica ha cultivado un largo número tanto de seguidores como de competidores, algo notorio al ver que de los 102 jugadores que participaron del Six Invitational de este año casi un 30% son de Brasil, superando a países históricamente relacionados con estos esports como Estados Unidos y Corea del Sur.

Rainbow Six Siege, además, es un juego muy popular en plataformas como Twitch, donde algunos creadores de contenido consiguieron superar el millón de seguidores. Uno de ellos, y quizás el más conocido, es Jynxzi. Actualmente con 4.6 millones de seguidores en la plataforma, Jynxzi posee uno de los canales más grandes de Twitch y es una de las caras más conocidas del juego de Ubisoft en la comunidad de creadores de contenido. En abril del año pasado, Jynxzi se convirtió en canal de Twitch con más suscripciones y también fue premiado como Gamer of the Year en The Streamer Awards 2024.

Además de la competición, el Six Invitational 2024 también traerá novedades para el juego. El 24 de febrero se revelará finalmente la primera temporada del Año 9 de Rainbow Six Siege, mientras que el 25 de febrero tendremos información sobre la temporada competitiva del 2024.

Para cubrir este importante evento de la mejor manera tenemos a Tomás Pergolini, quien hará una cobertura diaria desde São Paulo con entrevistas, así que estén atentos a nuestra web y nuestras redes sociales para enterarse de las últimas novedades sobre Rainbow Six Siege.