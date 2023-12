REVIEW | Based on a True Story - Capítulos 1, 2 y 3: Kaley Cuoco en una serie de true crime que funciona

BASED ON A TRUE STORY -- "The Great American Art Form" Episode 101 -- Pictured: (l-r) -- (Photo by: PEACOCK)

Natalie Dyer (Stranger Things) está hablando con una amiga por teléfono mientras hace ejercicio. De repente, un hombre encubierto se acerca por su espalda y la apuñala repetidas veces. Natalie cae al piso cubierta de sangre y así empieza Based on a True Story, una propuesta que anticipa misterio, crímenes y un tono que irá entre el suspenso y la comedia.

Nuestros protagonistas son Kaley Cuoco y Chris Messina, un matrimonio de mediana edad que está en piloto automático desde hace tiempo. Ella está embarazada y se siente atascada en una vida rutinaria y aburrida junto a Nathan, (Messina) un exjugador de tenis profesional que no tiene amigos y que en su tiempo libre se dedica a ver videos viejos de cuando le ganó a Federer.

BASED ON A TRUE STORY -- "The Great American Art Form" Episode 101 -- Pictured: Liana Liberato as Tory -- (Photo by: PEACOCK)

El conflicto aparece cuando la pareja decide crear un podcast sobre un asesino serial, a quien terminan descubriendo de la manera más inesperada. Su destino quedará sujeto a tres alternativas posibles: morir, ir a la cárcel o volverse famosos.

Siguiendo los pasos de Only Murders in The Building, esta producción también se centra en la obsesión y el morbo que tenemos por los podcasts sobre crímenes reales. Aquí sus protagonistas también son personas comunes que terminan metidos en una situación extraordinaria. El humor de la serie pasa por ver cómo dos personas comunes y corrientes van resolviendo los distintos enigmas y peligros a los que se enfrentan.

De una manera muy astuta, Based on a True Story quiere que el espectador conozca a fondo a sus personajes para que podamos empatizar con ellos y entender el por qué de su accionar.

BASED ON A TRUE STORY -- "The Great American Art Form" Episode 101 -- Pictured: (l-r) Kaley Cuoco as Ava, Chris Messina as Nathan -- (Photo by: PEACOCK)

Así, se exploran las fantasías sexuales de Kaley, la relación con sus amigas y su hermana, la profesión y las frustraciones de Nathan en referencia a su edad y los problemas económicos que están atravesando. Esto es importante para entender por qué van a actuar de determinada manera, ya que si bien la apuesta de Universal + no busca ser completamente realista, las decisiones que toman pueden encontrar una justificación, gracias a lo que vemos en el piloto.

Lo que también resulta interesante es que lo que se planteaba inicialmente como un whodunit (quién lo hizo) se resuelve dentro de los primeros cuarenta minutos, descolocando a un espectador que esperaba encontrarse con una investigación de dos detectives amateur en busca de la verdad.

La historia ahora nos encuentra en un escenario distinto donde se plantean nuevas e inesperadas intrigas.

BASED ON A TRUE STORY -- “Love You, Buzzfeed“ Episode 106 -- Pictured: Chris Messina as Nathan -- (Photo by: PEACOCK)

Cuoco y Messina: Una dupla con buena química

Muy en sintonía con su personaje de azafata en The Flight Attendant (en ambas ocupa también el rol de productora ejecutiva) Cuoco se destaca en el personaje de la antiheroína que cae en una situación adversa y que comete errores que ponen en peligro su vida.

Chris Messina es de esos actores macanudos que viste en un montón de lugares pero de los que nunca te acordás el nombre: apareció en Six Feet Under como la pareja salvadora de Claire, fue el villano de Aves de Presa, el novio de Julie en Julie y Julia y el interés amoroso de Mindy en The Mindy Project, entre muchas otras.

BASED ON A TRUE STORY -- “Ted Bundy Bottle Opener“ Episode 105 -- Pictured: (l-r) Sebastian Quinn as Carlos, Priscilla Quintana as Ruby -- (Photo by: PEACOCK)

La química entre ambos es hermosa y la serie funciona mucho mejor en las escenas en las que ellos hablan sobre su relación y se divierten obsesionándose con el caso que se mete en el terreno del policial y el suspenso, jugando con un concepto de parodia que nunca termina de definirse.

Es posible que no la recordemos en un par de años, pero Based on a True Story no deja de ser una propuesta que entretiene y que se destaca gracias a la construcción y evolución de sus protagonistas y al carisma de sus actores.