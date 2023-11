Venom, el simbionte en todas partes: cine, series y videojuegos

El icónico villano Venom debutará en Marvel's Spider-Man 2.

Venom es hoy un personaje reconocido en la cultura popular, antagonista y parte del arácnido favorito de Nueva York, Spider-Man, se configuró como un representante digno de una época bastante popular de los cómics: apareció por primera vez en Marvel Super Heroes: Secret Wars #8 (diciembre de 1984) en forma de una sustancia negra que se adhería al cuerpo de Peter Parker y le ofrecía a Spidey la capacidad de mejorar notablemente sus poderes. Esto lo llevó a utilizarlo en grandes sagas hasta el momento de comenzar a sentir que tenía vida propia y podía controlarlo. Descubre que es en realidad un ente extraterrestre simbionte que funciona como un parásito que va tomando control de la persona. Logra deshacerse de él, que toma el cuerpo de Eddie Brock y se convierte en el Protector Letal que hoy la mayoría conoce.

En cine es bien conocida su participación, como antagonista principal en la película de 2007 Spider-Man 3, interpretado por Topher Grace. Esta tercera parte de la trilogía de Sam Raimi se convirtió en meme por el baile de Peter Parker (Tobey Maguire). En la segunda saga, dirigida por Marc Webb y con Andrew Garfield como Spidey, se hace un breve cameo en las páginas del diario Daily Bugle del personaje de Eddie Brock, Cletus Cassidy y Anne Weying. Como no hubo tercera parte, no hay forma de saber si aparecía.

Luego del auge del MCU, la empresa Sony (que tiene los derechos del personaje) estrenó dos largometrajes con Venom como protagonista. La primera Venom (2018), dirigida por Ruben Fleischer; y la segunda Venom: Carnage liberado (Venom: Let There Be Carnage, 2021), dirigida por Andy Serkis -el actor que interpretó a Gollum y King Kong en las películas dirigidas por Peter Jackson-. En ambas cintas, el protagonista fue Tom Hardy.

En televisión sus apariciones son diversas, en Spider-Man (la serie animada de 1994),con Eddie Brock en la voz de Hank Azaria (Moe, el jefe Gorgory y Apu en Los Simpsons). En la serie Spider-Man Unlimited (1999), con la voz de Brian Drummond, y en The Spectacular Spider-Man (2008), también con Eddie Brock interpretado por Benjamin Diskin. En la serie Ultimate Spider-Man (2012) -ya con el MCU en ebullición por el estreno de la primera película de Avengers-, se cambió el origen y dejó de ser alien para ser sangre de Peter Parker modificada por el Doc Ock (el villano Otto Octavius); entonces Venom fue Harry Osborn con la voz de Matt Lanter. Luego iría por Flash Thompson (como sucede en los cómics) y varios personajes más, dando lugar a la aparición de Carnage y otros personajes simbiontes.

Tiene otras apariciones catódicas como en el especial de Phineas y Ferb: Mission Marvel (2013), con la voz de Danny Trejo; y también en la serie animada Vengadores Unidos (2013), donde se enfrenta a Iron Fist asimilando a Drácula y en la serie Spider-Man de Marvel (2017), donde también aparecen nuevos personajes como Miles Morales.

En videojuegos participa en muchos, pero los más recordados son: Spider-Man and Venom: Maximum Carnage (1994), Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (1995), Ultimate Spider-Man (2005), Marvel: Ultimate Alliance (2006), Spider-Man: Friend or Foe (2007), Spider-Man: Web of Shadows (2008), Marvel: Ultimate Alliance 2 (2009), Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (2011), Marvel vs. Capcom: Infinite (2017), LEGO Marvel Super Heroes 2 (2017) o su aparición y estelarización en el último Marvel’s Spider-Man 2 (2023).