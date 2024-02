Nueve reinas, Plan de retiro y más, lo que llega al cine en la semana del 22 de febrero

The Jester (2023) Captura del Tráiler oficial

Febrero se aproxima a su final, pero no sin antes presentar una cantidad de títulos que renovarán la cartelera de cines. Esta semana las propuestas son variadas y para todos los gustos, entre las que se incluyen la remasterización de Nueve Reinas, lo nuevo de Nicolas Cage, el regreso de Jackie Chan, e incluso, un título para los aficionados al género terror. ¡Acompañanos a repasar los estrenos del 22 de febrero en cines!

Nueve Reinas

Plan de retiro

Dobles de acción

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hacia el entrenamiento de los pilares

El bufón

Nueve Reinas (Dir. Fabián Bielinsky)

Nueve Reinas regresa a las salas de cine con una versión remasterizada en 4K

El próximo 22 de febrero regresa a las salas el clásico de Fabián Bielinsky, Nueve Reinas, con una versión remasterizada en 4k y sonido restaurado. La película inicialmente estrenada el 31 de agosto de 2000, contó con los protagónicos de Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Bredice.

En el filme Juan y Marcos (Darín y Pauls) son dos estafadores que, en un lapso de 24 horas, se conocen y se ven involucrados en un negocio que les puede hacer ganar cientos de miles de pesos. ¿Su misión? robar unos sellos falsos conocidos como “las nueve reinas” para un millonario. Un trabajo que debe realizarse en pocas horas y que requerirá de todo su ingenio, pero también de confiar en el otro.

Plan de retiro - The Retirement Plan (Dir. Tim Brown)

(DIGICine)

El multifacético Nicolas Cage presenta su nueva comedia criminal, Plan de retiro (The Retirement Plan). En el filme escrito y dirigido por Tim Brown, Cage interpreta a un hombre de edad avanzada que disfruta de su retiro en las Islas Caimán. Pero su envidiable vida de jubilado se ve interrumpida cuando descubre que su hija se encuentra en peligro, sacando a relucir sus impresionantes habilidades para repartir golpes y ajustar cuentas.

Además de Cage el reparto de Plan de retiro se completa con Ron Perlman (Hellboy), Ashley Greene (Crepúsculo), Jackie Earl Hale (Watchmen) y Thalia Campbell (Cachorros Fantasmas) .

Dobles de acción - Ride On (Dir. Larry Yang)

Dobles de acción - captura del tráiler oficial

Otro de los grandes regresos que nos tiene reservado febrero es el de Jackie Chan con la película Dobles de acción (Ride On). En esta ocasión la leyenda del cine de acrobacias y de acción interpreta a un cansado doble de riesgo que años atrás fue famoso y que ahora apenas logra conseguir el dinero necesario para subsistir mes a mes.

Pero todo toma un giro inesperado cuando junto a su querido amigo, un caballo llamado Red Hare que también hace trabajos de acrobacias en el cine, se convierten en una sensación viral. Sin embargo, esta fama inesperada traerá consigo una persecución por parte de unos cobradores de deudas humillados que regresarán para vengarse.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hacia el entrenamiento de los pilares (Dir. Haruo Sotozaki)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Rumbo al entrenamiento de los pilares | Tráiler oficial

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba logró posicionarse como uno de los fenómenos más destacados del anime en los últimos años. Ahora este universo continuará su expansión con la llegada a salas de Rumbo al entrenamiento de los pilares (To The Hashira Training), una proyección especial que conectará el final de la tercera temporada con el comienzo de la cuarta.

La serie basada en el manga shōnen homómino de Koyoharu Gotōge, se ambienta en la era Taisho de Japón. Allí, Tanjiro Kamado enfrenta una dura tragedia familiar que lo impulsa a convertirse en un ‘asesino de demonios’ con el fin de recuperar a su hermana y cobrar su venganza.

En este arco, que llega a las salas el 22 de febrero, Tanjiro y sus amigos entrenarán con los Hashira, los cazadores de demonios más poderosos del mundo. Pero este entrenamiento se verá interrumpido cuando las Lunas Superiores, demonios de alto rango enviados por Muzan Kibutsuji, el Rey Demonio, hacen su aparición.

El bufón – The Jester (Dir. Colin Krawchuk)

Esta semana también hay espacio para el horror, en esta ocasión de la mano de El bufón (The Jester), una película producida por el cocreador de El proyecto de la bruja de Blair (The Blair Witch Project), Eduardo Sánchez y basada en una serie de populares cortometrajes que cosecharon más de 30 millones de visitas en Youtube.

El bufón sigue los pasos de dos hermanas distanciadas que se ven acechadas por un ser malévolo. Revelándose como algo más que un hombre con una máscara, la entidad maligna comienza a atormentar a la gente de un pequeño pueblo durante la noche de Halloween. ¿El camino para derrotar al monstruo? que las jóvenes encuentren la forma de corregir los errores de su oscuro pasado.