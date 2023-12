Furiosa: George Miller revela nuevos detalles sobre la precuela con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth

Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Navegando por Wasteland, se encuentran con la Ciudadela presidida por The Immortan Joe. Mientras los dos Tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa. (Warner Bros.)

El cineasta George Miller ha dedicado más de cuatro décadas a la construcción del universo postapocalíptico de Mad Max. La primera película de la serie se estrenó en 1979, seguida de otras dos entregas que lograron impulsar la carrera de un joven Mel Gibson. En 2015 regresó a la franquicia con la oscarizada Mad Max: Fury Road, una película que funcionaba como precuela con Tom Hardy tomando el mando de Gibson como Max Rockatansky y con Charlize Theron interpretando a Furiosa, un personaje que se convirtió en un favorito instantáneo y ahora tendrá su propia película.

Furiosa: de la saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga) funcionará como una historia de origen del personaje previamente interpretado por Theron. Desde el panel de la CCXP (Comic Con de en São Paulo) que tuvo a lugar la semana pasada, Miller reveló nuevos detalles relacionados con su trabajo en la longeva franquicia, sobre esta nueva película y, en especial, sobre el fichaje de su nueva protagonista: Anya Taylor-Joy.

El director reconoció que no estaba familiarizado con el trabajo de la actriz, pero cuando surgió la necesidad de volver a hacer el casting para al personaje principal su colega Edgar Wright (Scott Pilgrim vs. The World) cumplió un papel central. Según Miller, en plena pandemia este lo invitó a ver un primer montaje de su película El misterio de Soho (Last Night in Soho). Tras la proyección el director quedó tan hipnotizado por la interpretación de Anya Taylor-Joy que le mencionó a Wright que le gustaría tenerla en cuenta para la precuela de Mad Max. El realizador británico lo animó e inmediatamente le dijo “hazlo”, prometiéndole que no se arrepentiría.

Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy en el primer tráiler de “Furiosa”, la saga de Mad Max (Créditos: Warner Bros. Pictures)

Sobre la película, Miller también reveló que mientras que Mad Max: Fury Road ocurre en el transcurso de sólo tres días, la línea temporal de Furiosa será mucho más extensa. La nueva entrada abarcará quince años de la vida de la heroína y, según el director, la película es tanto suya como de Dementus, el villano interpretado por Chris Hemsworth.

De acuerdo a la sinopsis revelada, luego del gran Colapso, Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran horda de motoristas liderada por el Señor de la Guerra, Dementus. Arrasando el Páramo, se encuentran con la Ciudadela presidida por Immortan Joe. Mientras los dos tiranos pelean por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a varias pruebas mientras busca la forma de encontrar el camino de vuelta a casa.

Furiosa: de la saga Mad Max se estrena en los cines el 24 de mayo.