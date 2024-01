The Legend of Zelda: el director busca capturar la esencia de Miyazaki en la adaptación cinematográfica

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de Nintendo.

En un anuncio, Nintendo confirmó que está trabajando en el desarrollo de una película de acción real basada en el icónico videojuego Legend of Zelda, con un enfoque central en el personaje clásico Link. Derek Connolly (Jurassic World - 2015) ha sido designado para escribir el guión, mientras que Wes Ball, director de la saga The Maze Runner, dirigirá la adaptación.

Mediante una entrevista con Entertainment Weekly, Ball compartió su visión para esta película tan esperada: “Será una increíble película de fantasía y aventuras que no es como El Señor de los Anillos, es algo único. Siempre he dicho que me encantaría ver un Miyazaki de acción real. Esa maravilla y fantasía que él aporta a las cosas, me encantaría ver algo así”.

Hayao Miyazaki, el genio detrás de Studio Ghibli, ha dejado un impresionante legado con películas cómo Mi vecino Totoro (My Neighbor Totoro - 1988) o El viaje de Chihiro (Spirited Away - 2003), ubicándose cómo uno de los maestros de la historia de la animación. En medio de estas declaraciones, Ball asegura que la película de Legend of Zelda será algo “fantástico” y destaca su conexión personal con la propiedad, afirmando: “Toda mi vida me ha llevado a este momento. Crecí en Zelda y creo que es la propiedad más importante sin explotar”.

Mientras se esperan más detalles sobre la adaptación, Wes Ball promete que están trabajando arduamente para crear algo excepcional, no solo porque pueden, sino porque quieren ofrecer algo realmente especial a los fanáticos de la aclamada franquicia de Nintendo.

Mientras tanto, para los amantes de la creatividad y la magia de Miyazaki, pueden disfrutar de su última obra, El chico y la garza (The Boy and the Heron), que llegó a los cines de Estados Unidos el 8 de diciembre, y desembarca en los cines de Argentina el 11 de enero.