Maldita Navidad: películas de terror y fantasía para maratonear en la temporada de fiestas

Para algunos la temporada de fiestas es sinónimo de unión, familia, vittel toné y discutir si Duro de matar (Die Hard, 1988) es o no una película navideña. Pero para las mentes más retorcidas también puede ser el momento justo para dar con esas películas en las que Papá Noel castiga y deja cadáveres, en vez de regalos.

Desde demonios mitológicos hasta elfos asesinos y animatrónicos imparables, repasamos películas de terror y fantasía ambientadas en Navidad.

El que avisa no traiciona y acá el título lo dice todo: es Navidad y va a haber mucha sangre. A lo largo de los años hubo muchos slashers con Santa Claus (ó Papá Noel) en el centro de la cuestión. Pero ahora tenemos una fórmula ganadora: un Robo Santa con la energía de Terminator y la sed de sangre de Michael Myers.

Christmas, Bloody Christmas (Navidad, sangrienta Navidad, 2022) comienza con una publicidad que presenta a Robo Santa Plus, un androide que promete ser el sustituto de los Santas borrachos y pendencieros de los shoppings. Para sorpresa de nadie, uno de estos cobra vida en Nochebuena y a partir de ahí, comienza la masacre.

Luces de neón, rock y muertes estrambóticas. Christmas, Bloody Christmas es una película de terror de bajo presupuesto, con mucho estilo y poca sustancia. Pero cuando funciona así de bien y cumple con lo que promete, está totalmente aceptado. ¿O no?

La segunda película que se gana un lugar en la lista es ‘Hay algo en el granero’ (There is something in the barn), una comedia que combina gore, acción, invasión de hogares y espíritu navideño en su dosis justa.

La trama es sencilla: conocemos a Bill (Martin Starr) y a su americana familia instalándose en Noruega tras heredar una casa de ensueño. Mientras los adultos planean convertir el granero en un ‘bed and breakfast’, el más chico de la familia descubre que ahí vive un elfo y que hay reglas a seguir para una convivencia pacífica. Como es de esperarse estas reglas rápidamente se rompen y se desata una verdadera guerra entre los recién llegados y una legión de duendes malvados.

Sin tomarse demasiado en serio a sí misma, ‘Hay algo en el granero’ logra un equilibrio perfecto entre el humor irónico y sus secuencias de acción súper violentas. Aunque técnicamente es una comedia de terror, no genera demasiado miedo. Pero aun así se anima a ir más allá que muchas otras con asesinatos dignos de una película de Chucky.

Para cualquiera que prefiera menos alegría navideña y más caos, ‘Hay algo en el granero’ es una elección tan absurda como divertida para disfrutar en Navidad.

Papa Noel existe, pero… ¿qué tal si no se parece en nada a lo que nos contaron? La tercera película de la lista llega directo desde de Finlandia (el hogar original del famoso ‘Santa Claus’) y su historia tiene lugar precisamente días antes de Navidad.

Jalmari Helander, el director también responsable de películas como Sisu (2022), logró darle una vuelta de tuerca a las producciones navideñas con esta película que reescribe el mito de Papa Noel tal y como lo conocemos. En su lugar, presenta a uno verdaderamente escalofriante.

En Rare Exports: Un cuento de Navidad (Rare Exports, 2010) una empresa dedicada a la caza de criaturas comienza una excavación para dar con Papá Noel. Sin embargo, lo que encuentran no tiene nada que ver con la entrañable imagen del abuelito generoso de traje rojo. A medida que los chicos del pueblo comienzan a desaparecer, e incluso algunos adultos, nos damos cuenta que este lugar guardaba algo mucho más misterioso y monstruoso.

Se trata de una película fantástica y oscura, pero que no olvida los tropos de las historias navideñas: hay una familia en apuros, un chico con la necesidad de creer en la magia y, por supuesto, un componente sobrenatural que lo pone todo de cabeza.

Del Papá Noel siniestro de Rare Exports pasamos a otra popular bestia navideña: el Krampus. Hoy en día, hay muchas películas inspiradas en el demonio caprino (también conocido como el anti-Santa), pero la versión de Michael Dougherty de 2015 es, por lejos, la más conocida y la más lograda.

Como muchas familias, los Engels se reúnen para celebrar la Navidad. También, como muchas familias, no siempre se llevan bien y todo termina en discusión. Después de un evento que genera malestar, uno de los más chicos del clan invoca involuntariamente al Krampus, una antigua entidad demoníaca que castiga a aquellos que han perdido el espíritu navideño.

Como resultado, la familia se enfrenta a una serie de horrores inesperados al ser acechados por criaturas siniestras que incluyen: juguetes poseídos, elfos malvados y, por supuesto, al propio Krampus.

A través de la oscura leyenda navideña, Michael Dougherty (Trick ‘r Treat, 2007), ofrece un notable repertorio de torturas que generarán escalofríos en algunos y entretenimiento festivo para otros. Eso sumado a una buena dosis de sarcasmo y a un reparto a medida encabezado por Toni Collette y Adam Scott.

La lista se cierra con una que toda persona de bien conoce y quiere: ¡Gremlins! A casi cuarenta años de su estreno, probablemente la película de Joe Dante (Los exploradores, 1985) puede no parecer tan subversiva como otras de esta lista, pero si lo fue en su época y hay varias razones por las que es un auténtico clásico navideño.

El escenario es Kingston Falls, un paraíso suburbano al que llega Gizmo, una criatura adorable y peluda con un oscuro secreto. En determinadas circunstancias, empieza a reproducirse dando a lugar a monstruos verdes y dentudos amantes del caos. En esta historia también hay reglas y también se rompen, dando a lugar a que la comunidad se venga abajo en cuestión de horas.

¿El resultado? una película lunática y rebosante de energía. Gremlins fue un éxito gracias a su capacidad de combinar el humor negro con una historia a puro corazón. Para eso también fue clave la mano de Steven Spielberg (E.T., 1982) que endulzó un poco la idea inicial para hacerla “más familiar”. Tampoco olvidemos, la épica banda sonora de Jerry Goldsmith y el diseño único de sus monstruos.

Gremlins se corona como un clásico ochentero que sigue vigente y una de las comedias navideñas oscuras más populares del cine.