‘BTS Monuments: Beyond The Star’: todo lo que necesitas saber del documental que llega a Disney+

Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope en la presentación de Butter. REUTERS/Kim Hong-ji

La aclamada agrupación musical surcoreana, BTS, considerada una de las más influyentes en la escena internacional, se prepara para lanzar su serie documental BTS Monuments: Beyond The Star en colaboración con Disney+. La producción, que tiene programado su estreno para el 20 de diciembre, promete sumergir a los espectadores en los momentos cruciales de la banda, desde sus primeros días hasta sus éxitos actuales.

Son 10 años divirtiéndonos con ellos

La serie, a través de entrevistas exclusivas y material de archivo, explorará la trayectoria de BTS, desde sus desafíos durante el período de Danger hasta el logro del premio al Mejor Artista en los Melon Music Awards en 2013. Conformada por Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope, la banda demuestra ser mucho más que intérpretes, destacando sus habilidades como cantantes, bailarines, compositores y productores.

Estrenada en un momento especial para la agrupación, donde algunos de sus miembros cumplen con el servicio militar obligatorio y otros lanzan proyectos en solitario, la serie proporcionará una visión única de la vida de los artistas detrás de éxitos como Dynamite, Fire y Black Swan. Se espera que los integrantes se reúnan nuevamente en 2025, después de explorar proyectos individuales y cumplir con los deberes en su país.

BTS Monuments: Beyond The Star no es la única adición de BTS al catálogo de Disney+, ya que la plataforma ofrece otros contenidos relacionados, como el concierto Permission to Dance on Stage y documentales como SUGA: Road to D-DAY y J-hope IN THE BOX, que revelan el proceso creativo detrás de los discos solistas de los miembros de la banda.