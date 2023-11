Garfield en el cine y en la televisión: Una ventana al gato más famoso

(Créditos: Sony Pictures)

Las peripecias del famoso felino naranja, Garfield, creado por Jim Davis, han dejado huella en la cultura pop desde su debut en 1978. Este gato amante de la lasaña y experto en el arte de no hacer nada se ha ganado el corazón de millones alrededor del mundo y también fue un adelanto de una sociedad que ama quedarse en el sillón mirando series y comiendo sin parar. Jim Davis, el creador detrás de las travesuras de Garfield, nació el 28 de julio de 1945 en Marion, Indiana. Su visión humorística y la habilidad para capturar la esencia de la vida cotidiana contribuyeron al éxito duradero de este icónico personaje.

El hecho de criarse en una granja junto a su padre Jim, su hermano Dave y 25 gatos le ofrecieron a Davis la posibilidad de encontrar lo específico de estos felinos hogareños y su relación con los humanos, llegando hoy a ser best seller publicándose en más de 2000 diarios y con una llegada de más de 200 millones de personas diarias. El personaje también logró establecerse en cine y televisión.

Garfield: La Película (Garfield: The Movie, 2004), dirigida por Peter Hewitt, marcó la entrada triunfal de Garfield en la pantalla grande. La película, que combina acción en vivo con animación CGI, sigue las travesías de Garfield, con la voz de Bill Murray, mientras intenta salvar a su dueño, Jon Arbuckle, de un malvado villano. Con una duración de 80 minutos, la película ofreció a los fanáticos una dosis de humor y las peculiaridades características del gato glotón, deliciosamente interpretado en la voz del icónico actor de Los Cazafantasmas (Ghostbusters, 1984), Perdidos en Tokio (Lost in Translation, 2003) o La vida acuática con Steve Zissou (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004).

Dos años después, en 2006, Garfield 2 (Garfield 2: A Tail of Two Kitties) continuó las travesías cinematográficas del felino. Dirigida por Tim Hill, esta secuela llevó a Garfield a la ciudad de Londres, donde se enfrenta a un doble real. Aunque las críticas fueron mixtas, la película mantuvo el tono cómico que caracteriza al personaje y continuó con el elenco completo de la primera película.

(Créditos: Sony Pictures)

En cuanto a las incursiones televisivas, la serie animada Garfield y sus Amigos (Garfield and Friends) se emitió desde 1988 hasta 1994. Con un total de siete temporadas y 121 episodios, esta serie presentaba segmentos con Garfield, Odie, y Jon, así como historias basadas en otros personajes de Jim Davis, como La Granja de Orson. Cada episodio de aproximadamente 30 minutos ofrecía una mezcla de comedia y enseñanzas, cómo sucede con todos los shows de los sábados a la mañana.

Garfield también encontró su camino en Las Aventuras de Garfield (The Garfield Show), una serie de televisión CGI que se estrenó en 2009. Con cinco temporadas y más de 100 episodios, la serie continuó explorando la vida de Garfield, Jon y sus amigos con un enfoque moderno en dos cápsulas de 12 minutos que formaban un episodio de media hora.

Garfield: la película (The Garfield Movie, una nueva versión) se estrenará el 24 de mayo de 2024 y llevará las voces de Chris Pratt (como el anaranjado felino), Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Ving Rhames y Cecily Strong con la dirección de Mark Dindal, el mismo que nos entregó Las locuras del emperador (The Emperor’s New Groove, 2000)