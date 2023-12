Killing Castro: de qué va la película que reúne a Al Pacino, Xolo Maridueña y Diego Boneta

Cast member Diego Boneta attends the Los Angeles Latino International Film Festival, LALIFF Closing Night Premiere screening for “Father of the Bride” at TCL Chinese 6 theatre in Los Angeles, California, U.S. June 5, 2022. REUTERS/Ringo Chiu

Un nuevo thriller histórico enfocado en Fidel Castro está en camino y ya fichó las suficientes estrellas para captar la atención. El veterano Al Pacino (Caracortada), Diego Boneta (Luis Miguel: La serie) y Xolo Maridueña (Blue Beetle) encabezan el elenco de Killing Castro un nuevo thriller a cargo de Eif Rivera que se centrará en eventos reales que tuvieron a lugar durante la visita del referente cubano a Estados Unidos.

Según lo revelado por su sinopsis oficial, esta historia se ambientará en los años sesenta cuando -poco después de ganar la revolución cubana- un joven Fidel Castro viaja a Nueva York para pronunciar su primer discurso ante las Naciones Unidas. Este, al ser recibido con hostilidad en su hotel, conoce a Malcolm X, quien lo invita a alojarse en el Hotel Theresa de Harlem. Con los ojos del mundo puestos en él, un agente novato del FBI que trabajará encubierto y se convertirá en el activo más valioso al tener que evitar que Castro sea asesinado.

Diego Boneta expresó su emoción por formar parte de este proyecto a través de su cuenta de Instagram y confirmó que dará vida a la figura histórica. “Es un honor ser parte de este equipo que cuenta una historia tan increíble. Interpretar a Fidel Castro ha sido el mayor desafío de mi carrera. ¡A darlo todo!”, escribió el actor acompañando las líneas con una fotografía junto al director y a la estrella de El padrino.

Además de Pacino, Boneta y Maridueña, el elenco de Killing Castro se completa con KiKi Layne (The Old Guard), Alexander Ludwig (Vikings), Ron Livingston (Band of Brothers) y Logan Marshall-Green (Upgrade).

Killing Castro supone el debut de Rivera como director de un largometraje, tras dirigir videos musicales como “I Like It” de Cardi B y B.I.T.C.H., de Megan Thee Stallion, entre otros proyectos para la televisión. Por el momento, la película se encuentra en instancias de preproducción y no dispone de una fecha oficial de lanzamiento.