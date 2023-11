The Bikeriders, protagonizada por Jodie Comer y Austin Butler, encuentra un nuevo hogar con Focus Features

Captura del tráiler oficial de The Bikeriders

Tras la reciente resolución de la huelga de actores y guionistas, Disney parece no inmutarse en su decisión de cancelar algunas de sus producciones. La tendencia comenzó cuando decidió no continuar con la distribución de la serie ya terminada Las Crónicas de Spiderwick (The Spiderwick Chronicles), que se puso a disposición de empresas para su compra. Recientemente, se anunció que la querida Muppets Mayhem no regresaría para una segunda entrega.

A estas cancelaciones se le suma The Bikeriders, una película protagonizada por Jodie Comer (Killing Eve), Tom Hardy (Venom), Norman Reedus (The Walking Dead) y Austin Butler (Elvis). Tanto 20th Century Studios como Disney han abandonado el proyecto, dejándolo sin distribuidora. Este revés no es el primero para la película, ya que anteriormente cambió su fecha de estreno del 1 de diciembre. La reprogramación se produjo cuando Beyoncé y AMC unieron fuerzas para lanzar su película del concierto Renaissance: una película de Beyoncé (Renaissance: A Film by Beyoncé), en la misma fecha.

En medio de especulaciones de que The Bikeriders podría estar destinado a un lanzamiento solo en streaming, ocurrió un nuevo giro alrededor de este largometraje. Según Deadline, el drama encontró un nuevo hogar con Focus Features (Asteroid City), lo que indica un estreno en cines en los Estados Unidos programado para el próximo año.

Bajo la dirección de Jeff Nichols (Midnight Special) y situada en la década de 1960, la película narra el ascenso y los desafíos de un club de aficionados a las motocicletas en el Medio Oeste llamado Vandals. The Bikeriders explora las complejidades de la vida de cada miembro y se espera que llegue a los cines el próximo año.