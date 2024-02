Amazon Prime Video asegura a su guionista para la serie ‘Just Cause’ protagonizada por Scarlett Johansson

Cord Jefferson con su BAFTA de Mejor Guión Adaptado por American Fiction

Amazon Prime Video, reconocida como una de las principales plataformas de streaming, se prepara para su próximo proyecto, Just Cause. Este drama televisivo, encabezado por la estrella de Marvel, Scarlett Johansson, marca su incursión en lo que se ha calificado como “su primer gran proyecto televisivo”.

La serie será una adaptación directa de la novela homónima de 1992 escrita por el exitoso John Katzenbach. La trama sigue a Madison Cowart, una reportera de Miami, quien tras recibir una carta de un preso condenado a muerte proclamando su inocencia, se embarca en una investigación para desentrañar los oscuros crímenes que la rodean.

La noticia más reciente sobre esta serie es la incorporación de Cord Jefferson como guionista y productor ejecutivo. Jefferson, cuyo debut como director en American Fiction le ha valido el reconocimiento en Hollywood con múltiples nominaciones a los premios Oscars, se une a John Wells, conocido por su trabajo en series como Shameless y Southland, en la creación de la historia. La miniserie también es una producción del sello These Pictures (Featherwood) de Johansson.

En 1995, Just Cause tuvo su primera adaptación cinematográfica, con actuaciones memorables de Sean Connery (Operación Trueno), Blair Underwood (Set It Off), Ed Harris (The Truman Show) y Ruby Dee (El sol brilla para todos). Sin embargo, esta nueva serie promete ofrecer una perspectiva renovada y más detallada de la historia.

Aunque la miniserie se encuentra en las primeras etapas de producción, las expectativas son altas. La atención está puesta en la selección del elenco restante y en la anticipación de las primeras imágenes que nos brindarán un vistazo a lo que será este intrigante drama televisivo.