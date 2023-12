God of War: lo que sabemos sobre la serie live action anunciada por Prime Video

God of War, de Sony Santa Monica.

Durante este 2023 varias propiedades inspiradas en videojuegos llegaron al cine y a la televisión, demostrando que, en las manos correctas, las adaptaciones pueden devenir en productos rentables y de calidad. Mientras que HBO ya se aseguró algunas temporadas a futuro con The Last of Us, Prime Video no solo tiene en camino la serie de Fallout, sino también un proyecto con actores reales de God of War.

La serie de videojuegos comenzó en 2005 con el dios Kratos como figura central. Tras ser engañado por Ares el antihéroe titular debe enfrentarse a hordas de dioses del Olimpo mientras intenta llevar adelante su venganza. God of War supo mezclar de manera hábil la mitología griega y la nórdica, volviéndose más grande y épica con cada entrega.

Aunque por varios años se barajó la posibilidad de adaptar la propiedad, no fue hasta 2022 que el proyecto recibió luz verde gracias a un acuerdo entre Amazon y Sony. Ahora sabemos que esta serie contará con la dirección de Rafe Judkins (La rueda del tiempo), mientras que Mark Fergus (Iron Man) y Hawk Ostby (The Expanse) escribirán la historia y la producirán.

Además, el director del videojuego God of War, Cory Barlog, también será productor ejecutivo algo que garantiza que la serie sea fiel al material original. Amazon, por su parte, adelantó que la tira podría adaptar directamente el juego God of War de 2018. Vale mencionar que su secuela, God of War: Ragnarök, fue lanzado en 2022 y recientemente, tuvo su primer DLC llamado Valhalla.

El jefe de PlayStation Productions, Asad Qizilbash (Uncharted, Gran Turismo) también reveló a través del Podcast Oficial de PlayStation que para God of War se utilizará el “mismo cuidado y fórmula” que manejaron con The Last of Us. Además, añadió: “Vamos a contar la historia del juego porque podemos, porque es una serie, tenemos el tiempo para hacerlo y tenemos los episodios para poder hacerlo”.

Respecto al reparto, se han barajado varios nombres conocidos que van desde Dwayne Johnson hasta Jason Momoa. Sin embargo, mucho de esto todavía está en el plano de la especulación. En el caso de Johnson, la noticia fue desmentida por Barlog y aunque Momoa podría ser una excelente opción, todavía no hay un anuncio oficial relacionado con la participación del actor de Aquaman.

Teniendo en cuenta que el proyecto está en instancias de desarrollo, todavía no hay una ventana de estreno o rodaje. No obstante, Prime Video ya tiene agendada una cita con los aficionados a Fallout ya que la adaptación del videojuego tiene previsto estrenarse por la plataforma el próximo 12 de abril de 2024.