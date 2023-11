Jake Gyllenhaal: de ‘Primicia mortal’ a ‘Animales nocturnos’, un repaso por sus películas más oscuras

Jake Gyllenhaal en Life (2017)

Jake Gyllenhaal, el talentoso actor de 42 años, destaca como uno de los artistas más importantes de su generación. Reconocido por su versatilidad, ha dejado una huella indeleble en una amplia gama de papeles, desde su participación en el drama romántico De amor y otras adicciones (Love and Other Drugs - 2010) junto a Anne Hathaway, hasta sumergirse en la tensión y suspenso de la película de ciencia ficción Life: vida inteligente (Life - 2017). Su incursión en el universo de Marvel con Spider-Man: lejos de casa (Spider-Man: Far from Home - 2019), donde personificó al enigmático villano Mysterio, evidencia su capacidad para destacar en producciones de gran alcance.

A lo largo de su carrera, Gyllenhaal ha demostrado una habilidad excepcional para sumergirse en roles desafiantes y oscuros. En esta ocasión, haremos un repaso por sus películas más inquietantes.

La sospecha (Prisoners - 2013)

Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman en Prisoners

La sospecha se destaca como una película intensa y cruda, abordando el misterio detrás de la desaparición de dos niñas. La trama se enfoca en la investigación policial luego de la detención de un joven tímido, interpretado por Paul Dano (The Batman), desencadenando una serie de eventos desconcertantes que llevan a cuestionar la ética de cada personaje.

Por un lado, se sigue la historia del padre de una de las niñas desaparecidas, Keller Dover, interpretado por Hugh Jackman (Wolverine), quien desconfía de la investigación oficial y decide actuar por su cuenta. Tras la liberación del principal sospechoso, Dover toma medidas desesperadas para obtener información sobre el paradero de las niñas. Mientras tanto, el detective Loki, interpretado por Jake Gyllenhaal, lidera la investigación oficial, aumentando la tensión a medida que el tiempo avanza sin obtener pistas significativas.

La película mantiene una intriga constante sobre la identidad del culpable, acelerando la carrera contra el tiempo. Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), el director, maneja magistralmente la tensión y el suspenso. Asimismo, el trabajo fotográfico de Roger Deakins (1917) añade profundidad a la atmósfera inquietante y tensa de la narrativa.

La sospecha se sumerge en las complejidades y sombras de la naturaleza humana, explorando la desesperación, la determinación y la lucha por la verdad en medio de una trama turbulenta.

Animales Nocturnos (Nocturnal Animals - 2016)

Jake Gyllenhaal en Nocturnal Animals (2016)

La película sigue a Susan Morrow, la adinerada dueña de una galería de arte en Los Ángeles, quien experimenta un giro inesperado en su vida al recibir el manuscrito de una novela de su ex marido, Edward Sheffield (Gyllenhaal).

A pesar de décadas de distanciamiento, Susan se sumerge en la trama titulada Animales Nocturnos, que relata la historia de Tony Hastings, un hombre común que, junto a su esposa e hija, se encuentran con la amenaza de unos mafiosos sin escrúpulos.

El renombrado diseñador de moda convertido en cineasta, Tom Ford, dirige esta película como su segundo proyecto tras el éxito de Un hombre soltero (A Single Man) en 2009.

La narrativa de Animales Nocturnos se teje habilidosamente entre la trama ficticia de la novela y la complejidad de las relaciones pasadas, destacando la dualidad entre la vida aparentemente glamorosa de Susan y la cruda realidad contenida en el manuscrito de Edward.

Tom Ford, con su estilo distintivo, captura visualmente la tensión emocional y la ironía en la película, explorando la intersección de la venganza literaria y las complejidades de los lazos emocionales rotos.

La culpa (The Guilty - 2021)

Jake Gyllenhaal en The Guilty

La culpa, originalmente una película danesa del 2018, experimentó una adaptación estadounidense por parte de Netflix en 2021, dirigida por Antoine Fuqua (El Justiciero) y protagonizada por Gyllenhaal. La historia se centra en Joe Baylor, un policía asignado temporalmente a responder llamadas en un centro de emergencias del 911. La trama se desarrolla durante una noche monótona, donde Joe intenta salvar a una mujer en peligro que ha solicitado ayuda.

Aunque la premisa no es completamente original, la singularidad de La culpa radica en que, a excepción de uno o dos colegas en la oficina de emergencias, Joe es el único personaje visible a lo largo de la película. Jake Gyllenhaal asume el peso de la narrativa, metiendo de lleno al espectador en la tensión de la llamada, generando incertidumbre sobre si realmente está haciendo la diferencia para la persona en apuros.

Al enfocarse en solo un personaje, termina resaltando la destreza actoral de Gyllenhaal. Aunque carece de escenas de acción y no recurre a los recursos habituales del cine de suspenso, logra mantener el interés durante la hora y media solo con los gestos y la voz del actor.

Primicia Mortal (Nightcrawler - 2014)

Jake Gyllenhaal en Nightcrawler

Primicia Mortal presenta la historia de Lou Bloom, interpretado por Gyllenhaal, un individuo desesperado por encontrar un empleo digno, quien, después de recurrir a opciones ilegales sin éxito, descubre una lucrativa oportunidad en el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles.

Lou se adentra en la oscura realidad de su nueva ocupación, que consiste en llegar rápidamente a escenarios de crímenes o accidentes, capturar imágenes impactantes y venderlas al mejor postor. Esta elección desesperada revela la despiadada naturaleza del personaje, dispuesta a transgredir límites éticos y morales en su obsesión por la codicia y el dinero.

Este largometraje se convierte en un perturbador viaje a las profundidades de la miseria humana, explorando la transformación de Gyllenhaal en un Lou Bloom pálido y demacrado. La actuación del actor ha sido aclamada por muchos críticos como una destacada muestra de su destreza, colocándolo entre los mejores de su generación. La película no solo pinta un retrato inquietante de la decadencia moral de su protagonista, sino que también plantea cuestionamientos sobre los límites de la ética en la búsqueda desenfrenada de riqueza en una sociedad implacable.

Donnie Darko (2001)

Jake Gyllenhaal en Donnie Darko (2001)

Donnie Darko, una película que marcó el inicio de la carrera de Gyllenhaal, se adentra en la vida de un personaje oscuro, un adolescente que escapa milagrosamente de la muerte cuando un motor de avión se estrella en su habitación. Este evento desencadena una serie de alucinaciones perturbadoras que llevan a Donnie a explorar un mundo surrealista y actuar de maneras inusuales. A pesar de tomar medicación, el protagonista experimenta visiones aterradoras de un conejo casi demoníaco que le incita a cometer actos de vandalismo.

La trama de Donnie Darko se sumerge en la rebeldía adolescente, fusionando elementos de una película clásica de terror con críticas sociales a los valores familiares tradicionales y la creencia en Dios.

La película desafía las convenciones al explorar la psicología de su protagonista y los límites entre la realidad y la imaginación. Esta combinación única de géneros y temas ha generado innumerables debates, convirtiéndola en una obra polarizante que despierta amor y odio. Su capacidad para incomodar al espectador y su naturaleza inolvidable la han posicionado como una película que perdura en la memoria, incluso dividida entre admiradores y detractores.

Bajo la dirección de Richard Kelly, responsable también de La caja mortal (The Box - 2009), Donnie Darko contó con un elenco que incluía a Maggie Gyllenhaal (La secretaria), hermana del protagonista Jake Gyllenhaal, y Drew Barrymore (Como si fuera la primera vez), entre otros.