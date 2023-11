‘El planeta de los simios: nuevo reino’ tendrá un tono cercano a Star Wars, según su director

Una nueva saga comienza. El director Wes Ball expande el legado de César en una historia protagonizada por su hijo Cornelius. (20th Century Studios)

A inicios de la década pasada la franquicia de El planeta de los simios volvió a la vida con una nueva trilogía que retrataba los orígenes, la guerra y el posterior ascenso al poder de los primates. Las películas, que contaron con directores como Rupert Wyatt (The Gambler) y Matt Reeves (The Batman), sirvieron tanto de reinicio como de precuela de los filmes originales. Ahora, otra era está lista para comenzar con El planeta de los simios: nuevo reino (Kingdom of the Planet of the Apes).

La cinta que se estrenará el año próximo, tiene previsto explorar el punto intermedio entre la trilogía de César y la línea temporal de las primeras películas con Charlton Heston. Si bien el espíritu de sus antecesoras continuará presente, se propone trazar su propio camino y valerse de nuevas inspiraciones.

En una reciente entrevista con Empire, su director Wes Ball (Maze Runner) reconoció que, a diferencia del tono más oscuro establecido en los tres largometrajes anteriores, su filme irá mucho más por la aventura, poniendo a Star Wars como referente. “Cuando empecé a trabajar en ella, dije: ‘Siento que necesita un poco de Star Wars’”, explicó Ball a la revista.

“Todo sigue muy basado en la realidad, pero es esencialmente una narrativa de búsqueda. Nuestro protagonista -el joven e impresionable Noa- se encuentra con personajes por el camino. Va despertando a medida que llega a un lugar que lo pondrá a prueba y al final se convierte en su verdadero yo”, añadió el realizador. Además del camino del héroe que recorrerá el protagonista de El planeta de los simios: nuevo reino, Ball expresa que este enfoque no es una “Disneyficación” de la marca, sino que tiene que ver con una necesidad de imprimirle “un espíritu más joven”.

Andy Serkis no volverá a interpretar a César en "El planeta de los simios: nuevo reino". (Créditos: 20th Century Studios)

“El director Wes Ball insufla nueva vida a la franquicia épica y global ambientada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra”, reza la sinopsis oficial revelada por 20th Century. “Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le hará cuestionarse todo lo que ha conocido sobre el pasado y tomar decisiones que definirán un futuro para simios y humanos por igual”.

El planeta de los simios: nuevo reino tiene previsto estrenarse el 24 de mayo de 2024.