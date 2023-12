Gol gana, Venganza silenciosa y más, lo que llega al cine en la semana del 14 de diciembre

El ganador del Oscar, Taika Waititi, regresa al cine con la comedia deportiva "Gol Gana"

Diciembre avanza a paso firme con las últimas propuestas audiovisuales del año para cerrar el 2023 a lo grande. Esta semana se destaca por el regreso de dos celebrados directores como Taika Waititi y John Woo, con las películas Gol Gana y Venganza silenciosa, respectivamente. Pero también se incorporan nuevos títulos para los aficionados al terror como es el caso de La maldición del Queen Mary y Un siniestro cuento de navidad. ¡Acompáñanos a repasar lo más destacado de la cartelera para la semana del 14 de diciembre!

Gol gana - Next goal wins (Dir. taika Waititi)

Captura del tráiler oficial de Gol gana

El ganador del Oscar por Jojo Rabbit, Taika Waititi (también conocido por estar detrás de la dirección en las últimas entregas de Thor), regresa a la gran pantalla con la comedia protagonizada por Michael Fassbender, Gol Gana (Next Goal Wins). En esta ocasión, el cineasta nos introduce en el mundo del deporte, para narrar la inspiradora historia real del ascenso de la selección de fútbol de Samoa Americana, que pasó de ser considerado “el peor equipo del mundo” a aspirar a la Copa Mundial de la FIFA.

Michael Fassbender interpreta al entrenador estadounidense Thomas Rongen, contratado para hacerse cargo de la dirección del polémico club y quien se embarca en el desafío de transformar a sus jugadores y llevarlos a la victoria contra todo pronóstico.

Venganza silenciosa - Silent Night (Dir. John Woo)

Joel Kinnaman as Godlock in Silent Night. Photo Credit: Carlos Latapi

Tras casi dos décadas de ausencia en la industria de Hollywood, el director de Hong Kong, John Woo (Contracara), está de regreso con lo que promete ser un nuevo tanque de acción navideño. En Venganza silenciosa (Silent Night) un atormentado padre, interpretado por Joel Kinnaman (Escuadrón suicida), experimenta la tragedia de perder a su hijo en medio de una balacera entre pandillas durante la Nochebuena. Como si esto fuera poco, también sufre de una herida que le hace perder la voz, lo que le hace perseguir la justicia de una forma peculiar.

Como lo adelanta su título, se tratará de una película con ausencia de diálogos, una decisión audaz de Woo que obliga a poner el foco en la narrativa visual y otros elementos sonoros como la música.

La maldición del Queen Mary - Haunting of the Queen Mary (Dir. Gary Shore)

La maldición del Queen Mary - Haunting of the Queen Mary (Gary Shore)

Una de las propuestas de terror que se suma a la cartelera de esta semana es La maldición del Queen Mary (Haunting of the Queen Mary), una película libremente inspirada en la historia del transatlántico retirado que permanece amarrado permanentemente en Long Beach que se ha ganado el rótulo de ser uno de los lugares más encantados del planeta.

La cinta británica de terror sobrenatural sigue a una familia que buscará desentrañar los siniestros secretos que esconde el suntuoso transatlántico cuando su hijo desaparece. La maldición del Queen Mary cuenta con la dirección de Gary Shore (Dracula Untold), mientras Alice Eve (Sex and the City 2) y Joel Fry (Game of Thrones) están al frente de los roles protagónicos.

Un siniestro cuento de navidad – The mean One (Dir. Steven LaMorte)

Un siniestro cuento de navidad – The mean One (Dir. Steven LaMorte)

Con la navidad pisándonos los talones también llega a salas un slasher navideño que funciona a modo de parodia sangrienta de la creación de Dr. Seuss, El Grinch.

Como ya ocurrió con Winnie the Pooh: Sangre y miel, Un siniestro cuento de navidad (The mean One) ambienta al icónico personaje en un entorno terrorífico y de bajo presupuesto. En este caso, la historia seguirá a una mujer joven en una misión para defender su ciudad de esta criatura humanoide homicida que se desboca durante la temporada navideña.

Akira - reestreno (Dir. Katsuhiro Ōtomo)

Akira de Katsuhiro Ōtomo (1988)

En el marco del ciclo Japangangs, esta semana también llega a cines selectos el reestreno del anime ciberpunk post-apocalíptico, Akira. La obra de 1988 dirigida por Katsuhiro Ōtomo que adapta el manga homónimo es considerada una de las mejores películas animadas de todos los tiempos que, a su vez, cuenta con una de las realizaciones más ambiciosas.

En la metrópoli de Neo-Tokyo vive Tetsuo quien, después de haber sufrido una infancia difícil, es sometido como sujeto de pruebas a una maquina destinada a desarrollar las capacidades psíquicas que se encuentran dentro de cada uno de nosotros. El experimento es un éxito y él sale de allí convertido en una persona totalmente distinta a la que era.

Dotado de un poder sobrehumano que ni siquiera él controla, Tetsuo empieza una guerra contra un mundo opresor. Pronto se encuentra en el centro de una leyenda sobre el esperado regreso de Akira, un niño con poderes extraordinarios, capaces de salvarlo del caos.