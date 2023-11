Festival Buenos Aires Rojo Sangre: terror, ciencia ficción y cine en su máxima expresión

BARS 24: Buenos Aires Rojo Sangre | Imagen promocional del contenido del festival

Asesinos enmascarados, monstruos gigantes, motosierras y machetes, extraterrestres del más allá o seres espectrales… todas las pesadillas se abren paso en esta época del año en Buenos Aires, Argentina, para dar lugar a un festival de cine tan extraño como clásico. Con veinticuatro años en su haber, vuelve a abrir sus puertas para poner en pantalla el cine que no vas a ver en otro lado.

Una experiencia única que no se detiene

Iniciado en el año 2000, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre (más conocido por su acrónimo BARS) ha sabido interpretar el pulso de una época. Habiendo comenzado como una muestra en el aula de una universidad pública fue creciendo año a año a fuerza de una camada de nuevos referentes que ante el advenimiento de las nuevas tecnologías podían comenzar a contar sus historias con una cámara de video, despegándose de las dificultades del fílmico (que requería revelar el material y que es muy costoso).

Así, comenzaron a mostrar sus primeros pasos Pablo Parés junto a Farsa Producciones (los creadores de esa obra seminal que es Plaga Zombie), Daniel de la Vega, Nicanor Loretti, Gabriel Grieco, Fabián Forte, Javier Diment, Adrián García Bogliano o Demián Rugna (hoy tan en boga por el éxito de “Cuando acecha la maldad”). Estos realizadores, que en ese momento abrevaban en los cortometrajes o en películas realizadas en inglés para el mercado directo a vídeo de Estados Unidos encontraron en el BARS un lugar de pertenencia, con un público afín y una pantalla asegurada.

El festival siguió creciendo, volviéndose competitivo y siendo relevante para el gran público, se sumaron salas, comenzaron a presentarse charlas y se entregaron los primeros premios. Con hitos, como el estreno mundial de la película “El laberinto del Fauno” de Guillermo del Toro, se volvió también un lugar repleto de misticismo. Luego una expansión a varias sedes, invitados internacionales como Ruggero Deodato (el responsable de clásicos como Holocausto Canibal), Fede Álvarez (Evil Dead, Don’t breathe) o Mick Garris (guionista de Critters 2, y director de varias historias de Stephen King) y un establecimiento no sólo como pantalla sino también como generador de contenido: los realizadores se encontraban y planificaban proyectos en conjunto.

Un nuevo año

El BARS 24 viene cargado nuevamente: con más de 60 largometrajes y cientos de cortometrajes, vuelve a apostar por el cine mundial, latinoamericano y sobre todo de Argentina.

La Competencia Internacional de largometrajes presenta dos propuestas argentinas muy disímiles como la animada “Lava 2 (El nuevo show del Narciso)” de Ayar B, una locura animada continuación de su primer experimento de este tipo hace algunos años; y “Mar.IA”, una película dirigida en tándem entre Gabriel Grieco y Nicanor Loreti que está grabada en Estados Unidos con varias caras conocidas argentinas y un robot asesino en medio de un rodaje de una película erótica. En esta sección se destacan la española “La mesita del comedor” (una incómoda experiencia para padres primerizos), la turca “The Funeral” (con un ente que no se encuentra ni vivo ni muerto que debe ser transportado a las fauces de su padre) o “The Well”, una gema italiana repleta de sangre, monstruos y cuadros embrujados.

En la Competencia Iberoamericana se destacan el documental sobre la historia del cine de terror argentino llamado “Otra película maldita”, la animación sin diálogos y extrañísima “La otra forma” (desde Colombia y Brasil), la violenta “Os Reviento”, directo de España y la sexual e incómoda “Eros Thanatos” traída desde tierras chilenas.

La Competencia Argentina vuelve luego de varios años, debido a la gran cantidad de películas de este país que llegaron a la convocatoria, con títulos como “Los Turistas, una temporada en el infierno”, “Al impenetrable”, “No salgas”, el regreso de Pablo Parés a la comedia bizarra e incorrecta con “Marisa y Gomoso” y la antología “Dark Tales” entre otros.

Actividades especiales, documentales y más

Además de la Competencia de Cortometrajes (con muestras de todo el mundo) y las proyecciones de Cortos fuera de Competencia, haciendo un total de más de 100 piezas en este formato, como todos los años el BARS acumula también documentales de todo el globo, como el argentino “Ser vampiro: tras los pasos de Drácula” de Alexis Puig, o “Isla Alien” desde Chile, pasando por esa carta de amor al clásico de “La historia sin fin” que es “Life After de NeverEnding Story”.

El cineclub La Cripta vuelve a abrir sus puertas para ofrecer películas en 16mm y 35mm de la talla de Captain America (1990), The Evil (1978), The Bad Seed (1956) o Freddy vs Jason (2003), a la vez que vuelven a pasar películas de género estrenadas en el año en la sección Reaparecidos como “Juego de Brujas” (de Fabián Forte), “Auxilio” (de Tamae Garateguy), “Control Zeta” (de Axel Gaibisso) o “Cuando Acecha la Maldad” (de Demián Rugna).

Sobre este director habrá una suerte de retrospectiva y charla abierta moderada por quien escribe, en donde se pasará su corto “La última entrada” (uno de sus primeros trabajos) y su película “The Last Gateway”, basada en ese cortometraje. Además habrá presentaciones de libros, y charlas con referentes del medio más una muestra de los diez últimos posters del Festival realizados por Flavio Greco Paglia.

Novedades, tanques y federalización

El concurso de Fin de Semana Sangriento es otra de las actividades insignia del festival, en donde realizadores de todo el país tienen que realizar un cortometraje en 72hs con pautas que pone la organización del BARS. Con récord de inscriptos este año, se pasarán los cortometrajes que hayan cumplido con todas las reglas en pantalla grande.

En la sección de Novedades hay muchas bombas, como el caso del pre-estreno en Argentina de “Viernes Negro (Thanksgiving)” la nueva película de terror de Eli Roth que vuelve al género diez años después de Green Inferno, su último acercamiento al horror. También “Where the Devil Roams” de la familia Adams (que tuvo su paso en el Festival de Mar del Plata), la épica china con monstruos mitológicos y poderes místicos de “Creation of the Gods I: Kingdom of Storms”, la coreana “The Roundup: No way out” que trae de regreso a Don Lee en una trilogía repleta de golpes, o la navideña “The Mean One” con un Grinch asesino interpretado por el mismo actor que hace de Art the Clown, el oscuro payaso de Terrifier.

Y sumado a la sección de Invasión Japón, con lo más extraño desde Oriente el BARS cumple un hito revolucionario: aprovechando que cumple 60 años, la función de apertura este año será el visionado de “The Wicker Man” de Robin Hardy. ¿La diferencia? Será llevada a cabo en un cementerio al aire libre.

El Festival Buenos Aires Rojo Sangre se llevará a cabo del 23 de noviembre al 3 de diciembre en dos sedes: en el Multiplex Belgrano (Vuelta de Obligado 2238, CABA) y en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA). Las entradas para el Multiplex se pueden comprar por la web o en las boleterías con un precio de 1.100 pesos y son numeradas, mientras que todas las actividades y películas que se pasen en el Centro Cultural San Martín son gratuitas con cupo limitado por orden de llegada.